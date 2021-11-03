В Дагестане стартовала акция «Плов Врачам»

Депутат Рябцева оценила работу волонтеров #Мывместе в колл-центре

Депутат Госдумы Жанна Рябцева посетила «Медицинский информационно-аналитический центр» в Свердловской области, где работают волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Она отметила высокую заинтересованность населения в вакцинации и загруженность добровольческого колл-центра.

Ежедневно звонки в колл-центре принимают порядка 50 студентов. Добровольцы записывают граждан на вакцинацию и оформляют вызов врача на дом, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«В последние дни количество звонков увеличилось, в первую очередь из-за начала работы системы QR-кодов. Граждане начали массово записываться на вакцинацию, в том числе через колл-центры. К примеру, в пятницу 29 октября, только на линии «Службы 122» поток составлял восемь звонков в секунду (...) Нужно больше волонтеров, которые смогут помочь здравоохранению и гражданам, поэтому будем привлекать новых ребят, я сама свое свободное время проведу у телефона вместе с добровольцами», – написала Рябцева в Facebook.

Она отметила, что не менее важно правильно «выстроить работу по вакцинации населения, организовать процесс грамотно с учетом увеличения запроса от населения». На этой неделе у нее запланирован выезд в пункты вакцинации, чтобы посмотреть, «как ведется работа, чем можем помочь».

Депутат, что планирует обсудить с коллегами полученную в ходе визита информацию, чтобы найти решения, которые помогут повысить качество работы колл-центров, а также снизят потребность обращения в них граждан.

В Свердловской области привлекать к работе в различных колл-центрах волонтеров начали около года назад, чтобы снизить нагрузку сотрудников медицинских учреждений.

«Ту нагрузку, которая легла на медицинские учреждения, наши ребята сняли, я им очень благодарна. Нужно понимать, что каждый такой звонок он спасает жизнь. Сегодня количество звонков вновь увеличивается и естественно нужно больше волонтеров, которые смогут помочь здравоохранению и гражданам, поэтому будем привлекать новых ребят, я сама свое свободное время проведу у телефона вместе с добровольцами. Сейчас важно выстроить верно работу по вакцинации населения, организовать процесс грамотно с учетом увеличения запроса от населения», – добавила Рябцева.

Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.

Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.

Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.

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