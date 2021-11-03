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Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
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Самолет Ан-12 белорусской авиакомпанией «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском, сообщил Сибирский авиационный спасательный центр. По предварительным данным, на борту находились 8 человек экипажа.
Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области, передает ТАСС.
«Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», – сказал собеседник агентства.
В экстренных службах агентству сообщили, что на борту были только члены экипажа. По предварительным данным, на борту находились 8 человек.
Отмечается, что самолет эксплуатировался белорусской авиакомпанией «Гродно».
Ранее источник сообщил, что «над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск – Иркутск».
В сентября самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек.
Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками.
В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
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Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.
«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.
При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Погребинский назвал причины отставки министра обороны Украины Тарана
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Андрей Таран показал себя слабым пиарщиком и поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который знает, как вести себя в кадре перед микрофоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Во вторник Таран подал прошение об отставке с поста главы министерства обороны Украины.
«Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили «уйти». И уже приготовили на эту должность Алексея Резникова, который был заместителем премьер-министра – министром по вопросам реинтеграции. В офисе президента Владимира Зеленского не были довольны Тараном, потому что он не подходил с точки зрения режима пиара. Власти нужен человек, который умеет говорить. В этом смысле Резников подходит», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Несмотря на то, что Резников совершенно далекий от армии человек, «он знает, что такое микрофон и съемка видео». «Это то, что нужно офису президента», – подчеркнул Погребинский.
О том, что министр обороны Андрей Таран подал прошение об отставке, сообщил во вторник вечером представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Таран занял этот пост в марте 2014 года. Он является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск. При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки минобороны.
Алексей Резников, которого пропрезидентская фракция «Слуга народа» уже выдвинула на должность министра обороны, накануне подал заявление об увольнении с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На прежнюю должность Резникова предложена депутат этой фракции Ирина Верещук.
События с перестановками в министерстве обороны совпали с новостями о назначении экс-главы «Правого сектора*» Дмитрия Яроша советником командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. «То, что представляет из себя Залужный, было понятно по его предыдущим высказываниям о его желании прокатиться на танке по Красной площади. Ярош – его единомышленник и Залужный расширяет таким образом поле своего влияния не только в армии, но и «на улице». Власти считают, что Ярош популярен среди уличных активистов», – объяснил собеседник.
Однако Погребинский считает, что Ярош давно перестал быть активной фигурой в украинской политике, поэтому в этом назначении «нет ничего особо важного».
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Россия указала на принципиальную ошибку США в создании системы ПРО
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Соединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.
«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел России на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».
По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России на английском языке.
В прошлый вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
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Появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2»
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Процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, отмечает Bloomberg.
Агентство Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам, передает ТАСС.
«Российскому «Северному потоку – 2» может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», – говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В США назвали возможную опасность сетей 5G
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Использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами, заявило Федеральное управление гражданской авиации США.
«Развертывание беспроводных широкополосных сетей 5G, запланированное на 5 декабря, чревато возможным неблагоприятным воздействием на альтиметры в самолетах», – приводит РИА «Новости» заявление авиарегулятора.
Ведомство опасается, что использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог для этих сетей в 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, который используется в авиации.
Вместе с тем ранее в Федеральной комиссии по связи США (FCC) указали на то, что пока нет достаточных свидетельств в пользу однозначного суждения о пагубном влиянии сетей пятого поколения на безопасность воздушных полетов.
Использование технологий 5G в десятках штатов США планируется начать с 5 декабря, полный переход запланирован на конец 2023 года.
Ранее министр связи России заявил о безопасности 5G для здоровья.
В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов
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Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, за это не следует наказывать, заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте», – передает его слова РИА «Новости».
На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская. «Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым», – добавил он.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Позже в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Звезда «Бригады» и «Бумера» Гуменецкий умер от рака
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Российский актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», умер в хосписе от рака, сообщили СМИ.
Как сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ», Гуменецкий умер 29 октября. Также появилась информация, что похороны прошли 31 октября.
В сериале «Бригада» Гуменецкий исполнил роль Шмидта – охранника главного героя Саши Белого. Также он известен по фильмам «Магнитные бури» и «Бумер».
В апреле 2021 года Гуменецкий освободился из колонии, где провел шесть лет, – его приговорили к заключению за хранение 280 кг наркотического концентрата, из которого можно было изготовить десятки тонн наркотика. Весной актер вышел из колонии по УДО.
Напомним, 24 сентября 2015 года Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест спецназовца и актера Дмитрия Гуменецкого, который был задержан с 280 килограммами концентрата «спайсов». Как сообщалось, следствие считало Гуменецкого лидером транснациональной наркогруппировки, передает РИА «Новости».
