Моргенштерн с женой и охраной уехал из Минска в Дубай

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) покинул Минск и вместе с женой и охраной вылетел в Дубай, где, по предварительным данным, заселился в один из элитных отелей.

Музыканта в сопровождении звездного адвоката Сергея Жорина видели в главной воздушной гавани Белоруссии накануне, передает Пятый канал со ссылкой на источник.

Неизвестно местонахождение адвоката рэпера, дозвониться невозможно, от комментариев он отказывается.

Ранее сообщалось, что после обвинений в торговле наркотиками главы СКР Александра Бастрыкина Моргенштерн спешно покинул Москву. Якобы его вместе с женой видели в поезде «Ласточка», который направлялся в Белоруссию. Директор артиста заявлял, что в Минске у рэпера запланировано выступление на частной вечеринке.

Во вторник глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.

До этого лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.