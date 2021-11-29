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Вирусолог выдвинул версию происхождения штамма «омикрон»
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Возникший в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться у человека, страдающего ВИЧ, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
«У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», – заявил Ura.ru вирусолог.
Чумаков объяснил, что развитию нового штамма мог способствовать ослабленный иммунитет ВИЧ-инфицированного. По словам специалиста, ослабленный организм выступает буквально в качестве «резервуара» для мутации коронавируса. После завершения мутации человек начинает заражать окружающих уже измененным вариантом вируса.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон»
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Первые и главные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко отмечаются повышение температура или боль в горле, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови», – сообщила Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы ЮАР Претории, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о нескольких десятках человек.
По словам Кутзе, никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 – 3 дня. Все это время они проводили дома», – добавила она.
Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», – уточнила Кутзе.
Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.
«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе», – пояснила она.
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В воскресенье британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее сообщалось, что медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.
До этого стало известно, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
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Доктор Мясников предупредил о «монстрах за спиной»
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил инфекции с монстрами, которые ходят гигантской тенью за спинами людей, отметив, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед такого рода болезнями.
«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели.... И расслабились!», – написал Мясников в своем Telegram.
По его словам, представление человека об инфекционных заболеваниях не заходит дальше вопросов «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». Он отметил, что многие считают инфекции проблемой прошлого века, о которой в 21 веке нечего говорить, однако они являются пороховой бочкой, над которой кардиологи, онкологи и психиатры спорят о своих пациентах.
Доктор также рассказал, что его с детства возмущали фильмы, в которых главный герой поворачивается спиной к недобитому врагу, а тот целится ему в спину. Он сравнил инфекции с таким противником, по его словам, враг «уже не приподнимается, а встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре».
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Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.
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В России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, заявил российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ) являются наши люди, которые посещали Египет», – сказал РИА «Новости» политик.
Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Тем временем в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Отмечается, что новый вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.
«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
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Пульмонолог объяснил, почему смерть Градского была неотвратимой
Народному артисту Александру Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором после перенесенного коронавируса, смерть была неотвратимой, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«Кислородный концентратор – это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов», – рассказал он «Комсомольской правде».
Врач подчеркнул, что «последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных».
«В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов – почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта», – рассказал Пурясев.
Пульмонолог также считает, что «серьезное поражение легких было на лицо: он задыхался, даже не мог говорить».
«Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах... Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов», – заключил Пурясев.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
Онищенко назвал виновников паники вокруг нового штамма COVID-19
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«Истерия вокруг нового штамма коронавируса появилась благодаря СМИ и некомпетентности некоторых «экспертов». На самом деле ничего экстраординарного или сверхопасного пока нет», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее в России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон».
«Панику вокруг появления нового штамма коронавируса сеют прежде всего СМИ. Они обеспокоены не здоровьем людей, а стремлением завоевать популярность – и не важно, каким путем», – отметил экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«На самом деле сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, которые оценят все имеющиеся данные как с точки зрения мутаций, так и с точки зрения контагиозности вируса (заразности). Пока сверхопасных тенденций они не отмечают, – указал собеседник. – Да, есть особенности и определенные изменения в клинической картине заболевших новым штаммом вируса, но причин для паники нет».
«Что касается решения некоторых стран закрыть границы, то это дело стран. Во всяком случае ничего экстраординарного или того, о чем накануне заявил очередной «специалист» в этой области – что новый штамм чуть ли не опаснее эболы – не наблюдается», – уверен Онищенко.
«Давайте не будем паниковать. Тем более, что наши граждане летают в Южную Африку не так часто, как в Турцию. Я думаю, что в ближайшие недели ситуация прояснится, и будут приниматься те меры, которые действительно нужны», – резюмировал он.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его ввозят туристы, приехавшие из Египта. Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что на сегодня «омикрон» в России не обнаружен. В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккорона-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
Между тем в ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон». Они выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом повышение температура или боль в горле отмечаются редко.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма коронавируса, поэтому зима в Европе может пройти под его знаком. Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2127 (6,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3086, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 2046.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 570 373 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1224 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 272 755 человек.
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В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 30 646 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 268 111 человек.
Накануне, 27 ноября, в России выявили 33 946 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 398.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.
Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».
«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
В ЮАР назвали категории самых уязвимых перед «омикроном» людей
Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения, сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива Times of Israel.
«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.
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Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
До этого член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Кроме того, в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01.00 мск) 2 декабря», – цитирует заявление канцеляриn премьера ТАСС.
Отмечается, что «определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет».
В ведомстве премьера также сообщили, что «служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля
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Британские врачи усомнились в опасности штамма «омикрон»
Британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает The Daily Telegraph.
Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что штамм «дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем вариант «омикрон».
«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Уитти, британские власти приняли верное решение, предприняв «предупредительные» меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.
Кроме того, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто сделал прививку.
«Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», – отметил он.
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Накануне британские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Главы минздравов стран G7 созвали встречу по поводу штамма «омикрон»
Министры здравоохранения стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом «омикрон» COVID-19, сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью радиостанции Times Radio.
«Мы являемся председателями G7, и я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения «Большой семерки», она пройдет завтра», – цитирует его РИА «Новости».
Также информация о предстоящей встрече подтверждена в релизе правительства Британии. Там указывается, что встреча пройдет для «обсуждения событий, связанных со штаммом «омикрон».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «омикрон» в стране
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Сегодня новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», – цитирует ТАСС Хафизова.
В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккороны-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
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Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
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Стало известно, почему новый штамм коронавируса назван «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропустила буквы греческого алфавита «ню» и «кси», выбирая название нового штамма COVID-19 «омикрон», во избежание «стигматизации».
ВОЗ присваивает разновидностям коронавируса названия по порядку алфавита, однако избегает использования географических названий, имен людей, животных и возможных ярлыков, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Post.
После «лямбда» должна идти «ню» (по-английски – nu) или «кси» (xi). Как утверждает британский журналист Пол Нуки, от первого варианта отказались, чтобы не путать название штамма со словом «новый» (new), а от «кси» – во избежание «стигматизации региона». Предположительно, это связано с письменным сходством с именем китайского лидера Си Цзиньпина.
«Что касается «ню», то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант коронавируса, а не название. «Кси» – это общеизвестная фамилия. Мы договорились о правилах наименования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», – сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
Пушков оценил масштабы истерии вокруг нового штамма COVID «омикрон»
Заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма короанвируса «омикрон», зима в Европе может пройти под знаком нового вируса, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Похоже, зима в Европе и в Израиле пройдет под знаком омикрона. Он уже выявлен в Германии, Чехии, Британии, Бельгии и Нидерландах. Там его нашли у 61 человека, прибывших рейсами КLM из ЮАР. Вопрос лишь в том, насколько оправдана истерика вокруг нового штамма, которую создают заявления западных медиков и политиков. Практика Южной Африки пока этого не подтверждает. Придется ждать», – написал Пушков в своем Telehram-канале.
При этом Пушков отметил, что специфика и вирулентность африканского штамма еще не до конца ясны.
«В ЮАР говорят о умеренных проявлениях омикрона, но на Западе страху уже нагоняют такого, что уже и рынки рушатся и спасения вроде как нет...Что это – манипуляция, маневры Большой Фармы или просто паника? Возможны все три варианта», – добавил сенатор.
Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.
«Создается такое впечатление, что новый штамм чиновники всех уровней восприняли как радостную новость – открываются новые возможности по усилению социального контроля и выкачивания средств из госбюджета и карманов налогоплательщиков», – отметила она.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии. В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.
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