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) сообщала, что Гуменецкий совмещал криминальный талант с работой в кино. По оперативной информации, в одном из гаражных боксов Солнечногорского района наркодилер организовал оптовый склад новых видов смертельно опасных психоактивных веществ из государств Юго-Восточной Азии, откуда товар мелкооптовыми партиями растекался во все регионы страны. В ходе обыска автомашины и гаража задержанного обнаружено более 280 килограммов синтетического концентрата, расфасованного в килограммовые пакеты.
«Примечательно, что изъятые наркотические средства в целях конспирации были упакованы в восемь слоев, в том числе и в металлизированную упаковку, что значительно затрудняло их обнаружение служебными собаками и досмотровым оборудованием. Из этого количества концентрата можно было изготовить свыше 7 тонн наркотиков. Розничная стоимость такой партии синтетики по ценам черного рынка составила бы более 16 млрд рублей», – уточняли в ФСКН.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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Девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити»
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Провал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной связан с изливом грунтовых вод, заявили в девелоперской компании Capital Group.
В компании пояснили, что вечером 2 ноября «возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление», передает РИА «Новости».
По словам представителя пресс-службы, были оперативно проведены противоаварийные мероприятия.
«Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время», – добавили в компании.
Capital Group – это один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.
Ранее экстренные службы сообщили, что на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14, произошел провал грунта площадью 30 на 40 метров.
Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-Сити» упала часть конструкций. Позже управляющая компания «Око Сервис» опровергла эту информацию, уточнив, что упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.
Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
Актер Александр Невский назвал главную ошибку россиян в Голливуде
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Талантливым российским актерам трудно прижиться в зарубежном кинематографе, и есть некоторые ошибки, которые допускают многие из них, заявил актер и продюсер Александр Невский, который дебютировал в Голливуде в 2001 году.
Невский рассказал, что в 1999 году переехал в Лос-Анджелес и начал учебу в Калифорнийском университете UCLA и театральном институте Ли Страсберга, а в 2001 году дебютировал в Голливуде, «сыграв у Уолтера Хилла в «Непререкаемом», а в качестве продюсера и сценариста – в боевике «Московская жара» режиссера Джеффа Челентано», передает ФАН.
При этом в России он снимался всего раз – в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты».
При этом актер отметил, что сильных отличий между актерской игрой в США и в России он не видит: «Почти в каждом из моих международных проектов снимались и российские актеры – от Марии Голубкиной в «Московской Жаре» и Альберта Филозова в «Охотниках за сокровищами» до Эммануила Виторгана в «Черной Розе» и Дмитрия Дюжева в «Разборке в Маниле». Голливудские коллеги, которые принимали участие в этих фильмах (Майкл Йорк, Эдриан Пол, Дэвид Кэррадайн, Кристанна Локен, Марк Дакаскос, Каспер Ван Дин), всегда отмечали профессионализм российских актеров и считали совместные съемки своеобразным «оркестром», в который собираются мастера из разных стран. Добавлю, что самый известный голливудский «метод» актерского мастерства был основан Ли Страсбергом на системе Константина Станиславского».
Невский также указал, что «в Голливуд вообще никого особо не приглашают», в США достаточно своих актеров, которые мечтают о карьере в кино или на телевидении, поэтому «конкуренция чрезвычайно высока».
«Поэтому приезжим тяжело вдвойне и не важно – из России вы родом, из Франции или Германии. Другое дело, что представители англоязычных стран не сталкиваются с проблемой знания языка и в этом плане им проще. Что касается российских актеров, то главная ошибка, которую они допускают – это готовность играть «русских злодеев». Такие роли никого не сделают звездой и не принесут уважения», – подчеркнул актер.
Он добавил, что всегда отказывается от подобных предложений: «Я играю русских героев».
Невский добавил, что благодаря Netflix и Amazon Prime Video его проекты стали миллионам людей по всему миру, они «не только развлекают зрителей разных стран, но также разрушают стереотипы новой холодной войны и показывают российских полицейских и сотрудников спецслужб настоящими героями».
Ранее российский фильм «Ыт» получил награду на Варшавском кинофестивале.
Аннулирование Ozon аномально дешевых заказов признано незаконным
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Маркетплейс Ozon действовал незаконно, аннулируя заказы, сделанные по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным СМИ, на Ozon в ночь на 1 ноября стоимость некоторых товаров стала от 1 рубля до 50 рублей. Позже маркетплейс сообщил, что аннулировал эти заказы, передает ТАСС.
«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль – распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что, согласно наблюдениям, многие потребители могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины ее неисполнения. При этом потребитель в любом случае вправе требовать исполнения заключенного договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить приобретенную вещь.
Ранее российский Верховный суд оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по взысканию 138 млн рублей с интернет-магазина Ozon.