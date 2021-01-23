Стало известно о двукратном росте пусков с Байконура в 2021 году

Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной, сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», – передает ТАСС слова Соловьева в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

«Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки», – сказал руководитель полета РС МКС.

Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.

«Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно, как руководитель полета», – заверил он.

Он рассказал также, что многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

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