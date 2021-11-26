Военный эксперт высмеял переброску британской танковой бригады в Германию

«Переброска британской танковой бригады в Германию похожа на медийный хайп, ведь никакой угрозы ФРГ со стороны России нет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Ранее стало известно, что в Германию может быть направлена бронетехника Великобритании на случай гипотетической войны с Россией.

«Все это больше относится к сфере информационного пространства и хайпа. Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», – заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

По его словам, «чисто в теории британская боевая техника вроде ничего так по местным нормам», «но и ничего выдающегося она на деле не показала». «Их новая машина среднего класса Ajax – весьма неоднозначна. Challenger 3 – тоже своеобразный танк, рекордсмен по боевой массе, имеет необычные системы вооружения. Boxer – давно известный, популярный в ряде стран бронетранспортер, но тоже не какая-то вундервафля», – отметил собеседник.

«Ну и структура соединения сухопутных войск Британии вызывает недоразумение. Сейчас у них четыре боеготовых бригады и при этом всего два танковых полка, один из которых они якобы хотят перебросить к немцам. Полк у британцев входит в состав бригады, что с точки зрения наших военных странновато. Полк состоит из рот, в нем нет батальонов», – добавил он.

«Так что военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом. Главное, с виски не смешивать», – сыронизировал Мураховский.

Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией, сообщил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы – в Германии, Кении и Омане.

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times слова Вуддисса, добавившего, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.

По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.

Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят «на случай войны с Россией».

Ранее в интервью изданию Military Times руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России.

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