Концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России

После появившейся в СМИ информации о побеге Моргенштерна (Алишер Валеев) из России на фоне заявления главы СК Александра Бастрыкина о том, что рэпер занимается продажей наркотиков через интернет, концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе опроверг эту информацию и сообщил, что у рэпера запланирован концерт в Белоруссии.

«В Белоруссии запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать», – ответил он на вопрос о том, есть ли у рэпера какие-то концерты в ближайшее время в Белоруссии, сообщает Daily Storm в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что запланированный на 26 ноября концерт Моргенштерна в московском клубе Gipsy пока остается в силе. «У меня есть график. Смотрите на него и думайте, что все именно так. Если будут изменения в графике, мы вам сообщим», – рассказал Владимир Шавгулидзе.

Между тем адвокат Моргенштерна заявил РИА «Новости», что не может подтвердить или опровергнуть информацию об отъезде рэпера. В пресс-службе СТС, где выходит передача «Русский ниндзя» с Моргенштерном, заявили RT, что также ничего не знают об этом.

Ранее в Telegram-канале «Опер слил» появилась информация, что «Моргенштерн, после вчерашних слов председателя СК России Бастрыкина о торговле наркотиками в социальных сетях, покинул Россию».

«Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва – Минск в Смоленске. Интересно, что концертов в Смоленске у Моргенштерна не было», – сообщили авторы канала.

Во вторник глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.