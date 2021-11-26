Гинцбург навал «Спутник V» самым эффективным против нового штамма COVID-19

Вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, если сравнивать с другими вакцинами, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма коронавируса с 32 мутациями, сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее стало известно о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил обнаружение штамма в ЮАР, где уже зарегистрировано 22 новых случая.

ВОЗ запланировала в пятницу встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма, передает газета Financial Times.