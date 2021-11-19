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Москвичам напомнили о суперснегопаде и «барической пиле» в выходные
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Москва и Московская область в субботу окажется под влиянием циклона из Гренландского моря, который принесет суперснегопад и сильные перепады давления.
«Завтра в московский регион придет циклон из Гренландского моря и принесет аномальное количество осадков – в столице выпадет до четверти месячной нормы. Циклон обрушит атмосферное давление до рекордно низких значений, а в воскресенье будет барическая пила – резкий скачок вверх»: Москву ждет первый суперснегопад новой зимы и сильные перепады давления», – передает РИА «Новости».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «баррическую пропасть» – до 716 миллиметров ртутного столба, это рекордно низкое значение.
Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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В США назвали «гарантированный способ» уничтожить «Северный поток – 2»
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Газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.
«Северный поток – 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», – передает РИА «Новости» слова Бершидского.
Автор публикации предположил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
«США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», – считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается «развязывать войну», поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Ранее президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года
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Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев написал в Facebook, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России».
«В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – добавил сенатор.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Однако он выразил уверенность, что «этот документ не пройдет», и назвал предложенный документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Ранее конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе.
Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».
«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.
Представители исполнительной власти США на тему «непризнания» Путина ранее не высказывались. Перспективы принятия резолюции в Палате представителей также неясны.
Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
Названы овощи и фрукты с никотином, которые помогут бросить курить
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Добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой (витамин РР), может помочь избавиться от привычки курить, к таким продуктам относятся помидоры, перец, картофель и баклажаны, рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».
«Никотин, который содержится в табаке, – распространенное в природе вещество. В растительной пище он содержится в форме никотиновой кислоты, или витамина PP. В обычных условиях организм усваивает витамин из пищи в привычных ему количествах. Но когда человек начинает курить, никотиновая кислота поступает в рекордных объемах. Ее настолько много, что мы уже не нуждаемся в ней и постепенно привыкаем к новой дозе. Увы, вырабатывается зависимость, влекущая за собой серьезные проблемы со здоровьем – повышение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – сообщается на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание».
Сообщается, что «чемпионами по содержанию никотина среди овощей является семейство пасленовых. Первое место за собой прочно держит красный помидор. В нем содержится до 42,8 нг/г никотинвой кислоты. Меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также являются эффективными заменителями сигарет. Не стоит забывать о бобовых (горохе и фасоли) и орехах. Они дополнят ваш здоровый рацион. А на десерт отлично подойдут фрукты – манго и ананас».
Отмечается, что «есть распространенное заблуждение о том, что человек, бросивший курить, толстеет. На самом деле проблема в том, что многие (но не все) бывшие курильщики используют еду в роли заменителя сигарет – из-за чего и поправляются».
Ранее в Минздраве сообщили, что никотиновая зависимость среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет.
Эксперт: Дорогой газ оставил Украину без огурцов
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В связи с дефицитом газа и электричества на Украине поднялись тарифы на энергоресурсы, поэтому выращивать овощи в теплицах стало невыгодно, сказал газете ВЗГЛЯД директор «Плодоовощного союза» Михаил Глушков, комментируя сообщение о том, что впервые в истории Украина решила импортировать свежие огурцы из России.
Международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщила, что на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории страна начала импортировать свежие огурцы из России, которая, наоборот, ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.
«На самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что в себестоимости продукции, которая производится в зимнее время года, доля энергоресурсов составляет около 50%. Половина себестоимости, и даже больше – это энергоресурсы: газ и электричество. Сейчас на Украине происходит газовый кризис, топлива не хватает, газ дорогой. Поэтому, само собой, российская продукция стала более конкурентоспособной», – говорит Глушков.
Эксперт полагает, что на Украине из-за энергокризиса газ в основном идет на отопление жилых домов и крупных промышленных предприятий. А для простых потребителей, в том числе и тепличников, подняли тарифы. А поэтому выращивать овощи в теплицах просто стало невыгодно. В России же производство данной продукции обходится дешевле.
«У нас вообще в последнее время очень сильно растет производство огурца, поэтому мы вполне способны поставлять данный продукт на экспорт. Тем более что сами себя мы им обеспечиваем. У нас обеспеченность по огурцу – 95%. И то, 5%, которые мы импортируем, это для Дальнего Востока – Китай завозит. В Европейскую часть России мы и не завозим особо», – резюмировал собеседник.
Ранее из данных доклада Минсельхоза в правительство стало известно, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. Оптовые цены на корнеплод уже на 71,4% превысили прошлогодние.
Появилось видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
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В Сети появилось видео, на котором несколько полицейских грубо заталкивают в служебную машину школьницу из-за нарушения ею правил дорожного движения.
Ролик опубликовал портал «360».
Роликом заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Санкт-Петербургу, сообщается на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Мать школьницы сообщила изданию «Фонтанка», что ее дочь переходила прилегающий к проспекту «карман» без светофора. По словам женщины, в задержании школьницы приняли участие пятеро полицейских.
Также она пожаловалась «Деловому Петербургу», что девочка пострадала, а побои уже зафиксированы.
«Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение)», – пожаловалась петербурженка.
Родители девочки написали заявление в прокуратуру. Случившимся также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.
Посла Украины в Германии обвинили в решении «плюнуть в лицо немцам»
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Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».
«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам - период последних согласований СП-2», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».
Напомним, посол Украины в Германии заявлял, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.
В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений
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«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.
«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.
«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».
«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».
Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.
«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.
«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».
«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Названы условия строительства новых мечетей в Москве
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«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве – это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию и как России решать проблему этнической преступности.
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Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных денег коррупционеров
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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных преступлений.
«Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», – передает ТАСС текст документа.
Согласно действующему законодательству, бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.
ФБР вынудило совет российских соотечественников в США остановить работу
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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в заявлении структуры.
«Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – приводит текст заявления КСОРС ТАСС.
По данным координационного совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что КСОРС «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты».
В координационном совете констатировали, что «сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». «До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий <…>», – указывается в документе.
Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС может использоваться Москвой в качестве «мягкой силы» для распространения влияния.
Накануне президент Владимир Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство России, «наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира».
В Турции проверяют сообщения о гибели оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в США
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Информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не дает комментариев, заявил глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.
Турецкий портал Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.
Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.
Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.
«Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это», – написал Джопур в Twitter.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.
Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.
В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.
В Кремле отреагировали на инициативу конгрессменов США не признавать Путина президентом
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В Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отмечают, что это доказывает: США официально вмешиваются в дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, видели. Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
«А если говорить серьезно, то да, это собственно прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела. И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года.
Министр обороны Украины потребовал от США практической поддержки
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Украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как уточнила пресс-служба, министр рассказал о ситуации вдоль границ Украины, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности, и о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений», – отметил Резников на встрече.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.