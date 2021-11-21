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Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы в два раза
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На стройках в столице число мигрантов сократилось более чем в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», – передает его слова ТАСС.
По словам Собянина, снижение миграционного потока было отмечено во время пандемии.
«С другой стороны, объемы <…> строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. <…> Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза», – сказал градоначальник.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
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Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Названы условия строительства новых мечетей в Москве
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«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве – это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию и как России решать проблему этнической преступности.
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Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии
Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося.
На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Москвичам напомнили о суперснегопаде в выходные
Москва и Московская область в субботу окажется под влиянием циклона из Гренландского моря, который принесет суперснегопад и сильные перепады давления.
«Завтра в московский регион придет циклон из Гренландского моря и принесет аномальное количество осадков – в столице выпадет до четверти месячной нормы. Циклон обрушит атмосферное давление до рекордно низких значений, а в воскресенье будет барическая пила – резкий скачок вверх»: Москву ждет первый суперснегопад новой зимы и сильные перепады давления», – передает РИА «Новости».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «баррическую пропасть» – до 716 миллиметров ртутного столба, это рекордно низкое значение.
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Причиной аварии с блогером Губденским оказалась «игра в шашки» на дороге
Причиной аварии на Кутузовском проспекте столицы, где погиб блогер Саид Губденский, стали избыточные перестроения и превышение скорости, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря «игра в шашки», именно это стало причинами ДТП», – сообщил собеседник ТАСС.
Он добавил, что от удара водитель BMW вылетел через лобовое стекло на дорогу.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. Погибшим оказался автомобильный блогер Саид Губденский, занимавшийся тюнингом автомобилей.
Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне
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Наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: «Для чего вы это делаете?» Ответ: «Для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию». Хорошо, поверили. Начала [Германия] подтягивать войска. «А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?» <…> Нагло врали», – заявил министр в интервью телеканалу «Аль-Джазира», выдержки из которого приводит в пятницу агентство БелТА.
«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», – добавил Хренин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Московский муфтий заявил о нехватке мечетей
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В Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети, рассказал муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
«По самым приблизительным данным, в столице около 3-3,5 млн мусульман, из которых два миллиона – жители города, а остальные миллион-полтора – приехавшие на заработки. На них приходится четыре общедоступных мечети (пятая действует при посольстве, там ограниченный доступ)», – передает РИА «Новости» слова Аляутдинова.
Он уточнил, что верующие могут молиться не только в мечетях, но и в мусульманских культурных центрах и молельных комнатах.
«Например, в составе Духовного управления мусульман Москвы (в столице действуют и другие организации мусульман) действует 21 местная религиозная организация мусульман. У десяти из них есть отдельные помещения, в которых функционирует молельная комната и ведется другая религиозная деятельность. Молельные помещения действуют и вне общин, например, в некоторых аэропортах и медучреждениях. Если считать общины в составе Духовного управления Москвы и молельные комнаты в учреждениях, всего получается 25 молельных комнат», – пояснил муфтий.
Он подчеркнул, что «мечетей, как и молельных помещений вообще, не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей – мусульман», и чтобы это увидеть, достаточно прийти к Московской соборной мечети в пятницу вечером во время обязательной молитвы, когда «тысячи человек не могут попасть внутрь и молятся на улице».
По словам муфтия, если городские власти и жители Москвы против строительства мечетей, желательно в каждом районе города создать культурные центры мусульман.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
Однако, подчеркнул он, «не стоит открывать помещения для молитвы в жилых домах, в частности, на первых этажах, которые часто сдают в аренду, иначе мы получим то, от чего пытаемся уйти – конфликты», нужно «открывать эти объекты в отдельно стоящих зданиях».
И поскольку «аренда помещения дело недешевое», а поступления в общинах зависят от числа прихожан, то есть доходы нестабильны, «если город предоставит льготные условия для найма или передаст их в безвозмездное пользование – это бы облегчило ситуацию», добавил собеседник агентства.
Муфтий привел в пример культурный центр по адресу: ул. Ленинская слобода, дом 9. Это помещение власти Москвы предоставили общине в безвозмездную аренду пять лет назад. В здании, отметил имам, нет жилых помещений, оно расположено недалеко от метро, у дороги, к нему есть нормальные подъезды, поэтому организация там культурного центра «никого не напрягает».
«Можно и нужно находить компромисс, тем более в Новой Москве. Неподалеку от мест, где трудоустроены мигранты, где их много, как правило, вокруг есть достаточно зданий, которые можно использовать под культурные центры. И все же культурно-просветительский центр, а тем более молельная комната, не заменит мечеть, ведь мечеть – это культовое сооружение. Считаю, что, например, в Новой Москве должна появиться хотя бы одна мечеть», – заключил Аляутдинов.
Напомним, в феврале 2020 года председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов заявил, что в Москве и других крупных городах не хватает мечетей, где мусульмане могли бы совершить обязательную ежедневную молитву в уединении, не смущая сограждан другой веры, выходом из ситуации могло бы стать открытие сети молельных комнат.
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
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Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»
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Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС «так, как получится», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите – не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. «Я и сказал – я не буду их (мигрантов) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам», – сказал Лукашенко. «Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», – добавил он.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии. Он также не исключил, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. При этом президент Белоруссии отметил, что польские силовики в отношении мигрантов поступили «как фашисты». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – подчеркнул Лукашенко.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
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Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
В ДТП с Губденским погиб глава Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана
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В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, он также умер от полученных травм», – сообщил собеседник ТАСС.
Информацию о гибели Ибрагимова подтвердило министерство спорта Дагестана.
«Печальная новость. <...> В Москве в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он победитель и призер многих соревнований в автоспорте», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.