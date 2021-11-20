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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 22:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
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Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году
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Соединенные Штаты до конца года намерены завершить свою боевую миссию в Ираке, заявил американский министр обороны Ллойд Остин, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», – цитирует Кирби РИА «Новости».
Остин вместе с иракским коллегой Джумой Инадом обсудил дальнейший этап военной миссии США в этой стране. Он будет состоять из консультаций, помощи и обмену разведданными для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).
Напомним, американские войска вторглись в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна. Они были официально выведены в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии ИГ* вернулись в 2014 году.
Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
«Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» мишень в Белом море
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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием, сообщили в Минобороны.
«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Там уточнили, что «полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием».
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточнили в Минобороны.
«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве.
В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова
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Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости».
«Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии.
«Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России.
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Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря
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Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он.
Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
«Калашников» поставил Минобороны партию ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3»
Группа компаний (ГК) «Калашников» поставила Министерству обороны партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3», сообщили в пресс-службе компании.
«ГК «Калашников» успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в «Калашникове», ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3».
Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.
«Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м», – сообщили в «Калашникове».
Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом.
Напомним, в феврале специализированный индийский портал Defense World сообщил, что российский концерн «Калашников» планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов «Стрела».
Украина попросила США нарастить поставки оружия
Украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну, сообщают СМИ.
Резников также попросил США помочь Украине в защите в воздухе и на море, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», – заявил Резников после встречи с американским коллегой, передает РИА «Новости».
Резников выразил удовлетворение тем, что глава Пентагона пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.
Украинский министр встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
Резников также встретился с американским сенатор от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Глава минобороны Британии обвинил Россию в слежке за авианосцем Queen Elizabeth
Россия уделяет пристальное внимание британской авианосной группе во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, российские самолеты отслеживают авианосец, а также находящиеся на его борту боевые самолеты и флотилию вспомогательных кораблей во время их передвижения по Средиземному морю. Ранее сообщалось, что авианосец возвращается в Британию из семимесячного похода в Азиатско-Тихоокеанский регион.
«Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой во время их движения из Соединенного Королевства – когда она плыла в сторону Тихого океана – а теперь она снова в Средиземном море ... Конечно, русские уделяют пристальное внимание, этого я и ожидал», – передает РИА «Новости» слова Уоллеса в интервью телеканалу Sky News.
«Это то, что мы делаем и в отношении их (России) кораблей ... Мы следим друг за другом, таким образом мы, надо надеяться, стараемся избежать недопонимания и просчетов», – добавил министр.
Уоллес заявил, что операция по поиску разбившегося в среду в Средиземном море истребителя продолжается. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося, и добавил, что все учебные полеты F35 продолжаются, несмотря на происшествие.
По данным телеканала, Уоллес не стал уточнять, есть ли у Британии информация о том, что искать разбившиеся самолеты могут и российские подводные лодки.
Напомним, в среду министерство обороны Великобритании сообщило, что истребитель F35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался и вернулся на авианосец.
Москва оценила реакцию США на испытание Россией противоспутниковой системы
Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе, прозвучавшие обвинения являются попыткой давления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Россия провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года.
Действия России «не были направлены против кого-либо и с учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз».
«Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон – и не сейчас, а еще с 1950-х годов – проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», – добавила она.
Захарова отметила, что «очередные обвинения» сделаны, на ее взгляд, «для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать».
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
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Определены сроки завершения испытаний дальнобойного снаряда для ТОС-2
Госиспытания нового реактивного дальнобойного снаряда для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» завершатся до конца этого года, сообщил гендиректор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов.
«Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году», – передает ТАСС слова Смирнова, который отметил, что новый снаряд отличается повышенной дальностью и может также быть использован и с ТОС-1А.
По его словам, ТОС-2 «Тосочка» вызвала интерес у иностранных заказчиков.
Смирнов отметил, в этом году система получила рекламный паспорт.
«Учитывая интерес зарубежных заказчиков к системе ТОС-1А, можно смело сделать вывод о не менее высоком экспортном потенциале ТОС-2», – сказал он.
