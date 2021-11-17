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Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян
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В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Литовский депутат: Тихановская ест за наш счет и не может сказать «добрый вечер»
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Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, назвав ситуацию с ней унижением для страны.
Жемайтайтис написал в Facebook, комментируя выпуск одной из местных передач, что он «не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена», передает Sputnik «Литва».
«(Тихановская) год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим (Тихановской) стать президентом?» – написал он.
Политика также повеселило, что СМИ назвало Тихановскую «лидером оппозиции», потому что она не может быть «президентом», хотя глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что она является якобы «главой» Белоруссии.
Также депутата возмущает, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тыс. евро.
Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции.
Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах.
Тихановская уехала из республики, за границей она проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии.
Между тем в Белоруссии на нее завели дело по статье о присвоении власти.
Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить миграционный кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента республики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
«Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на эстонский портал Э-эр-эр.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
На Украине признали провал водной блокады Крыма
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Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
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Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.
Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»
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Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.
То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту.
По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске.
Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина».
Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Украина и Британия заявили о нежелании враждовать с Россией
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес в совместном заявлении заверили, что у британского и украинского правительств «нет желания быть враждебными» к России.
В заявлении говорится, что в Киеве и Лондоне не хотят предпринимать попытки «каким-либо образом стратегически окружить или подорвать» Россию. Однако власти Украины и Великобритании «озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной».
При этом подчеркивается, что «государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы». Указывается, что «Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать». «Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Сообщается, что встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности. Уоллес находится с визитом на Украине, он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
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Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
В России напомнили собравшимся на Украину шведским военным о Полтаве
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«Шведы просто забыли о Полтавской битве. Для того, чтобы вспомнить это историческое событие, пускай разместят своих военнослужащих под Полтавой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее министр обороны Швеции заявил о возможности переброски шведских военнослужащих на Украину, а президент Франции сказал о готовности защищать «территориальную целостность» Украины.
«Судя по всему, в Европе на этой почве вообще начался какой-то психоз. Видимо, шведский министр обороны забыл про Полтаву. Пусть они и там разместят своих военнослужащих и заодно вспомнят о Полтавской битве. Непонятно одно – зачем Швеция, нейтральная страна, сейчас способствует европейскому милитаризму по поводу Украины?» – отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«При этом Россия вообще ни о каком вторжении на Украину не думает и все время заявляет об этом публично, – указал он. – А то, что творят руководители ключевых европейских стран, вызывает горькое сожаление, потому что для серьезных политиков подобного рода высказывания глупы. Особенно подготовка Британией 600 спецназовцев SAS для десанта на Украине. Это же вообще смехота. Пусть посылает, но разве от этого жизнь на Украине улучшится?»
«А что касается заявления президента Франции о готовности защищать «территориальную целостность Украины», то Макрон просто готовится к выборам. Он хочет показаться жестким политиком в отношении России, потому что сейчас это стало неким трендом. В целом я бы спокойно относился к словам Макрона, потому что они продиктованы внутренней повесткой», – пояснил Джабаров.
Сенатор Андрей Климов придерживается схожей точки зрения. «Суть в том, что шведы забыли про Полтаву. Вот и все, – уверен он. – А что касается заявлений британских и французских политиков по поводу сохранения территориальной целостности Украины, то это просто риторика. Может быть, для них это удивительно, но Россия тоже делает все для сохранения Украины. Просто сами украинские власти этого не хотят. Россия не делает ничего, что не было бы предусмотрено Минскими соглашениями».
При этом высказывание Макрона сенатор объяснил некой эклектикой в его голове. «С одной стороны, он хочет порадовать США своей жесткостью, с другой – дуется на Вашингтон из-за провалившейся сделки по подлодкам с Австралией, – пояснил собеседник. – Когда он находится в антироссийском фарватере, у него возникают большие надежды на консенсус в НАТО, а когда он высовывается из этого клубка, то тут же получает по голове. Видимо, определенные рефлексы закрепились, поэтому он так и высказывается. Хотя если размышлять здраво, то где Франция, а где Украина. Лично я против рассмотрения всего мира в контексте событий, происходящих в одном регионе. Это большая ошибка».
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. При этом министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.
Сообщается, что предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины. А накануне Британия приготовила 600 спецназовцев SAS на случай вторжения России на Украину. При этом в Раде высмеяли это обещание Британии.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине. Между тем генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу
Офицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.
Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.
Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.
Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как заявил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.
Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.
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Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Швеция собралась направить военных на Украину
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Шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза (ЕС), заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы.
Хультквист заявил в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR), что «мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины», передает Deutsche Welle.
Предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.
В настоящее время «все внимание приковано к Польше и к происходящему на границе с Белоруссией», и это может означать, что Украина «немного отошла на второй план», считает он. При этом необходимо демонстрировать «очень явную солидарность» с Киевом в любое время, подчеркнул Хультквист.
Между тем, как передает агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник заявил, что альянс видит «крупное и необычное» сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины.
Столтенберг призывал снизить напряжение на границе с Украиной. До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы России и Украины.
Напомним, в конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Музейщики Крыма решили обжаловать передачу скифского золота Украине
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Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», – цитирует РИА «Новости» Умрихину.
При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам.
«Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем», – сказала Умрихина.
По ее словам, музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота.
«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов. Все это очень странно», – сказала Умрихина.
Она считает, что вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. «Это всегда дает плохие результаты», – подчеркнула директор музея.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину
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Одна из украинских бригад для маневра на полигоне получила по пять литров топлива для бронемашин, заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, занимающийся расследованиями в украинской армии.
По его словам, когда он об этом узнал, то не поверил, так как пять литров понадобится только для прогрева двигателя, передает ТАСС.
«Но оказалось все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке», – говорится в посте Бутусова в Facebook. Он ссылается на данные портала «Прозорро», где публикуют государственные и коммунальные закупки.
Бутусов сообщил, что на 28 октября заключено договоров лишь на 19% от плановых объемов закупок. Остальное либо в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно.
«Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам [Игорь – прим. ВЗГЛЯД] Халимон, по которому сейчас ГБР (Госбюро расследований – прим. ВЗГЛЯД) открыло дело за коррупцию», – заключил журналист.