|
|
Названы условия строительства новых мечетей в Москве
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом, российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве - это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию, и как России решать проблему этнической преступности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
|
|
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
|
|
Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер на польско-белорусской границе
В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи, сообщает фонд «Польский центр международной помощи».
«После 02:26 (04:26 мск) мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь», – указано в сообщении, передает ТАСС.
По словам спасателей, на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, поясняется, что они пробыли в лесу 1,5 месяца.
«У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – сообщили спасатели.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо число беженцев на территории Белоруссии
На территории Белоруссии находится порядка 7 тыс. беженцев, в том числе на границе с Польшей в стихийном лагере около 2 тыс. человек, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что «на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе – в так называемом стихийном лагере – около 2 тыс. человек», передает БелТА.
«От 200 до 500 человек – по имеющей информации – также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», – добавила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны
Белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий», передает РИА «Новости».
«Условие одно – их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем», – добавила она.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин рассказал о пострадавших детях на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей.
«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России, сообщает РИА «Новости».
Ранее еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Все беженцы из лагеря на польско-белорусской границе перебрались в логистический центр
Госпогранкомитет Белоруссии сообщает о том, что беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
По данным на 18 ноября беженцы добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра из-за резких ухудшений погодных условий, создающих угрозу для жизни, особенно для детей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в центре иностранцев обеспечат горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем окажут медицинскую помощь.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Самолет с мигрантами добрался из Минска в иракский Эрбиль
Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщило иракское министерство транспорта.
«Момент прибытия самолета Iraqi Airways, предназначенного для перевозки иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, в аэропорт Эрбиля», – цитирует заявление иракского ведомства РИА «Новости».
Ранее Польша заявила, что может финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
Патрушев и Салливан обсудили тему Украины и миграционный кризис
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону Украину и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на женевском саммите (России и США), произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет». Это, в частности, «стратстабильность и кибербезопасность», передает ТАСС.
Также стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе».
Разговор прошел в том числе «в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне».
«Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в Кремле оценили вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белоруссии заявили о полученных журналистами из разных стран травмах на границе
Российские, белорусские, катарские журналисты и белорусские пограничники получили травмы во время штурма мигрантами польской границы, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Белоруссии, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны», – цитирует Шведа РИА «Новости».
Он уточнил, что «каждый факт совершения преступных деяний должностными лицами Польши, в том числе на территории республики Белоруссия, фиксируется, документируется беспристрастно».
Глава ведомства пояснил, что ранее уже было возбуждено уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками.
«Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретное преступное деяние в отношении беззащитных людей. Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15-тысячными вооруженных до зубов военных», – заключил Швед.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к мигрантам
Почти половина опрошенных россиян (44%) считают, что мигранты осложняют ситуацию на рынке труда, «отнимая» работу у местных жителей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, разделяют 44% россиян», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. Согласно данным центра, с 2005 года процент сторонников данной позиции снизился на 16% (60% в 2005 г.). Возросло количество несогласных с тем, что иммигранты создают препятствия на рынке труда для местных жителей – с 12% в 2005 г. до 37% в 2021 г.
Более половины респондентов (56%) отметили благоприятные стороны присутствия иммигрантов, поскольку они восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. С тем, что иммиграция в целом благоприятно влияет на экономику, согласны 28% (что на 8% больше, чем было в 2005 г.), отчасти с этим согласились 24%, а скорее не согласны 41% (в 2005 г. такого мнения придерживались 38% респондентов). «Последние десятилетия позволили укрепить в общественном сознании понимание, что в экономике страны есть ряд сфер, в которых восполнение потребности в трудовых ресурсах возможно преимущественно посредством привлечения иностранной рабочей силы – если в 2005 году индекс давления мигрантов на рынок труда составлял 68 п. п., то сегодня этот показатель снизился до 51 п. п. Речь идет прежде всего о низкоквалифицированных кадрах», – отметила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. Она также подчеркнула, что наиболее позитивное отношение к трудовым мигрантам наблюдается среди молодежи в возрасте 18-24 лет.
О том, что власти столицы начали реформу в строительной области, в рамках которой было предложено отказаться от использования труда мигрантов в строительстве, знают 34% респондентов, впервые слышат об этом 66%. Каждый пятый (20%) полностью поддерживает данный отказ, 34% - скорее поддерживает. Сомневаются в правильности таких мер 23% респондентов, каждый десятый (9%) их не поддерживает. В целом 60% опрошенных россиян нейтрально относятся к мигрантам, приезжающим на заработки, каждый четвертый (27%) видит в этом больше отрицательные стороны, каждый десятый (11%) - больше положительные. Более половины респондентов (57%) отметили, что иммигранты повышают уровень преступности. Также, по мнению 49% опрошенных, зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Напомним, руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
У мигранта на границе Польши и Белоруссии выявили коронавирус
У одного из мигрантов на белорусско-польской границе зафиксирована коронавирусная инфекция, сообщил зампред Гродненского облиспокома Виктор Пранюк.
«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», – цитирует РИА «Новости» Пранюка.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии якобы намерены вакцинировать беженцев китайским препаратом Vero Cell.
Напомним, семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать польской стороне.
В четверг минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.