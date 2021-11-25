Мигранты штурмовали границу под гимн Польши

|
25 ноября, четверг | Последнее обновление — 15:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Депутата Рашкина лишили неприкосновенности
Разделы
В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания?
Подробности...
Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом.
Подробности...
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Мигранты штурмовали границу под гимн Польши
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Более 200 беженцев штурмовали белорусско-польскую границу под гимн Польши, они были возвращены обратно в Белоруссию, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Вчера около 19.00 (21.00 мск) на участке погранотряда в Черемше группа из более 200 человек силовым образом форсировала границу, конечно, при активной поддержке белорусских служб. Эти лица были агрессивными, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков», – цитирует РИА «Новости» Михальскую.
По ее словам, около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров, они были задержаны и возвращены на линию границы. Также она добавила, что на территории Польши остались семь человек.
«Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи. Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», – рассказала она.
Михальская уточнила, что в ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По ее мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения. Она добавила, что на территории Белоруссии вблизи границы остаются несколько тысяч мигрантов, которые намереваются нелегально попасть в Евросоюз.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Польша заявила о готовности обсудить с Россией миграционный кризис
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио заявил, что Варшава готова к переговорам с Россией на тему миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», – приводит его слова РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.
«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства... А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.
Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском
|
|
Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона выразил мнение, что страны Запада уже не пойдут на нормализацию отношений с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Шубель выступил с утверждением, что в Белоруссии происходит «экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта». «Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <…> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 гг.», – заявил дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также «других демократических стран», передает ТАСС.
Глава представительства ЕС выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. К этому постпред также добавил реакцию Александра Лукашенко на пандемию коронавируса, которая, как считает Шубель, «по сути, была нулевой». «Не было реакции. Она (пандемия) была высмеяна им. Это, по моему убеждению, стоило ему также многих симпатий со стороны тех жителей Белоруссии, которые, возможно, в обычных обстоятельствах не так негативно к нему бы относились», – полагает постпред.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Будущий кабмин ФРГ предупредил Минск о новых санкциях
ФРГ будет выступать за расширение санкций против Белоруссии, если Минск не изменит свою политику, говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили социал-демократы, либералы и «зеленые», эти партии будут представлять следующее правительство ФРГ, сообщает газета «Вельт».
«Мы занимаем сторону людей в Белоруссии и поддерживаем их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права, требуем безоговорочного освобождения всех политзаключенных. Российское вмешательство в пользу [президента Белоруссии Александра] Лукашенко неприемлемо. Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
Губернатор Подмосковья призвал улучшить условия жизни мигрантов
|
|
Глава Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить жилищные условия мигрантов, работающих на территории Подмосковья, чтобы люди «жили цивилизованно».
По словам губернатора, те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания.
«Я прошу провести соответствующую работу, чтобы... люди, приезжающие из других стран и регионов, жили не в «резиновых» квартирах, а цивилизовано», – цитирует РИА «Новости» Воробьева.
Он также заявил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погранслужба Белоруссии: Польские силовики встретили беженцев автоматными очередями
Польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими», – передает ТАСС сообщение погранведомства.
В среду в Польше заявили, что мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Меркель обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – приводит слова Зайберта ТАСС.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил о начале долгого миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В прошлый четверг Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Собянин сообщил о резервах для сокращения мигрантов среди коммунальщиков в Москве
Среди московских коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», – заявил Собянин в интервью РИА «Новости».
Ранее Собянин сообщал, что на стройках в Москве число мигрантов сократилось более чем в два раза.
Напомним, власти столицы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
|
|
Учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – приводит ТАСС слова Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Там также сообщили, что во вторник Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы Украины с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.
«Большие силы правоохранительных ведомств брошены на охрану государственной границы [Украины] в то время, когда несколько тысяч мигрантов находятся в Белоруссии. Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии», – заявил Клименко.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
В конце прошлой недели Украина провела военные учения в Ровенской области по обеспечению порядка и недопущению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. На этом фоне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины.
В прошлый четверг пограничники Украины заявили о попытке нелегалов проникнуть в страну из Белоруссии. Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В середине ноября в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Патрушев предсказал появление миллионов беженцев с Украины в любой момент
Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что «фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», передает газета «Аргументы и факты».
«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», – добавил он.
Он сообщил также, что по информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, «прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран».
«При этом на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», – отметил Патрушев.
При этом группировки, занятые перевозками мигрантов, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги мигрантов в Германию, где «выплачиваемые беженцам пособия в четыре-пять раз выше, чем они зарабатывают в своих странах», идет и в польской приграничной зоне.
Так, на данный момент в Германии проживают порядка 350 тыс. курдов, 4 млн турок и других выходцев с Ближнего Востока. В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения.
«Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», – подчеркнул Патрушев.
Так, например, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна.
«Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат», – добавил секретарь Совбеза.
По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.
«При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются», – сказал Патрушев.
Он указал, комментируя звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса, что Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим.
«Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения», – подчеркнул Патрушев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. Также Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко исключил переговоры с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
По его мнению, «Навальный – это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». «Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – отметил президент Белоруссии.
Также Лукашенко назвал предателями представителей белорусской оппозиции, отметив, что никаких переговоров вести не планируется.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит». «Это не оппозиция, это предатели», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
В Кремле оценили заявление Лукашенко о невозможности разговора с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма красноречиво заявил о невозможности диалога с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению переговоров с оппозицией речи быть не может.
«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», – сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
США и ЕС собрались ввести новые санкции против Белоруссии
Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей, сообщила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.
Фишер выступила с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, передает ТАСС.
«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», – заявила американский дипломат.
Специальный представитель США выразила мнение, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: «Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления». «Они (санкции) не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата», – добавила дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.
По ее версии, американские рестрикции не являются «средством, которое в одночасье» сможет принести результат. «Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса», – сказала Фишер.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу». «Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, – сказал Прайс. – И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <…>».
По словам Прайса, США призывают Минск «немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу». «Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их», – сказал представитель Госдепартамента США.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах, сообщила президентская пресс-служба.
«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», – приводит сообщение ТАСС.
Также Лукашенко подписал указ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» с целью «усовершенствования законодательства о защите конституционного строя».
«В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах», – подчеркнули в пресс-службе.
В конце июня белорусский парламент принял законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента «О защите суверенитета и конституционного строя».
|
|