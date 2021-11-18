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Второй в 2021 году пуск ракеты «Протон» перенесли из-за замечаний к разгонному блоку
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Пуск ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отложен на 12 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М» и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения.
Это будет второй пуск тяжелой ракеты «Протон-М» в 2021 году.
Напомним, в октябре гендиректор компании « Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС, производитель спутника) Николай Тестоедов сообщил, что техническая проблема в приборе на одном из новых российских спутников связи стала причиной переноса его запуска с ноября на декабрь.
Пентагон обвинил Россию в уничтожении советского спутника в космосе
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Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Как утверждает Космическое командование ВС США, «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите». По данным НАСА, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году, передает ТАСС.
Как утверждается в заявлении, Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области заявил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите
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Российские Вооруженные силы успешно провели испытание, в ходе него поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», сообщили в Минобороны.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также там добавили, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС
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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выступил с утверждением, что испытания противоспутникового оружия, якобы проведенные Россией, поставили под угрозу экипаж МКС и китайской орбитальной станции.
Глава НАСА повторил утверждения представителей Госдепартамента США о том, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, при которых был поражен спутник и возник космический мусор, передает ТАСС.
«Я, как и госсекретарь [США Энтони] Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», – заявил Нельсон.
«Немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов», – добавил Нельсон. Глава НАСА назвал «эти действия безрассудными и опасными», добавив, что в результате инцидента могла также пострадать китайская орбитальная станция.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите», – отметил Нельсон. По его словам, «все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Экипаж МКС рассказал об уборке станции после съемок фильма «Вызов»
На МКС продолжают разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма «Вызов», сообщил космонавт Петр Дубров.
Дубров в ходе переговоров с ЦУПом попросил помощи специалиста по укладкам. Космонавт сообщил: «Что-то мы нашли, что-то нет, сейчас будем (лишнее) удалять». Он рассказал, что «укладками каюта третья завалена». По его словам, «скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту», передает «Интерфакс».
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Минобороны ответило на обвинения США в создании «рисков» для МКС
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Заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны.
«В Минобороны считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе.
«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», – говорится в сообщении.
В Минобороны подтвердили, что российские Вооруженные силы провели испытание, в ходе него поражен недействующий спутник.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Однако там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
В Минобороны подчекрнули, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Военный эксперт указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе
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«У нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы сбивать спутник возле МКС. Космические войска США просто хотят оттяпать побольше денег на слушаниях по бюджету в Конгрессе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Вашингтон обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы образовался космический мусор из-за разрушения советского спутника.
«Испытание противоспутникового вооружения сопоставимо со стартом баллистической ракеты, а о таких вещах страны обязательно друг друга заранее извещают. У нас есть соответствующие соглашения. Если о таком не предупредить, другая сторона воспринимает это как акт агрессии, – заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Если бы мы действительно испытали такого рода оружие, как об этом говорят в США, то точно уведомили бы их. А если уведомили, то откуда такие визги? Если ничего этого не было, то все заявления американской стороны на этот счет – пропаганда».
В Пентагоне утверждают, что образовавшийся космический мусор – это обломки советского спутника COSMOS-1408. Средняя высота его орбиты превышала 500 километров, свидетельствуют данные сайта n2yo.com, отслеживающего спутники в режиме онлайн. Между тем в начале этого года госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что средняя высота орбиты МКС почти достигла 420 километров.
«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил Леонков, отвергнув предположения американских военных.
Собеседник озвучил свою версию случившегося. «До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.
Он уточнил, то в действительности, вероятно, экипажи МКС просто выполнили процедуру тренировки. За некоторое время до того, как Вашингтон выдвинул обвинения в адрес Москвы, российские космонавты решили укрыться на корабле «Союз» на случай, если неизвестный космический мусор пройдет слишком близко к станции. «Скорее всего, космонавты просто аварийно покинули МКС по команде от ЦУП. Это нормальная, обыкновенная тренировка, которую могли притянуть за уши до «испытаний космического оружия», – допустил Леонков.
«Хотя обвинения американцев, на мой взгляд, ни о чем, я их понимаю. Космический мусор, чем бы он раньше не был, хаотичен. И проблема еще в том, что более крупные куски сталкиваются между собой, образуя мелкие, а они несут самую большую угрозу. Летят в разные стороны, могут менять орбиту, а там по дороге вдруг попадется дорогой спутник Илона Маска», – добавил он.
Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – заключил специалист.
В понедельник российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» из-за угрожающего Международной космической станции мусора. «По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву. Переговоры экипажа МКС с Землей транслировало НАСА.
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – добавил сотрудник подмосковного ЦУП, обращаясь к космонавту Антону Шкаплерову.
