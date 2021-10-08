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Поломка вынудила перенести запуск российских спутников связи
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Техническая проблема в приборе на одном из новых российских спутников связи стала причиной переноса его запуска с ноября на декабрь, сейчас она устранена, заявил гендиректор компании « Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС, производитель спутника) Николай Тестоедов.
В сентябре источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт телекоммуникационных спутников « Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» отложен с ноября на декабрь. Впоследствии это подтвердили в ИСС, датой пуска называлось 6 декабря.
«Да, пуск ушел с ноября на первую половину декабря. Причиной стала небольшая техническая проблема. Прибор отремонтирован, последствия сбоя устранены», – передает РИА Новости слова Тестоедова.
«Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия « Космическая связь» . Их запустят ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, «Космической связью» и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.
По словам Тестоедова, программа импортозамещения комплектующих для спутников ГЛОНАСС будет выполнена к 2026 году.
« Успеваем. Мы говорим только про спутники « Глонасс-К2» , по которым развернута целевая работа. Остальные аппараты нашего производства будут копировать опробованные на навигационных аппаратах решения. И компонентная база, и микросборки, и отдельные подсистемы будут затем заимствоваться для других аппаратов. Все спутники « Глонасс-К2» с 2026 года будут изготовлены из российской элементной базы» , – сказал Тестоедов.
По его словам, программа импортозамещения будет выполнена, даже если российская микроэлектронная промышленность в силу технологических возможностей не сможет изготовить конкретную микросхему. Тогда ее заменят микросборкой отечественного производства.
«Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы, но наши лучшие в мире ракеты позволяют вывести на орбиту дополнительный груз, а там, где и этого окажется недостаточно, можем использовать ионные двигатели довыведения» , – рассказал Тестоедов.
Что касается коммерческих аппаратов, то в них наличие иностранной полезной нагрузки не лимитировано и определяется заказчиком спутника, поэтому отказываться от иностранных комплектующих в собираемых в России коммерческих аппаратах не планируется.
«Здесь использование импортных комплектующих приемлемо», – отметил глава предприятия.
Ранее сообщалось, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планировалось от 15 до 17 стартов, в частности, трех ракет «Протон-М» и 12-14 ракет «Союз-2». Так, на 15 июля намечен пуск «Протона-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции, в августе-сентябре должны были состояться пуски «Протона-М» с телекоммуникационными аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».
Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС
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Зарубежные СМИ прокомментировали первый в истории полет киноэкипажа на МКС в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на космическом корабле «Союз МС-19».
«Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонке», – пишет Reuters.
Агентство объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме, передает «Комсомольская правда».
«Свет, камера, взлет: запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которая снимет первый полнометражный космический фильм», – написали в The Washington Post.
Читателям напомнили о космической гонке между США и Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов – Юлии Пересильд и Клима Шипенко.
«Триумф над НАСА и SpaceX», – охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.
Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заметили, что полет киноэкипажа повысит статус России в космической гонке.
Вы бы согласились полететь в космос?
«Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun.
Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина».
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура во вторник, в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Космонавт Дубров возмутился отсутствием подготовки к съемкам фильма на МКС
Российский космонавт Петр Дубров возмутился, что ему не прислали никакой информации о том, как подготовиться к съемкам фильма «Вызов», следует из переговоров экипажа Международной космической станции с Землей, которые транслирует НАСА.
«А почему в радиограмме ничего этого нет и я узнаю об этом за 10 минут до начала съемок? Вот это очень интересно. Когда учить слова? Когда ко всему готовиться?» – передает РИА Новости слова Дуброва наземному специалисту Центра управления полетами.
Собеседник ответил космонавту, что ЦУП не обладает информацией о фильме, а все данные, необходимые для съемок, находятся у режиссера Клима Шипенко и в дальнейшем заранее что-то узнать можно будет только у него.
В таком случае, отметил Дубров, «поскольку ничего не готово, будем просто снимать выполнение эксперимента по радиограмме».
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Напомним, в четверг российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС.
Космонавт объяснил целесообразность съемки кино на МКС
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В случае удачного результата по окончанию полета на МКС киноэкипажа данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.
В Роскосмосе сообщили, что космический корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, долетел до Международной космической станции (МКС), пристыковавшись к модулю «Рассвет». Все члены корабля успешно высадились на борт станции.
«Данный экипаж летит на МКС для того, чтобы выполнить съемки фильма. Это их работа, которую они и будут выполнять. Пока сложно оценивать целесообразность той или иной работы. Если специалисты, которые занимаются съемками, считают, что необходимо делать натурные съемки в условиях невесомости, значит, вероятно, есть смысл это делать», – говорит Борисенко.
Он отмечает, что в случае удачного результата данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства. «Если специалисты киноотрасли готовы финансировать эти полеты, то почему бы и нет?» – задается вопросом космонавт.
Кроме того, он подчеркнул, что в зависимости от того, какие задачи будут стоять, на МКС или любые другие станции могут отправить экипаж и другой профессии. «Понятно, что на сегодняшний момент, наверное, юристы и бухгалтеры на МКС не нужны. Но я не исключаю, что в зависимости от задач, которые могут встать, туда отправятся и люди других, возможно, совершенно неожиданных профессий», – заключил Борисенко.
«Союз» с киноэкипажем пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко долетел до МКС по двухвитковой схеме.
Корабль пристыковался к модулю «Рассвет», передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Аппарат не удалось пристыковать в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров осуществлял сближение и причаливание в режиме телеоператорного управления (ТОРУ).
