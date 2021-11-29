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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 16:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.
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Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
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В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонрих отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Байден захотел поговорить с Путиным и Зеленским
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Глава американской администрации Джо Байден заявил, что, по всей вероятности, в скором времени поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«По всей вероятности», – приводит ТАСС ответ Байдена на соответствующий вопрос, заданный президенту США в ходе поездки в Нантакет, штат Массачусетс, где он с семьей проводит праздничные выходные. Запись беседы распространил пресс-пул Белого дома.
На вопрос о том, обеспокоен ли он ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте, Байден ответил: «Я обеспокоен». «Послушайте, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и поддерживаем возможность Украины управлять собой. Мы возражаем против чего-либо даже отдаленно готовящегося», – сказал американский лидер, говоря о возможности государственного переворота на Украине.
Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Рада по инициативе Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании гражданина Украины олигархом и вести специальный реестр.
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Антонов сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США в январе
Несколько десятков российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты в январе 2022 года, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», – заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live», передает РИА «Новости».
Он добавил, что у супруг дипломатов отзывают аккредитацию, а детям не выдают визы. По его словам, это – политика по разъединению семей дипломатов, хотя США и декларируют бережное отношение к семейным традициям.
Ранее в субботу Антонов заявил, что российско-американские консультации по кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть и ряд серьезных проблем.
Армения и Азербайджан до конца года разработают механизм демаркации госграницы
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Механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут созданы до конца года, сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», – приводит ТАСС слова Путина.
«Второе – есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. Ну и, наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, развития экономических связей. И прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров», – приводит RT слова президента.
В заявлении лидеров трех стран отмечается, что Россия будет и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.
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Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни.
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились около трех часов. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание на встрече было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
Путин дал поручение разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная»
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека.
«Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет – разобраться в причинах этой трагедии», – цитирует главу страны ТАСС. Заявление прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза России.
Открывая совещание, глава страны выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сообщалось, что президенту докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В администрации Байдена начали готовиться к вспышкам «омикрона» в США
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Администрация президента США Джо Байдена в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон» разрабатывает планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране, сообщили осведомленные источники американского издания Politico.
«Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране», – приводит выдержку из материала ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По словам источников издания в американской администрации, в ходе консультаций специалисты обсуждали, «на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране». Кроме того, американские официальные лица отметили необходимость «значительно повысить темпы» ревакцинации в ближайшие недели.
Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в связи с угрозой распространения нового штамма «омикрон» рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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Байден назвал условие завершения пандемии нового коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной. Он также призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID.
«Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления Байдена, распространенного пресс-службой Белого дома.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Президент Соединенных Штатов призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID. «Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту позицию в апреле; сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперед», – заявил Байден.
Он также подтвердил, что Соединенные Штаты с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября», – говорится в письменном заявлении Байдена. Новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.
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Ранее США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон».
Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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В России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «саммита за демократию»
Инициированный США «саммит за демократию» может вызвать новые разногласия и проблемы, а также подорвать ООН, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Запланированный так называемый «саммит за демократию» – достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», – написал дипломат в Twitter.
Ранее Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия России и Китая.
Инициированный США «саммит за демократию» намечен на 9 декабря.
Москва выразила надежду на сворачивание проекта AUKUS по атомным субмаринам
Москва рассчитывает, что по окончании 18 месяцев дополнительной проработки участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества», – приводятся на сайте МИД слова Ульянова.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В начале ноября Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Британией AUKUS.
Антонов заявил об успехах в консультациях России и США по кибербезопасности
Российско-американские консультации по кибербезопасности развиваются в позитивном русле, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности, и я хотел бы сказать, что появились первые ростки позитивного результата на этом направлении», – сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что запросы посольства России в США по восстановлению контактов, в том числе в Конгресс, отклоняются, сообщает РИА «Новости».
«Все запросы наши на встречи в Конгрессе <...> отвергаются. Даже слушать не хотят российскую аргументацию. Наши предложения восстановить межпарламентские связи пропускают мимо ушей», – добавил посол.
При этом дипломат указал на позитивную сторону отношений между странами.
«У нас интенсивные контакты проходят по Афганистану, Сирии, по КНДР, по иранской ядерной программе, все это контакты – позитив», – пояснил он.
Посол добавил, что «карточный домик» обвинений США по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году разрушился, но Вашингтон пока не спешит снимать санкции.
Белый дом, по его словам, намеренно «калибрует» возможные санкции против России, чтобы минимизировать риски для американского бизнеса.
Ранее СМИ сообщали, что в руководстве США увидели продвижение вперед в диалоге с Россией по вопросам безопасности.
До этого в МИД России отмечали, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
Путин поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.
«С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым – губернатором – мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС (врио министра Александр Чуприян). Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Ранее президент поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В четверг утром в шахте произошло задымление, в этот момент под землей находились 285 человек. Большую часть шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. В ходе спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Премьер Михаил Мишустин потребовал тщательно расследовать причины ЧП на шахте в Кузбассе.
Блинкен решил обсудить с НАТО пути сдерживания России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России в контексте Украины, заявили в американском ведомстве.
«Мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе Украины. Какие опции у нас есть», – сказал представитель госдепа, передает РИА «Новости».
В госдепе подчеркнули, что обеспокоенность вызывает «необычная активность России». По словам представителя ведомства, у США и альянса есть много инструментов для сдерживания России.
На следующей неделе Блинкен отправится в Европу для участия в мероприятиях ОБСЕ и НАТО.
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Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО и США продолжают «военное освоение» Украины.
Ранее Минобороны России заявило, что США созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
В Кремле выразили надежду на переговоры Путина и Байдена до конца года
Пока нет подвижек по переговорам президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, однако Кремль надеется, что они состоятся до конца года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, по-прежнему дата не определена. (…) «Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что скорее всего переговоры состоятся в формате видеоконференции.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США.
Путин отметил важность трехсторонней встречи по Карабаху для избежания инцидентов
Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни.
Путин отметил, что в ситуации в Нагорном Карабахе российские миротворцы играют позитивную роль, а также активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.
Российский президент выразил сожаление, что «есть проблемы, инциденты» и «до сих пор не обходится без жертв».
«Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Напомним, в пятницу Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после глава государства встретится отдельно с армянским премьером.
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Путин подписал закон об отмене НДФЛ для семей с детьми при продаже жилья
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий.
Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, передает РИА «Новости».
Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий. Льгота может предоставляться как родителям (усыновителям), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно, так и одному из детей при соблюдении ряда условий.
В частности, новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.
Кроме того, с 2023 года устанавливается дифференциация налоговых ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от характеристик объекта налогообложения (вида имущества и его кадастровой стоимости), а не от категорий налогоплательщиков. Сейчас такое регулирование уже установлено в отношении земельных участков.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.
Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.
Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их «дочки». От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков.
Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.
Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций для получения статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов снижается с 5 миллионов до 500 тыс. рублей. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.
Ранее Путин объяснил идею освобождения от НДФЛ доходов, получаемых многодетными семьями при продаже квартиры для покупки нового жилья.
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