Американским астронавтам командование также порекомендовало закрыть люки и спрятаться на своем сегменте станции. По словам специалистов США, речь идет об обломках спутника.
Вечером того же дня глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия. «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – сказал он и добавил, что Вашингтон «будет работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на действия Москвы.
Вскоре к обвинениям присоединился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Он повторил утверждение Госдепа и выразил возмущение «безответственным и дестабилизирующим поступком» России, который, по его мнению, создает угрозу не только для американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и для российских космонавтов.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите. Все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе», – отметил Нельсон.
На утро вторника Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ якобы сбила старый советский спутник. «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408, выведен на орбиту в 1982 году), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», – подчеркнули в Пентагоне. В ведомстве считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
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Рогозин заявил о переводе всех космонавтов в Роскосмос
Все космонавты российского отряда переведены на службу в Роскосмос, ранее они занимали должности в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«На сегодняшний момент все члены отряда космонавтов являются сотрудниками центрального аппарата Роскосмоса», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
Ранее глава госкорпорации отмечал, что Роскосмос создаст отдел специальных экспертиз, в его состав войдут все космонавты.
Отдел будет похож на военную приемку, а космонавты будут закреплены за предприятиями для контроля создания там новой космической техники.
Космонавт нашел возможное место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда»
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки, следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», – передает ТАСС ответ Дуброва на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
НАСА выразило тревогу после испытания Россией противоспутниковой системы
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НАСА заявило Роскосмосу, что встревожено опасностью, которая якобы существует для МКС из-за испытания Россией противоспутниковой системы, сообщил глава американского ведомства Билл Нельсон.
Как полагает американская сторона, угрозу космонавтам и астронавтам создает космический мусор, облако которого образовалось после испытания. Нельсон сообщил, что «говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным» и «выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает угрожать астронавтам и космонавтам на МКС». По его словам, «критически важно» обеспечить «безопасность людей и объектов в космосе – сейчас и в будущем», передает РИА «Новости».
Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс призвал «все ответственные космические державы присоединиться» к США «в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия». Вашингтон считает, что российские действия продемонстрировали «полное пренебрежение» Москвы «к безопасности, защите, стабильности и долгосрочной устойчивости в космической сфере для всех стран», передает ТАСС.
Бейтс заявил, что образовавшийся «мусор еще долгие годы будет представлять прямую угрозу для деятельности в космическом пространстве и подвергать риску спутники, на которые полагаются все страны для обеспечения национальной безопасности, экономического процветания и научных открытий». Он сказал, что США намерены «работать с союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая космические беспилотные аппараты Х-37, напомнили в российском военном ведомстве. Действия США оцениваются как угроза, подчеркнули в Москве, отметив, что на этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.
В NASA решили перенести высадку астронавтов на Луне
NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну с конца 2024 года на несколько лет.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.
Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Российские космонавты решили спрятаться в «Союзе» из-за угрожающего МКС мусора
Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19», так как в 10.06 мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – передает РИА «Новости» слова специалиста подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 7.45 (10.45 мск).
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.
Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно.
Ранее в Роскосмосе рассказали об угрозе китайского мусора МКС.
Индийский аппарат «Чандраян-2» ушел от столкновения с американским спутником
Индийский космический аппарат «Чандраян-2», являющийся искусственным спутником Луны, выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.
По данным организации, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу 20 октября 2021 года возле Северного полюса Луны примерно в 11.15 (08.45 мск).
«Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около 3 километров в вышеупомянутое время ближайшего сближения. Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения», – передает РИА «Новости» сообщение Индийской организации космических исследований.
Маневры по предотвращению столкновений были выполнены 18 октября в 20.22 (17.52 мск).
«После определения орбиты «Чандраян-2» с помощью данных отслеживания после маневра было подтверждено, что в ближайшем будущем с достигнутой орбитой не будет никаких дальнейших тесных связей с Lunar Reconnaissance Orbiter», – сообщило индийское космическое агентство.
Напомним, 20 августа 2019 года лунная станция «Чандраян-2» была успешно выведена на орбиту естественного спутника Земли.
Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. 15 июля миссия по техническим причинам была отложена за 56 минут до запуска. Ракета тогда уже стояла на стартовой площадке космодрома, шел обратный отсчет.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о планах Индии по полету станции «Чандраян-2» к Луне.
МИД призвал создать инструмент для недопущения гонки вооружений в космосе
Россия считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента для предотвращения гонки вооружений в космосе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Отмечается, что США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем вооружения.
«Обращаем внимание на то, что с 1950-х годов США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе», – отметили в МИД.
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что испытания российского Минобороны 15 ноября, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат, проходили в строгом соответствии с международным правом.
«В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны России испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 г. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.