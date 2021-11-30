СВР уличила США в давлении на ЕС в вопросе Украины

Политолог: Эрдоган - не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом

«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой

«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.

«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.

«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.

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Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам заявил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР.

В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.

Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.