По словам гендиректора НПО «Сплав», первый публичный показ изделия вызвал интерес у других стран: «Насколько я знаю, первый публичный показ данного изделия во время парада на Красной площади вызвал интерес у иностранных заказчиков». Эта тяжелая огнеметная система имеет ряд улучшенных технических характеристик, таких как увеличенная дальность, колесный ход, улучшенная эргономика.
ТОС-2 «Тосочка» – наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
«Уже идет подготовка боевых расчетов для эксплуатации новой системы, так как она по своему техническому оснащению кардинально отличается от ТОС-1А», – сказал Смирнов.
Он отметил, что сейчас проходят совместные испытания на предприятиях госкорпорации «Ростех», в частности на НПО «СПЛАВ» и специальном конструкторском бюро военного дивизиона «Мотовилихинских заводов». До конца года планируется их завершить.
Напомним, в марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Российские разведчики впервые решили применить новый автомат АК-12 на учении в Таджикистане
Военнослужащие разведывательного батальона 201-й российской военной базы на совместном учении ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане впервые применят автомат АК-12, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
«Военнослужащие разведывательного батальона 201-ой российской военной базы, представляющие Российскую Федерацию на совместном учении формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021» в Таджикистане, впервые применят недавно поставленный на вооружение автомат АК-12», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.
Уточняется, что партия автоматов АК-12 пришла на замену ранее стоявших на вооружении разведывательных подразделений 201-ой военной базы АК-74 в сентябре этого года. Ранее военнослужащие применяли новый автомат только в ходе занятий по огневой подготовке, выполняя упражнения контрольных стрельб вне тактической обстановки.
В ходе практических действий российские военнослужащие отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ совместно с коллегами из республик Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизской Республики. Учение стартовало в начале недели и завершится 19 ноября.
Напомним, в августе на вооружение 201-й военной базы в Таджикистане поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба».
ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты
Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.
«Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности.
Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении.
«Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении.
Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией.
Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета.
НАТО и ЕС осудили испытание Россией противоспутниковой системы
НАТО и Евросоюз (ЕС) решительно осуждают испытание Россией 15 ноября противоспутниковой системы: они обвинили Москву в «безответственности».
В заявлении НАТО говорится, что альянс «решительно осуждает испытание противоспутниковой ракеты, осуществленное России в безответственной и безрассудной манере 15 ноября 2021 года», там также отметили, что это испытание привело к образованию обломков, которые якобы «представляют опасность для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств», передает РИА «Новости».
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа «решительно осуждает проведение Россией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника (...), в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве», передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
В МИД России заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.
Иностранные заказчики проявили интерес к вооруженным «Вихрями» дронам «Орион»
Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников «Орион» с установленными на них ракетами, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э», оснащенных управляемыми ракетами «Вихрь-М», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенными боевыми возможностями в 2022 году.
Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С»
НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») начало серийное производство новейших корректируемых реактивных снарядов для 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил гендиректор «Сплава» Александр Смирнов.
«Такие снаряды уже серийно изготавливаются. Заключен долгосрочный контракт с Минобороны на их поставку в войска», – цитирует ТАСС Смирнова.
По его словам, в настоящее время также ведется подготовка к предварительным испытаниям новой ракеты с беспилотным летательным аппаратом для РСЗО «Смерч». «В настоящее время ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с участием заказчика», – добавил Смирнов.
По словам Смирнова, семейство новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» зарекомендовало себя как надежное и эффективное оружие.
«В настоящее время семейство «Торнадо» состоит из двух систем: 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» и 300-мм РСЗО «Торнадо-С». Принятые на вооружение системы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям», – сказал Смирнов.
По его словам, актуальность РСЗО семейства «Торнадо» будет сохраняться на продолжении длительного времени: «Они являются концептуально новыми системами и их актуальность, на наш взгляд, будет сохраняться долгие годы».
«Торнадо-Г» – реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.
Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО «Торнадо-С» может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.
Напомним, в мае источник в ОПК сообщил, что для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения.
ВМС США захотели как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок
Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота.
Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере.
«Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году... Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса «Виргиния» в 2028 году... а также мы изучаем... можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?», – передает РИА «Новости» слова Вулфа.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине, заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», – сказал он.
В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Напомним, в четверг российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием.
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