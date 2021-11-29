Россияне назвали главные критерии успеха

Доход и престижная работа являются главными критериями успеха россиян, следует из исследования, проведенного холдингом Ромир. Социологи отмечают и рост значимости образования среди молодежи и людей с высоким доходом.

По данным исследования, уровень дохода является критерием успешности для 32 % опрошенных, престижная работа - для 21 %. На третьем месте находится уровень образования - его в качестве криерия успешности назвали 19 % опрошенных. «По результатам исследования, больше всего на доход внимание обращают люди в возрасте от 25 до 34 лет (38%). В контексте успешности наименьшее значение доход имеет для людей старше 60 лет (24%)», – говорится в сообщении исследовательского холдинга.

Уровень образования в качестве критерия успешности больше всего ценится возрастной группой 60+ и молодежью до 24 лет, причем среди последних этот критерий занял второе место по значимости. «Также ранжирование критериев меняется от уровня доходов - чем выше доход, тем более значимым становится уровень образования как критерий успешности. Среди тех россиян, уровень доходов которых до 50 тыс. рублей в месяц, уровень образования третий по значимости критерий и составляет 18%. В группе с доходом от 50 до 100 тыс. рублей 24% отметили этот критерий, тогда как престижную работу – лишь 17%», – отмечается в материалах по результатам исследования.

«Успех напрямую коррелирует с ощущением счастья людей. И если первые два критерия успешности – доход и престижная работа – отвечают нашим базовым потребностям, то рост значимости образования, особенно среди молодежи, говорит о трансформации в обществе. Мир так быстро меняется, что теперь для успеха учиться нам приходится постоянно. Кроме того, в период глобализации появилось очень много информации – объем, немыслимый еще 20 лет назад. И тот объем данных, в котором мы живем, нужно уметь обрабатывать даже на бытовом уровне», – прокомментировал результаты исследования Андрей Милехин, доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга Ромир.

По данным исследования, 47% россиян считают себя в той или иной мере успешными людьми. Среди молодежи от 18 до 24 лет наибольшая доля точно уверенных в своей успешности – 14%. Значительная часть тех, кто считает себя «скорее успешным, чем нет», отмечена в группе 25 – 34 года (42%) и 35 – 44 года (40%). Среди старшего поколения наибольшая часть сомневающихся или уверенных в своей неуспешности – 56%.

Ранее результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что половина россиян (50%) убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей, большинство (84%) участников опроса заявили, что счастливы.