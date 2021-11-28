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Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»
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«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.
«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.
При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».
«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.
«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».
«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.
Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.
В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.
Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
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Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеообращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Военный эксперт высмеял переброску британской танковой бригады в Германию
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«Переброска британской танковой бригады в Германию похожа на медийный хайп, ведь никакой угрозы ФРГ со стороны России нет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Ранее стало известно, что в Германию может быть направлена бронетехника Великобритании на случай гипотетической войны с Россией.
«Все это больше относится к сфере информационного пространства и хайпа. Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», – заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
По его словам, «чисто в теории британская боевая техника вроде ничего так по местным нормам», «но и ничего выдающегося она на деле не показала». «Их новая машина среднего класса Ajax – весьма неоднозначна. Challenger 3 – тоже своеобразный танк, рекордсмен по боевой массе, имеет необычные системы вооружения. Boxer – давно известный, популярный в ряде стран бронетранспортер, но тоже не какая-то вундервафля», – отметил собеседник.
«Ну и структура соединения сухопутных войск Британии вызывает недоразумение. Сейчас у них четыре боеготовых бригады и при этом всего два танковых полка, один из которых они якобы хотят перебросить к немцам. Полк у британцев входит в состав бригады, что, с точки зрения наших военных, странновато. Полк состоит из рот, в нем нет батальонов», – добавил он.
«Так что военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом. Главное, с виски не смешивать», – сыронизировал Мураховский.
Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией, сообщил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы – в Германии, Кении и Омане.
«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times слова Вуддисса, добавившего, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.
По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят «на случай войны с Россией».
Ранее в интервью изданию Military Times руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России.
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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ЕК запретила российскому авиаперевозчику работать в ЕС
Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена в ЕС, включив в перечень российскую компанию «Скол».
«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ЕК.
Уточняется, что «Скол» и еще шесть компаний оказались в списке из-за «выявленных серьезных проблем в области безопасности».
Всего в списке 97 компаний из разных стран, на данный момент «Скол» – единственный перевозчик из России, включенный в перечень.
Согласно информации в документе, авиакомпании, попавшие в список, могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.
Напомним, 11 марта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Кроме того, 14 февраля 2020 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.
Лукашенко пообещал исполнять желания беженцев без оглядки на поляков и латышей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
«Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», – передает его слова «БелТА».
Глава республики заявил, что в Минске понимают беженцев.
«Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно», – сказал Лукашенко.
«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», – добавил президент.
Он также обратился к полякам с призывом образумить власти.
«Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», – сказал Лукашенко, заявив, что польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».
«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», – утончил Лукашенко.
Президент также заявил, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
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Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше
Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Венджине (Любушское воеводство, Польша), сообщают местные СМИ.
Радиостанция RMF FM сообщила, что «в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт, несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», передает РИА «Новости».
«Мужчины разбили стекла в здании, они выкрикивают «Свободу» и скандируют, что цель их прибытия в Европу – Германия», – уточняет радиостанция.
На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. На место были вызваны полиция и дополнительные силы пограничной стражи и пожарной стражи.
Отмечается, что мигранты пытаются форсировать ограждение
«Там двойные, а в некоторых местах тройные заборы. Ситуация под контролем», – заверила пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это не легко», – сообщила пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной стражи Иоанна Конечняк.
В этом центре содержания иностранцев содержатся 604 человека, мужчины. 358 из них – граждане Ирака. В подобные охраняемые центры для иностранцев помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления им статуса беженца либо депортации.
Между тем самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в четверг в Эрбиль из аэропорта в Минске, передает ТАСС.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Между тем мигранты штурмуют границу под гимн Польши.
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Вооруженный мигрант приставал к женщинам в Петербурге
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам с непристойными предложениями и угрожал им ножом.
Инцидент произошел во вторник: сотрудница одного из ТЦ днем вышла с работы, через некоторое время к ней подошел мужчина с предложением заняться сексом. Она ответила отказом, тогда прохожий достал нож. Женщине удалось убежать, передает «Фонтанка».
