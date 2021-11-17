Песков исключил связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2»

Европейский энергетический кризис и воплощение «Северного потока – 2» не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Также он пояснил, что Кремль не видит политической подоплеки в решении о приостановке сертификации оператора газопровода.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», – пояснил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что рост поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от дополнительных заявок и готовности Газпрома их выполнить.

«Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос», – указал он.

Так Песов ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора газопровода «Северный поток – 2», что российская сторона может увеличить поставки.

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.