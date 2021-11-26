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26 ноября, пятница | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки.
Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news».
Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский.
Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян в Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет».
При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, в нас в нее втянули», – высказался он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию».
Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане». При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был Турецких авиалиний).
Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали «Bellingcat». По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена.
Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского.
Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»
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«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.
«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.
При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».
«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.
«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».
«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.
Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.
В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.
Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского
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Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.
«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
«Как государственная измена замаячила <...> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
На Украине начались веерные отключения электричества
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Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.
«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.
Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
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Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.
При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».
Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.
Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
В России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину
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Россия не поставляет электроэнергию на Украину и не планирует поставки, сообщила член правления – врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.
«В течение большей части этого года работало ограничение со стороны национального регулятора Украины на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами энергетического сообщества. Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее словам, экспорт электроэнергии из России в следующем году будет выше многолетних значений.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.
Украинский дипломат выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. По его мнению, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Однако, как считает Климкин, США и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры, передает РИА «Новости».
«Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», – сказал бывший глава МИД Украины. При этом, по словам Климкина, вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
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В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»
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Слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
В ДНР рассказали подробности об атаке украинских дронов на Ясиноватую
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«У ДНР нет эффективных способов обезопасить себя от атак украинских малых дронов, а повлиять на Украину в политическом поле Донбасс считает невозможным», – сказал военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Ранее украинские военные сбросили гранаты с беспилотников в центре Ясиноватой. Информацию об этом газете ВЗГЛЯД подтвердили в администрации города.
«Ясиноватую атаковали три квадрокоптера, каждый из которых сбросил на город по одному адаптированному под эти цели гранатометному выстрелу. Это нештатные боеприпасы», – сообщил командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«К сожалению, у нас мало эффективных способов обезопасить население от подобных атак дронов украинской армии – ими применяется малая беспилотная авиация, невидимая для радарных установок. Их приближение можно определить или по звуку, или по сигналу управления. Наши специалисты радиоэлектронной разведки распознают сигнал и пытаются перехватить управление этими дронами. Но такое получается далеко не всегда, поэтому ВСУ чувствуют себя безнаказанно», – посетовал военный.
По его словам, единственное слабое место квадрокоптеров – это то, что они могут находиться в воздухе без нагрузки не более 40 минут, а с весом – гораздо меньше, поэтому они не могут улететь далеко от линии фронта.
«Мы не можем эвакуировать все населенные пункты, находящиеся недалеко от линии фронта, поэтому тут остается только пассивными предупредительными мерами стараться обезопасить гражданское население. Что касается безопасности личного состава, то мы требуем от них в ночное время находиться в укрытиях», – сказал собеседник.
«Какими способами повлиять на Украину, чтобы она не проводила подобные атаки, непонятно», – добавил военный. «Политическими методами точно не получится – даже российские власти пока не могут это сделать, а у нас тем более нет таких возможностей», – добавил Ходаковский.
В четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
«Мы передали все данные дипломатической службе ДНР, они уже будут принимать решение о том, чтобы донести информацию о произошедшем до международного сообщества», – сказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Официальных сообщений от ВСУ по этому поводу не было, да их обычно и не бывает. В течение семи лет нас атакуют регулярно, это образ нашей жизни. Но от ВСУ, как правило, никогда никаких комментариев не поступает», – добавил собеседник.
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
Порошенко потребовал от Зеленского «адских санкций» против России
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».
«Президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран «семерки» – Китая, Турции, государств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина – прим. ВЗГЛЯД). Тема – формирование пакета так называемых адских санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины», – заявил Порошенко в своем Facebook.
Он добавил, что российское руководство «должно заранее знать очень высокую цену», которую «заплатит за свою военную авантюру».
Порошенко выразил готовность участвовать в дипломатии на этом участке, в том числе в сфере энергетики. «Власть может рассчитывать на мои опыт и связи», – отметил он.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
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