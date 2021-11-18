Глава «Газпром нефти»: Мы развиваем проекты по снижению углеродного следа

«Газпром нефть» активно наращивает добычу углеводородов: по итогам 2021 года уровень добычи впервые превысит отметку в 100 млн тонн нефтяного эквивалента, а в 2022 году планируется дальнейший рост показателей, заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, рассказывая о результатах работы компании.

За девять месяцев 2021 года добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» увеличилась на 2,7% и составила 74,1 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э). Это объясняется ростом добычи на новых проектах, пуском в эксплуатацию Тазовского месторождения и вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении, говорится в сообщении компании.

«Благодаря восстановлению спроса на нефть, а также за счет эффективной и быстрой реакции компании на изменения конъюнктуры рынка, наши ключевые финансовые показатели показывают высокую динамику», – отметил Александр Дюков.

Вместе с ростом добычи «Газпром нефть» продемонстрировала увеличение и других показателей. Согласно консолидированным данным финансовой отчетности, выручка компании за девять месяцев 2021 года составила 2 трлн 162 млрд рублей, это почти вполовину превысило показатели аналогичного периода 2020 года. Чистая прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, а скорректированная EBITDA поднялась на 112,8% – до 700,6 млрд рублей.

Объемы продаж топлива также возросли: автомобильного на 11,3%, а авиационного – на 30,5% к аналогичному периоду 2020 года. Вместе с тем «Газпром нефть» продолжает разработку и реализацию технологических проектов, связанных с декарбонизацией и защитой окружающей среды.

«Мы продолжаем развивать проекты, направленные на снижение углеродного следа. В третьем квартале «Газпром нефть» заключила соглашения с крупнейшими российскими транспортными компаниями – «Совкомфлотом» и «Аэрофлотом» – о сотрудничестве в области производства экологичных видов топлив», – сказал Дюков.

Глава «Газпром нефти» также добавил, что в ближайшее время Совет директоров компании рассмотрит новую стратегию ее развития до 2035 года. «Одну из ключевых целей мы уже анонсировали – это снижение углеродной интенсивности нашей деятельности на 30% к 2030 году», – сказал он.

Кроме того, по его словам, компания сохраняет практику выплаты промежуточных дивидендов. Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года в расчете 40 рублей на обыкновенную акцию.