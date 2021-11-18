Польша призвала Германию отказаться от сертификации «Северного потока – 2»

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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Checkmate активно предлагается иностранным заказчикам REUTERS/Imad Creidi
Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
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Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Польша призвала Германию отказаться от сертификации «Северного потока – 2»
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    Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

    транзит газа


    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

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    Польша призвала Германию отказаться от сертификации «Северного потока – 2»

    		    18 ноября 2021, 07:13
    Фото: Radek Pietruszka/
    Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2».

    По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого в интервью газете Bild .

    Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    «Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
    		    15 ноября 2021, 21:00
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

    «Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.

    По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».

    «С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.

    По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.

    «Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.

    В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству». 

    Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.

    Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

    Коментарии (129)
    В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
    		    16 ноября 2021, 13:05
    Фото: Imago/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

    После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.

    Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

    Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.

    Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.

    «Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.

    При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».

    «Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».

    Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».

    Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».

    Коментарии (73)
    На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»

    16 ноября 2021, 13:56

    Текст: Елизавета Булкина

    С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».

    «В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    «Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.

    «Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.

    Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.

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    Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»

    16 ноября 2021, 14:27

    Текст: Елизавета Булкина

    «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

    «Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.

    Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».

    Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.

    «После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    «Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».

    Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».

    Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

    Коментарии (50)
    В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
    		    17 ноября 2021, 08:47
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

    Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».

    «Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.

    При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».

    Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

    Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.

    Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».

    Коментарии (52)
    Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
    		   15 ноября 2021, 16:56
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Кристина Коваленко

    Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.

    «Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.

    Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.

    Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было. 

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    На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 09:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

    Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.

    Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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    Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
    		    17 ноября 2021, 16:32
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Кристина Коваленко

    Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.

    «Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.

    Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.

    Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

    Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится. 

    Коментарии (53)
    Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
    		    17 ноября 2021, 00:47
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.

    Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров». 

    Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.

    Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.

    Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.

    Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

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    Молдавия назвала контракт по газу с Россией примером сотрудничества

    17 ноября 2021, 14:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Контракт на поставку газа в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневом и Москвой, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

    Глава молдавского ведомства подчеркнул, что власти страны намерены решать проблему с долгом за газ, он также отметил, что сейчас проблем с поставками газа в страну нет, передает ТАСС.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

    При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.

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    Цена газа в Европе выросла на отказе Газпрома бронировать доптранзит через Украину

    15 ноября 2021, 14:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе Газпрома бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Как сообщает ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за тысячу кубометров, или 81,215 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

    Напомним, Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник.

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    В Германии приостановку сертификации Nord Stream 2 назвали «регуляторной»

    17 ноября 2021, 15:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора не связано с политикой, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград.

    Унград заявила, что «этот акт имеет регуляторный характер, который объясняется задачами BNA», это не связано с политикой, передает ТАСС.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

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    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай поставили новый рекорд
    		    15 ноября 2021, 17:07
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Кристина Коваленко

    Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%, сообщили в пресс-службе российского холдинга.

    «Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства Газпрома лишь на 19%.

    Зампредседатель правлении Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что, согласно предварительным данным, объем поставленного в Китай по трубопроводу газа с января по сентябрь составил 7,1 млрд куб. метров.

    Напомним, газопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай. 

    В Китай поставлять газ про данному маршруту начали в декабре 2019 года, а договор был заключен в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет.

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    Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа
    		    17 ноября 2021, 23:25
    Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».

    Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре.

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    Нафтогаз призвал США ввести санкции против немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG

    16 ноября 2021, 14:56

    Текст: Елизавета Булкина

    «Нафтогаз Украины» просит США наложить санкции к создаваемой в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании Юрий Витренко.

    «Призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора «Северного потока – 2», о создании которого заявляет Газпром», – написал он в своем Facebook.

    Вместе с тем Витренко назвал «юридическим трюком» создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока – 2».

    «Из хороших новостей – сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», – заявил глава «Нафтогаза».

    Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».

    Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

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