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Лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков
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Лейбл «Раймс Мьюзик» заподозрили в пропаганде наркотиков, обвинение связано с песнями рэпперов Моргенштерн и Элджей, сообщили в Зюзинском суде столицы.
«Дело об административном нарушении в отношении ООО «Раймс Мьюзик» (образовано в Уфе) зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», – сообщили в суде РИА «Новости».
По этому делу организации грозит штраф от 1 до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Протокол составили из-за размещенной в открытом доступе песни Моргенштерна «Виски на завтрак». «В тексте содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления», – пояснили в суде.
Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались песней Элджея Hello Kitty. В ней, по мнению заявителей, нет положительной оценки наркотиков, но есть их упоминание. Какое именно ведомство составило протокол, не сообщается.
В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family». Свою вину артист не признал, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В результате суд назначил рэперу штраф в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным, однако артист обжаловал данное решение.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.
«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Кузнецова рассказала о планах ЕР вдвое увеличить расходы бюджета на жилье для инвалидов
Фракция «Единая Россия» намерена предложить поправку об увеличении минимум вдвое расходов федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева поправок в проект бюджета ко второму чтению.
По словам Кузнецовой, в проекте бюджета на ближайшие три года необходимо пересмотреть ряд расходов. «Одним из серьезнейших вопросов, как мы считаем, является вопрос обеспечения жильем инвалидов, вставших на очередь еще до 2005 года. По данным Счетной палаты, темп предоставления жилых площадей настолько низкий, что количество людей, которые, так скажем, решили свой квартирный вопрос, вдвое меньше, чем людей, которые утратили это право», – приводит ее слова ТАСС.
Кузнецова напомнила, что президентом России Владимиром Путиным дано поручение к 1 января 2025 года выполнить взятые регионами обязательства по обеспечению жильем инвалидов данной категории. «Но сейчас в проекте бюджета на эти цели заложено в общей сложности 5,6 млрд рублей из расчета на три года, – указала она.
Обвиненный в домогательствах актер фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза
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Преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого после обвинения в домогательствах к студенткам.
Украинское агентство УНИАН сообщает, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.
При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает. В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали.
Владимир Талашко – советский и украинский актер. Стал знаменитым после роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».
Россиянам назвали основания для лишения пенсии
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В Пенсионном фонде России сообщили, что есть четыре условия, при которых человек может лишиться регулярных денежных выплат.
Первая причина, по которой выплаты могут быть прекращены, если человек не получает установленные денежные выплаты в течение полугода. Срок считается, если пенсионер пропускает шесть выплат подряд. Также пенсию могут «отменить», если инвалид в установленные сроки не придет на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, передает «Царьград».
Еще одна причина – если у пенсионера закончился вид на жительство. Это условие касается иностранцев и лиц без гражданства. Также, если ребенок получает пенсию по потере кормильца, после 18 лет он может лишиться ее. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего очное обучение.
Во всех случаях, кроме касающихся инвалидов, выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время человек может предоставить нужные документы и вернуть себе выплаты, говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Если речь идет об инвалидах, там выплата приостанавливается на три месяца.
Ранее сообщалось, что иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в России истекло, пенсии перестанут платить почти сразу.
В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей.
Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
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«Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.
«Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.
Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.
При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.
«Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.
Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.
Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.
В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.
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Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили
Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые поставки из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».
Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане
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Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане зачастую спровоцированы воздействием внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В «Российской газете» опубликована статья Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». В ней министр отметил, что «в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана». По его словам, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».
Однако уровень отношений России и Казахстана «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», заявил он. Лавров подчеркнул, что и Россия, и Казахстан понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. Он напомнил, что по конституции Казахстана «русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским». Это приносит пользу «казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», передает ТАСС.
Долгосрочным интересам двух стран, по словам министра, отвечают «стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции». Отношения двух государств «не только в полной мере опираются на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии». «Связка» Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, «идейным вдохновителем» которого «по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев», говорится в статье.
Лавров отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек», создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Также от указал, что Россия и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ.
Напомним, изначально власти Казахстана не замечали ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, считая подобные инциденты чисто бытовыми, но позднее им пришлось отреагировать на деятельность русофобов.
Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге
Боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Санкт-Петербурге, сообщают правоохранительные органы.
«Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Мужчина скончался от полученных травм на месте. Водителя задержали сотрудники полиции после объявления в городе плана «Перехват».
Как стало известно «Фонтанке», телефонные мошенники, которых задерживала полиция, обманывали горожан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду.
Один из подозреваемых, который дежурил у дома, сбил сотрудника СОБРа и переехал мужчину. Спецназовец скончался.
В метро Москвы произошла драка с участием темнокожего пассажира
В Московском метро на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего пассажира.
По информации Рен ТВ, конфликт случился на станции «Улица 1905 года». Никто из участников потасовки не смог внятно объяснить, из-за чего произошла драка. В конфликт вмешалась полиция, которая разняла участников.
Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое дагестанцев на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.
Ранее в понедельник следователи открыли уголовное дело по факту покушения на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников ранили острым предметом.
Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Кехман: МХАТ не должен Ольге Бузовой ни копейки
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Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького ни копейки не должен телеведущей Ольге Бузовой, спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, заявил новый генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.
«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки. На сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей», – приводит ТАСС слова Кехмана.
По словам гендиректора, «в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому «формально театр ничего ей не должен».
«Мой учитель, Валентина Ивановна Матвиенко, когда назначила меня в 2007 году генеральным директором Михайловского театра, сказала мне следующий текст: «Владимир Абрамович, вы вошли в историю, самое главное теперь – кем вы в ней останетесь», – отметил Кехман.
Ранее новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что попросил Ольгу Бузову не обижаться из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором та должна была принимать участие.
Напомним, Бузова заявила, что МХАТ не выплатил зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей. Она пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Занимавший тогда пост худрука МХАТа Эдуард Бояков признавался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате».
«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.