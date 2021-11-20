Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году

ВМС США захотели как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок

Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота.

Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере.

«Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году... Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса «Виргиния» в 2028 году... а также мы изучаем... можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?», – передает РИА «Новости» слова Вулфа.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине, заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», – сказал он.

В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.

Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.

В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Напомним, в четверг российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием.