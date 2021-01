Стало известно о двукратном росте пусков с Байконура в 2021 году

Американские и британские астрофизики, изучив данные НАСА, выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal.

Поверхность Солнца пронизана постоянно меняющимися комбинациями замкнутых контуров и открытых линий магнитного поля. По открытым линиям в космос от звезды уходит солнечный ветер – постоянный поток солнечного материала, который распространяется на миллионы километров. Магнитное поле Солнца и солнечный ветер формируют космическую погоду внутри и вокруг Солнечной системы, люди и космические аппараты могут ощущать влияние возмущений в солнечном ветре, передает РИА «Новости».

Области открытого магнитного поля на Солнце создают корональные дыры – темные пятна с относительно низкой плотностью. Эти дыры могут на протяжении нескольких дней испускать фонтаны солнечного материала, называемые шлейфами. Солнечные шлейфы хорошо видны в ультрафиолетовых лучах Солнца и фиксируются космической обсерваторией НАСА Solar Dynamics Observatory (SDO).

Астрофизики из США и Великобритании, используя наблюдения высокого разрешения SDO, а также технологию обработки изображений, выяснили, что шлейфы состоят из гораздо более мелких нитей материала. Ученые назвали их перьями. Размер всего шлейфа составляет более 100 тыс. километров, а ширина перьев – от 3 до 7 тыс. километров.

«Это показывает важность мелкомасштабных структур и процессов на Солнце для понимания крупномасштабной системы солнечного ветра и космической погоды в целом», – заявил руководитель исследования Вадим Урицкий из Католического университета Америки в Вашингтоне и Центра космических полетов имени Годдарда.

Исследователи раньше предполагали, что солнечные шлейфы внутри неоднородные, однако сейчас они впервые зафиксировали их внутреннюю структуру в четком фокусе. Астрономы выявили, что перья – это не просто элементы шлейфа, это строительные блоки, из которых состоят последние. Яркость шлейфа полностью зависит от количества перьев.

«Некоторое время мы видели структуру внутри и у основания шлейфов. Но сейчас мы выяснили, что сам шлейф представляет собой пучок этих более плотных перьев, что сильно отличается от представления, которое мы имели раньше», – отметила еще один автор исследования Джуди Карпен, руководитель Лаборатории космической погоды в Отделе гелиофизических наук в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.

Каждое такое «перо» колеблется само по себе, независимо от других. Исходя из этого, ученые предположили, что мелкомасштабное поведение этих структур может быть причиной локальных возмущений солнечного ветра.

Исследователи надеются, что в будущем миссии НАСА Parker Solar Probe и PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) сделают более близкие изображения солнечной поверхности, на которых можно будет изучить обнаруженные структуры еще более детально.

Ранее глава центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Вячеслав Буров, комментируя обнаруженный учеными рост числа солнечных пятен, рассказал газете ВЗГЛЯД, что их только называют «пятнами», а на самом деле это активные области, которые живут по своим законам электродинамики.