Вы бы согласились полететь в космос?
Экипаж МКС проверит герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС, после этого киноэкипаж сможет перейти на станцию.
Напомним, во вторник «Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.
НАСА пригласило российского космонавта полететь к МКС на Crew Dragon
НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.
«На прошлой неделе я был в Москве..., мы проделали некоторую работу (в переговорах по обмену экипажами)..., наша цель – чтобы российский космонавт вошел в состав Crew-5», – заявил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано, передает РИА «Новости».
По его словам, американская сторона представила свой проект соглашения Роскосмосу, теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран.
Представитель НАСА Кэти Лудерс заявила, что работа с российскими партнерами над «стратегией обмена экипажами» продолжается.
Ранее в среду НАСА объявило, что в состав Crew-5 войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада, имена остальных участников миссии назовут позднее. Полет миссии на МКС запланирован на осень 2022 года.
Киноэкипаж высадился на МКС
Экипаж космического корабля «Союз МС-19» в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел на МКС.
Прибывших встретили командир МКС Тома Песке и другие члены экипажа, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
НАСА впервые протестирует защиту Земли от астероидов
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, передает ТАСС.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск).
Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику.
Ранее астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА.
Японцев восхитил полет российского «киноэкипажа» к МКС
Читателей японских СМИ восхитил успешный запуск ракеты с российским «киноэкипажем» в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова к МКС.
По мнению читателей, полет артистов в космос демонстрирует успех России в космической отрасли, передает РИА «Новости».
«Рискованное это дело. Хотя показывает высокий уровень развития российских космических технологий. Уже простые люди могут летать в космос (...) Все-таки Роскосмос марку держит! Молодцы!», – написал один из пользователей.
«Снимают в космосе, в 400 километрах от Земли. Поразительно!», – отметил читатель doc.
Японцы также признали, что Россия обогнала США в этом аспекте «космической гонки».
Напомним, во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился.
При этом корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
В четверг российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС.
Между тем российский космонавт Петр Дубров возмутился, что ему не прислали никакой информации о том, как подготовиться к съемкам фильма «Вызов».
Российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС
Российский «киноэкипаж», снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием «Вызов», побывал на американском сегменте станции, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, «киноэкипаж» – космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – провел в европейском модуле Columbus, входящем в состав американского сегмента МКС, приватные медицинские конференции, передает РИА Новости.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Рогозин рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко в космосе
Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил в Telegram, что «проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану».
Напомним, Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.
Вы бы согласились полететь в космос?
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Рогозин рассказал о сложностях работы боевого расчета во время старта киноэкипажа
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что боевому расчету на космодроме Байконур было сложно работать во время запуска корабля с киноэкипажем из-за огромного количества гостей.
«Я знаю, что сегодня вам было достаточно сложно работать, потому что огромное количество было внимания, гостей, средств массовой информации, камер. В последние годы считалось, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, видели, как все это происходит», – приводит его слова ТАСС.
Вы бы согласились полететь в космос?
Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.
Напомним, ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура.
Россия предупредила о превращении космоса в арену конфликтов
Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой, но допустить этого нельзя, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.
«Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств – членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями.
Ермаков добавил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе, по укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности, а также по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе.
В августе в Исследовательской службе Конгресса США выступили с утверждением, что противники Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия, якобы разрабатывают космическое оружие «некинетического действия», включая лазерное и микроволновое.
В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
В МИД подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».
В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе.
Рогозин сообщил о планах по сотрудничеству с телеканалами в космосе
Роскосмос проводит переговоры об организации съемок космических миссий с российскими телеканалами, заявил глава госкорпорации.
«Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года», – заявил Дмитрий Рогозин в эфире на «Эхе Москвы».
По его словам, с мая 2022 года открывается окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну. Вторая миссия пройдет в сентябре.
«Тут работают наши новые российские специалисты, поэтому, чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных Роскосмосу компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу «Россия» и к «России 24», и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии», – рассказал глава корпорации.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
На МКС впервые вырастили космический перец
На борту Международной космической станции (МКС) впервые вырастили перец, сообщил Космический центр имени Кеннеди НАСА.
«Хьюстон, у нас есть перец! Растения перца чили, растущие на МКС, недавно принесли свои плоды. Цветы были опылены дистанционно специалистами в (центре) Кеннеди и вручную с помощью астронавтов НАСА на станции», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».
Перец начали выращивать еще в июле в американской оранжерее на МКС.
Российские ученые также планировали выращивать перец на станции, однако новая оранжерея «Лада-2» была утрачена в 2016 году из-за аварийного запуска корабля «Прогресс МС-04».
В 2020 году замглавы Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычев отмечал, что институт вместе с РКК «Энергия» прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции.
Во вторник корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией.
В Кремле оценили полет «киноэкипажа»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за полетом «киноэкипажа», который составляют космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в космос и волнуются за него.
«В космосе хватит места для всего. Здесь важно соблюдать пропорции. Мы следим за подобными полетами вместе со всеми россиянами, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета. Все-таки космос – это то, где мы стали пионерами, то, где мы, несмотря ни на что, сохраняем уверенные позиции. Да, на пятки наступают, но в данном случае конкуренция, в хорошем смысле этого слова, очевидна. Но для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, нашу космическую тематику, это очень здорово», – приводит его слова РИА «Новости».
Вы бы согласились полететь в космос?
Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.
Напомним, ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура.