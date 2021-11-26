Академик РАН: Никто пока не знает, к чему приведут новые мутации коронавируса

Самая большая опасность новых штаммов заключается в том, что они не изучены, и неизвестно, как организм человека отреагирует на них, понадобится ли против него новая вакцина, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя появление нового штамма коронавируса, содержащего в себе 32 мутации.

В южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Специалисты не исключают, что он может оказаться опаснее других, включая «дельту». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

«Самая большая опасность новых штаммов в том, что они меняют свою антигенную структуру. При проникновении вируса в организм, иммунитет вырабатывает антитела и клеточную память на определенные участки белков вируса. Пока коронавирус не менялся сильно. Поэтому не было никаких оснований полагать, что у переболевших первыми вариантами нет иммунитета, например, к «дельте». И прививки работают против этих новых штаммов», – говорит Зверев.

Несмотря на то, что новый штамм коронавируса содержит в себе 32 мутации, ученый не стал бы пока говорить, что произошло «что-то страшное». По его словам, сначала начала следует разобраться, что это за мутации, насколько они меняют структуру вируса, насколько люди, которые болели другими вариантами инфекции будут устойчивы в новому, и будут ли работать против него существующие на сегодняшний день вакцины.

«Вирус, конечно, мутирует. В Японии, например, он смутировал так, что начал уничтожать самого себя. Никто пока не знает, к чему эти мутации приведут. Для начала нужно посмотреть структуру этого белка, вторичную, третичную, четвертичную: насколько поверхностный белок изменился, насколько внутренний белок. Поэтому ничего страшного не произошло. Может быть он наоборот будет более слабый», – рассуждает академик.

То, что новый штамм коронавируса передается с более высокой частотой, чем предыдущие варианты, это не говорит о том, что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания, продолжает специалист.

«Все РНК-вирусы мутируют. И коронавирус мутирует не так, как грипп, раз в 30 медленнее, но все равно мутирует. Тем более, учитывая то, что он находится под давлением вакцинации. Хорошо, что за COVID-19 следят, чтобы вовремя принять какие-то меры. Лично я бы пока не стал поднимать ажиотаж по поводу этого события», – резюмировал Зверев.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма.