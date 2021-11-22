Путин выразил соболезнования семье Нины Руслановой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой, отметив, что артистка покоряла зрителей самобытным талантом и достоинством.

«Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери. Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что светлая память о выдающейся актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников ее щедрого дарования.

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Источник сообщил, что причиной смерти Руслановой стал коронавирус.

Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик». Она является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана».