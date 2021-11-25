Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ поставки оружия

Украина не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ, страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться и с новым немецким правительством об этом», – цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге в конце нынешнего месяца в формате «30+2» с участием также Грузии, где будет обсуждаться тема безопасности в Черноморском регионе.

Также Кулеба добавил, что на переговорах поднимет вопрос обстановки на границе с Россией. Он добавил, что приглашение украинской стороны на встречу является «очень хорошим знаком», поскольку это воспринимается как «сигнал поддержки Украины в противостоянии с Россией».

«Стратегическое участие Украины в министерской встрече НАТО в Риге свидетельствует, что благодаря нашей проактивной внешней политике Украина стала более активным участником международной политики, которого приглашают за стол для обсуждения и решения ключевых вопросов», – заявил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина расстроена отказом входящих в правящие партий Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.

Напомним, сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.