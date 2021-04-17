Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

Пушков: Если США хотят сотрудничать с Россией, им придется «выплюнуть жвачку»

«Глава Белого дома предлагает России сотрудничество в условиях враждебности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы».

«Стратегия США не меняется – она направлена на ослабление России и ее удушение с помощью экономических санкций, изоляцию нашей страны на международной арене и объединение союзников американцев на антироссийской основе. Цель Вашингтона – диктовать Москве условия Запада и поставить ее в такое положение, когда она будет вынуждена их выполнять», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, выступление Байдена – противоречивое, и в нем содержится несколько элементов. Говоря о внутриполитическом аспекте, сенатор напомнил о том, что американский лидер обещал ужесточить политику в отношении России, обосновывая это тем, что наша страна якобы вмешивалась в американские выборы.

«Однако доказательства этому так и не были предоставлены. Поэтому эти разговоры – предлог для демонстрации того, что Джо Байден более жестко относится к России, чем его предшественник Дональд Трамп. Это был один из пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома – начать проводить более жесткую политику по отношению к России и лично к Владимиру Путину», – пояснил собеседник.

При этом, отметил Пушков, «США сейчас не в том состоянии, чтобы быть уверенными в своем успехе давления на Россию. Наша страна выдержала семь лет западной санкционной политики и показала, что она остается важнейшим фактором на мировой арене и отказывается подчиняться диктату США. Это Россия продемонстрировала и в Сирии, и по Донбассу, и по ряду других вопросов мировой политики. Поэтому США вынуждены признавать, что с Россией необходимо иметь дела».

Ряд вопросов Байден не может решать, не имея контактов с Путиным, добавил сенатор. Прежде всего США опасаются новейших российских стратегических вооружений, и поэтому предлагают диалог по вопросам стратегической стабильности. Байден также хочет стать мировым лидером в деле решения проблемы климата или искать выход из кризиса вокруг иранской ядерной программы. В решении этих вопросов без России не обойтись, как и во многих других. Этим объясняется его предложение об ограниченном сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома понимает, что объявлять тотальную политическую войну России невыгодно для США», – отметил собеседник.

«Соединенные Штаты убеждены, что в делах с Россией они могут «и шагать, и одновременно жевать жвачку», – отметил Пушков. – Сторонники этой формулы считают, что США могут одновременно относиться к России как к врагу, вводить против нее санкции, но по необходимым вопросам, важным для Америки, привлекать ее для решения проблем. Такой подход означает, что США готовы иметь дело с Россией только на определенных условиях, которые будет диктовать Вашингтон».

«Фактически они предлагают сотрудничество в условиях враждебности», – констатировал собеседник и отметил, что «одна из важнейших задач российской внешней политики – показать США, что им не удастся «шагать и жевать жвачку» одновременно. Если они хотят иметь дело с Россией, им придется выплюнуть жвачку».

Также Пушков отметил в речи Байдена угрозы в адрес Москвы. «Заявления о том, что США будут защищать своих партнеров в Европе – имеется в виду Украина – на самом означают, что продолжится силовое давление на Россию. Продолжится использование НАТО против нашей страны, переброска вооруженных сил альянса к границам России, наращивание военного присутствия США в Черном море», – полагает сенатор.

Говоря о новых ограничениях, введенных со стороны США, Пушков выразил уверенность, что «Соединенные Штаты рассматривают возможности для еще большего ужесточения санкционного давления на Россию. Байден прямо сказал: США могли пойти дальше, но решили остановиться на полпути. При этом президент США дал понять, что, если политика России не устроит Соединенные Штаты, они пойдут дальше. Это – прямая угроза».

По словам собеседника, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями России – это показательный акт. «Он показывает, какая атмосфера в отношении России господствует в США. В своем выступлении Байден постарался несколько смягчить эффект от принятых санкций, но я считаю, что это смягчение было сделано для внешней аудитории, а по сути для него общение с Россией – это общение не с партнером и даже не с контрагентом, а с врагом», – заключил Пушков.

В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.

Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы».

Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль уходил вниз, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что будет дальше с нашей валютой.