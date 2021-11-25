Мигранты штурмовали границу под гимн Польши

США и ЕС собрались ввести новые санкции против Белоруссии

Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей, сообщила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

Фишер выступила с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, передает ТАСС.

«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», – заявила американский дипломат.

Специальный представитель США выразила мнение, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: «Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления». «Они (санкции) не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата», – добавила дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.

По ее версии, американские рестрикции не являются «средством, которое в одночасье» сможет принести результат. «Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса», – сказала Фишер.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу». «Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, – сказал Прайс. – И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <…>».

По словам Прайса, США призывают Минск «немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу». «Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их», – сказал представитель Госдепартамента США.

В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.

В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.

Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.