Анонсирована поездка Путина в Севастополь

Путин: Средняя температура в России растет быстрее общемировой

Президент России Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», – сказал он, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, при этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе.

«Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», – отметил он.

Путин отметил, что Россия выполняет все международные обязательства по климату.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению. Последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаем шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти», – рассказал президент.

Он подчеркнул, что российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата.

Также, по словам российского лидера, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации, в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах «Семерки», – сказал он.

Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.

«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на наиболее результативных экологических проектах. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», – заявил президент.

Путин подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение, и у России здесь большой потенциал.

Ранее участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.