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Увеличилось число жертв крушения Ан-12 в Иркутской области
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На борту разбившегося в Иркутской области в среду самолета Ан-12 находились девять человек, сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», – приводит слова Рябоволова ТАСС.
Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо являлись гражданами России, трое – Белоруссии, двое – Украины.
В свою очередь губернатор области Игорь Кобзеев сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».
Ранее сообщалось, что на борту разбившегося под Иркутском самолета находились семь человек, из которых двое – граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.
Накануне самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», вылетевший из Якутска, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В Минске допустили перевод «Белавиа» на российские самолеты
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» в случае запрета Западом выдавать в лизинг самолеты может перейти на российские воздушные суда, сообщил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».
Сикорский заявил, что Белоруссия призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализуются», – сказал глава департамента.
В случае принятия решения по ограничению лизинга «это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам», заключил он.
Ранее Сикорский заявил, что Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для их оспаривания.
Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.
Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
На борту разбившегося Ан-12 находились граждане трех стран
Белорусская авиакомпания «Гродно» сообщила, что в экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане нескольких стран.
«Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились семь человек», – приводит сообщение авиакомпании в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Как сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», спасатели ликвидируют пожар на месте падения Ан-12.
В авиакомпании подтвердили, что на борту упавшего в Иркутской области Ан-12 было семь человек, сообщается в Telegram-канале RT.
Ранее самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
СК назвал версии крушения самолета под Иркутском
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Следователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета, среди которых ошибка пилотирования, погодные условия, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета Ан-12, потерпевшего крушение в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – говорится на сайте СК.
Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца.
Ранее сообщалось, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.
Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян
Двое россиян погибли при крушении самолета Ан-26 в международном аэропорту Джубы в Южном Судане, всего погибли пять человек.
«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», – заявил директор аэропорта Кур Куоль, передает РИА «Новости». По его словам, погибли двое граждан России, а также граждане Южного Судана.
Посольство РФ в Уганде выясняет обстоятельства крушения самолета в Южном Судане, в результате которого, как сообщают СМИ, погибли двое россиян. Пока там не располагают информацией на этот счет.
Ранее сообщалось, что при взлете в аэропорту разбился грузовой самолет Ан-26.
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ан-12 погибли
Пилоты грузового самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, по предварительным данным, погибли, сообщили в экстренных службах.
«Выживших на месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли», – рассказал источник ТАСС.
При этом он не уточнил, сколько человек было на борту.
В МЧС России сообщили, что два человека погибли, судьба еще пятерых остается неизвестной. Источник добавил, что на борту находились пять членов экипажа и два пассажира.
По уточненным данным, самолет перевозил продукты.
Как сообщил директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов, самолет упал в лесу.
Ранее самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий крушения самолета Ан-12.
При крушении Ан-26 в Южном Судане погиб экипаж
Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение утром во вторник при взлете в международном аэропорту Джубы в Южном Судане, экипаж погиб, сообщили СМИ.
Самолет, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, должен был вылететь из Джубы в Мабан. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность, передает ТАСС.
По данным телеканала «Аль-Хадас» суданский экипаж погиб. Начато расследование обстоятельств авиакатастрофы.
Ранее в Хабаровском крае из-за крушения Ан-26 погиб экипаж из шести человек. Обломки самолета были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника.
Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.
Мишустин поручил договориться о ценах на газ с Белоруссией
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».
О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать.
Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы.
«Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко.
Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.
В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского агентства «Регнум»
Министерство информации Белоруссии сообщило об ограничении доступа к сайту российского информационного агентства «Регнум».
«На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ [Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью] направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило о закрытии представительства в Минске.
До этого в «Комсомольской правде» сообщали о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном правозащитном центре «Весна» сообщили, что Можейко написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси».
Тем временем министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. В МИД России отметили, что «речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии», а также призвали власти Белоруссии соблюдать права журналистов в республике.
Googlе заблокировал YouTube-канал СК Белоруссии
Канал Следственного комитета Белоруссии на платформе YouTube заблокирован компанией Googlе («Гугл») из-за санкций против республики, заявила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков», – передает ее слова «БелТА».
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – говорится в сообщении Google.
В ведомстве добавили, что другие официальные ресурсы ведомства продолжают работать. Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООНзаявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада.
В Белоруссии заявили о подготовке исков из-за ограничений в отношении авиации
Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для из оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – прим. ВЗГЛЯД), упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И соответствующие судебные иски будут поданы», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Сикорского, у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) нет зацепок, чтобы обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с самолетом Ryanair.
«Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить, и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится», – заявил он.
Глава департамента авиации добавил, что европейские партнеры «лязгнули железным занавесом». «И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам», – сказал Сикорский.
Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. «Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов», – заключил Сикорский.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.
В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.
Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
В Белоруссии признали экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата»
МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении МВД Белоруссии в Telegram говорится, что «решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием (...) группа граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат».
Там также указано, что деятельность этой группы на территории Белоруссии запрещена.
«Белсат» – это польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Над программами канала работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии.
Напомним, в феврале журналистки телеканала получили по два года колонии в Белоруссии.
Белорусские Ан-12 перестали эксплуатировать после крушения под Иркутском
Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании «Гродно» под Иркутском, заявил директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.
«Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации», – приводит его слова агентство «Белта».
По его словам, причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.
Вместе с тем старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУСК России на транспорте Наталья Чернакова сообщила, что следователи осматривают бортовой самописец, найденный на месте крушения Ан-12, передает РИА «Новости».
«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца. Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.
Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.