Затем мужчина решил обратиться с тем же предложением к женщине за рулем автомобиля Audi Q5. Та заблокировала двери и подняла стекло; мигрант вытащил нож и стал ломиться в машину.
Он продолжил преследовать свою жертву, в итоге на помощь женщине приехал ее муж и наряд патрульно-постовой службы.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 27-летний гражданин Таджикистана, который находится на территории России без регистрации.
В отношении мужчины составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.
ЕК заявила о новых правилах въезда в Евросоюз
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Еврокомиссия (ЕК) предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», – цитирует ее РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «разрешенных Еврокомиссией» вакцинах для централизованного применения в Евросоюзе. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Кроме того, для тех, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет разрешен при наличии ПЦР-теста.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ.
«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <...> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу.
Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину.
Мигранты штурмовали границу под гимн Польши
Более 200 беженцев штурмовали белорусско-польскую границу под гимн Польши, они были возвращены обратно в Белоруссию, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Вчера около 19.00 (21.00 мск) на участке погранотряда в Черемше группа из более 200 человек силовым образом форсировала границу, конечно, при активной поддержке белорусских служб. Эти лица были агрессивными, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков», – цитирует РИА «Новости» Михальскую.
По ее словам, около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров, они были задержаны и возвращены на линию границы. Также она добавила, что на территории Польши остались семь человек.
«Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи. Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», – рассказала она.
Михальская уточнила, что в ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По ее мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения. Она добавила, что на территории Белоруссии вблизи границы остаются несколько тысяч мигрантов, которые намереваются нелегально попасть в Евросоюз.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль
Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.
О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».
В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.
Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.
В Литве приготовились к «вооруженному вторжению» мигрантов
Армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии, заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас изданию «Летувос ритас».
«Действия нашей службы в последнее время мы согласуем с армией страны, поскольку один из возможных сценариев со стороны незаконных мигрантов – вооруженное вторжение… Особенно помогают армия и полиция, поэтому мы сможем оперативно мобилизовать силы, если все-таки возникнут попытки организовать вооруженное вторжение в нашу страну», – цитирует РИА «Новости» Любаеваса.
Он также отметил, что их перевозку организуют и граждане других стран. В частности установлено, что среди них немало граждан Украины с разрешением на проживание в Польше.
По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.
Ранее сообщалось, что сопредельные с Белоруссией страны НАТО развернули 14 полевых лагерей возле границы. В том числе наращивают контингент Литва и Латвия.
Литва отказалась вести переговоры о миграционном кризисе с «криминальными» властями Белоруссии. Власти страны возложили вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются»
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
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Столтенберг счел лишней помощь НАТО в решении миграционного кризиса на границе Польши
Польша сама справляется с миграционным кризисом у своих границ без прямого участия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«До сих пор Польша сама справлялась без прямого участия НАТО», – приводит РИА «Новости» слова генсека.
При этом он заявил, что союзники солидарны с Польшей и готовы рассмотреть запросы о поддержке в случае их поступления.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
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«Иракские авиалинии» заявили о готовности вывезти из Белоруссии всех своих беженцев
Иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways заявила, что готова вывезти из Белоруссии 1300 человек за два дня, сообщил консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.
«Мы организовали два рейса сегодня, которыми собираемся вывезти 650 человек. Столько же запланировано на завтра. По нашим подсчетам, в Белоруссии находится около 1300 человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что все граждане Ирака согласились покинуть Белоруссию добровольно. Ранее представитель компании Iraqi Airways сообщал о четырех вывозных рейсах из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25 и 26 ноября. Из Багдада в Минск сейчас летят два самолета.
На границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Польские пограничники предотвратили попытку прорвать границу на прошлой неделе, применяя спецсредства. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов из-за санкций ЕС. Латвия, Польша и Украина из-за ситуации начали укреплять границу.