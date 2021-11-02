Коми, Амурская и Ульяновская области допустили продление нерабочих дней

Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что возможно «нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», передает РБК.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 564 заболевших коронавирусом. Рекорд в 605 заражений зарегистрировали 31 октября. Число инфицированных с начала пандемии превышает 96,2 тыс., из них три тысячи скончались.

Власти Амурской области собрались принять решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент, заявил губернатор Василий Орлов.

Он добавил, что в регионе не стали вводить эту меру раньше 30 октября, так как «чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать». Он пообещал, что «если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем».

В регионе несколько дней подряд фиксируют рекорд заболеваемости COVID-19: 2 ноября штаб сообщил о 177 зараженных, за день до этого – о 173. С начала пандемии выявили 40,1 тыс. случаев, умер 481 человек.

Кроме того, продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.

«Мы проведем оперативный штаб, посмотрим, как нерабочая неделя скажется на статистике, повлияет ли разобщение на цифры по заболеваемости. Шестого числа будем принимать решение о продлении», – сказал он в эфире канала «Россия 24».

По его словам, ситуация с коронавирусом напряженная, а уровень заболеваемости связан с низким уровнем вакцинации населения.

В Коми за сутки зарегистрировали 378 новых заболевших. «Мы каждый день прирастаем, вчера это было 369. У нас высокая заболеваемость на 100 тыс. населения – 9752 (...)», – сказал Уйба.

Всего в регионе выявлено 79,7 тыс. случаев заболевания, умерли 1,9 тыс. человек.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области по состоянию на 29 октября от коронавируса полностью привиты 393,3 тыс. жителей. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 46,6%.

В Приамурье он равен 47,9%, полную вакцинацию прошли 299 тысяч. В Коми оба компонента вакцины получили 272 тыс. жителей, коллективный иммунитет составил 54,9%.

Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.

В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

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