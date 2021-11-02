Власти Свердловской пригрозили введением локдауна

В Свердловской области могут объявить нерабочие дни в течение ближайших дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Основная часть наших предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к этой ситуации. Несмотря на отдельные недостатки, в целом, система (QR-кодов) заработала. Тем не менее, мы фиксируем, особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли, не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам, либо вообще их не выполняют... Мы эти нарушения фиксируем. В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», – передает его слова РИА «Новости».

Креков отметил, что от исполнения требований зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни.

«Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям – и крупным, и не таким крупным – с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполнятся не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун. И в этом случае все торговые центры, за исключением продовольственных, за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости, прекратят свою работу», – сказал замгубернатора.

При этом в Свердловской области на данный момент закончилась вакцина «Спутник Лайт».

«В настоящий момент вакцины «Спутник лайт» у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время», — сказал Креков. Он напомнил, что «Спутник Лайт» рекомендован Минздравом для вакцинации.

Вакцина «Спутник V» в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.

Ранее вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.