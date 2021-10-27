Депутаты Госдумы поддержали перезапуск акции #МыВместе

Депутаты Госдумы Артем Кирьянов и Елена Цунаева поддержали перезапуск всероссийской волонтерской акции #МыВместе, в рамках которой добровольцы оказывают помощь гражданам на фоне ситуации с распространением коронавируса.

«Верю, что каждый из нас примет участие в волонтерской деятельности, в работе с так называемыми группами риска – то есть людьми, для которых коронавирус наиболее опасен, протекает тяжело. Конечно, необходимо поддержать врачей, весь медперсонал, который спасает жизни людей», – написал Кирьянов, который является депутатом и заместителем председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в его родной Новгородской области «ситуация напряженная, многие заболели в последнее время».

«Прошу, призываю всех – сделать прививку, только вакцинировавшись, мы преодолеем массовую фазу болезни, сохраним жизни наших старших, сможем вернуться к нормальной жизни!», – добавил он.

Депутат напомнил, что акция стартовала в марте 2020 года, в период первой волны коронавируса, и «благодаря волонтерской работе адресную помощь получили более 6,5 млн человек».

Цунаева написала на своей странице во «ВКонтакте», что вчера был ее первый рабочий день в статусе депутата Госдумы (она также является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике – прим. ВЗГЛЯД), однако так вышло, что ситуация с коронавирусом «не позволила приступить к обязанностям сразу».

«Сейчас я здорова, но вокруг много болеющих людей. Им нужна помощь! (...) В пандемийном 2020-ом для многих россиян призыв – #МыВместе стал руководством к действию! Члены волонтерских организаций, поисковики, студенты, все неравнодушные граждане помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом – обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, возили на работу, доставляли горячие обеды, развозили продукты и лекарства пожилым людям и семьям с детьми, выгуливали домашних животных, рубили дрова, выносили мусор – в общем помогали в любых вопросах. Сейчас это снова актуально», – указала она.

Депутат подчеркнула, что она и ее коллеги поддержат акцию.

«Но по-прежнему уверена, что главная наша помощь медикам, и наше главное оружие в борьбе с пандемией – это вакцинация!», – подчеркнула Цунаева.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина подключилась к акции #МыВместе.

Также возобновление акции в условиях пандемии коронавируса поддержали депутаты Госдумы Султан Хамзаев, Игорь Кастюкевич, Юлия Оглоблина, Юлия Дрожжина, Дмитрий Хубезов, Светлана Разворотнева и Артем Метелев.

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