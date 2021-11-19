Астахов призвал разобраться с жестоким задержанием школьницы полицией в Петербурге

Даже если со стороны девочки было не только нарушение ПДД, но и были какие-то грубые высказывания, то это все равно не повод применять силу к несовершеннолетнему, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов, комментируя грубое задержание школьницы сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка перешла улицу в неположенном месте, после чего полиция остановила ее за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Позже в Сети появилось видео с ее задержанием, на котором видно, как группа сотрудников грубо заталкивают школьницу в служебную машину, девочка кричит.

«Безусловно, в данном случае нужно разбираться, что там имело место. Но даже если со стороны девочки было не только нарушение ПДД, но и были какие-то грубые высказывания, то это все равно не повод применять силу к несовершеннолетнему. 14 лет – это хоть и подросток, возможно достаточно экспрессивный, но тем не менее это ребенок», – говорит Астахов.

Адвокат подчеркивает, что всегда нужно соизмерять необходимость применения силы и ее применение, потому что одно дело задерживать вооруженного преступника, и другое, когда перед полицией подросток, неправильно перешедший дорогу. Тем не менее в ситуации необходимо разбираться. Возможно, инцидент не так прост, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо дождаться результатов служебной проверки.

«Если все-таки выяснится, что действительно имело место превышение полномочий и неоправданное применение силы, то, конечно, сотрудников полиции привлекут к ответственности, причем как к дисциплинарной, так и к административной или даже уголовной. Но это вопрос уже руководства того подразделения, в котором работают эти сотрудники», – объясняет специалист.

По словам адвоката, существует закон об обжаловании действий и бездействий должностных лиц, и сотрудники полиции полностью попадают под этот закон, поэтому такие иски в России встречаются. Кроме того, если было нарушение уголовно-процессуальных норм (при проведении дознания, задержании, расследовании и т. д.), то в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом подается жалоба в прокуратуру, вышестоящий орган и суд – человек имеет право выбрать одну инстанцию, либо написать сразу всем. Такая практика в России достаточно широкая и активно применяется.

«Воспользоваться защитой своих прав может каждый гражданин. У нас возбуждались и уголовные дела против сотрудников полиции, лишали их званий и должностей, и под суд за такие дела отдают – всякое бывает. Практика такая есть. Но, опять же, прежде чем говорить о том, что грозит именно этим сотрудникам полиции, сначала нужно разобраться, что имело место. Без служебной и прокурорской проверки здесь не обойтись», – заключил Астахов.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проверку инцидента с задержанием несовершеннолетней девочки, которую доставили в отдел полиции. Случившимся также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.