Климов: США за полвека совершили свыше 100 вмешательств в дела других стран

США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, по 2000 год, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«С момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств, США, по нашим подсчетам, с 1946 по 2000 год совершили свыше 100 очевидных актов вмешательства, причем сознательного и грубого, в дела более 60 государств», – передает его слова ТАСС.

По его словам, речь идет о государствах Европы, Азии, Латинской Америки. «Так можно сказать почти в шутку, что единственное государство, во внутренние дела которых США точно не вмешивались, это сами Соединенные Штаты Америки. А все остальное было ими не забыто», - сказал Климов.

Парламентарий напомнил, что уже в начале XXI века Вашингтон намеревался изменить к 2030 году политической строй в полусотне стран. «Они такую себе планочку поставили. И это было провозглашено устами Буша-младшего как глобальная демократическая революция. Это было сказано 12 апреля 2005 года», – сказал глава временной комиссии СФ.

Сенатор напомнил, что инициированный США «Саммит за демократию» намечен на 9 декабря. «По иронии судьбы эта дата также является датой 30-летия с момента принятия Генассамблеей ООН декларации №36103 о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. В настоящее время это основной международный документ по данной глобальной проблеме. Здесь черным по белому написано, что ни одно государство или группа государств не имеют право осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние дела государств», – сказал Климов.

Кроме того, Климов сообщил, что Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассматривает предложения как об ужесточении законодательства России об иноагентах, так и об усложнении применения его норм.

«Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию [законодательства РФ об иноагентах]. Мы посмотрим, как эти нормы работают. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм, по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм», – сказал сенатор.

Он добавил, что комиссия внимательно анализирует все предложения и не планирует спешить с этим вопросом. «Мы спокойно оценим все, что предлагается нашими коллегами, оппонентами, партнерами. Затем, я думаю, вернемся к этому вопросу с конкретными предложениями, которые пройдут с нашей помощью общественное экспертное обсуждение и после этого уже, если нужно будет, примут форму проектов федеральных законов», – сказал Климов.

«Я знаю, что некоторые уже вносят такого рода законопроекты, это их право – они тоже субъекты законодательной инициативы», – добавил он.