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Песков исключил связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2»
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Европейский энергетический кризис и воплощение «Северного потока – 2» не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Также он пояснил, что Кремль не видит политической подоплеки в решении о приостановке сертификации оператора газопровода.
«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», – пояснил Песков.
Также представитель Кремля отметил, что рост поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от дополнительных заявок и готовности Газпрома их выполнить.
«Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос», – указал он.
Так Песов ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора газопровода «Северный поток – 2», что российская сторона может увеличить поставки.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.
Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
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Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.
Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».
«Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.
При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».
Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»
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Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», – приводит ТАСС решение суда.
В документе говорится, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени не обоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде.
Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Ранее были названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2».
Во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
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Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров».
Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.
Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тыс. человек для решения оперативных задач.
«Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он заявил, что страны ЕС согласились продолжить работу над оборонной программой «Стратегический компас», чтобы завершить ее подготовку к саммиту союза в марте 2022 года.
Боррель на заседаниях в понедельник и вторник впервые представил странам-членам Евросоюза финальный проект оборонной стратегии «Стратегический компас».
Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием «Стратегический компас» был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом.
Нафтогаз призвал США ввести санкции против немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG
«Нафтогаз Украины» просит США наложить санкции к создаваемой в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании Юрий Витренко.
«Призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора «Северного потока – 2», о создании которого заявляет Газпром», – написал он в своем Facebook.
Вместе с тем Витренко назвал «юридическим трюком» создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока – 2».
«Из хороших новостей – сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», – заявил глава «Нафтогаза».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
ЕС призвал Белоруссию немедленно приступить к восстановлению порядка на границе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свои переговоры с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Боррель сообщил, что «побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС». Он призвал Макея «к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Белоруссии и Евросоюза». Также ЕС призвал Белоруссию к «урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей», передает ТАСС.
Напомним, Макей и Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов
Строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, заявил папа Римский Франциск.
«В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.
Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».
Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет на 11% из-за приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2», свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника, передает РИА «Новости»
Во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%.
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компании-оператора Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС
Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».
«Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.
Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа
Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.
По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.
В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
В Белоруссии сочли попыткой агрессии действия польских силовиков на границе
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии во вторник расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
«Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГПК.
Вместе с этим погранкомитет Белоруссии потребовал от Польши объяснений по факту применения спецсредств.
«Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев», – передает РИА «Новости» сообщение ГПК.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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СМИ озвучили число мигрантов на границе Белоруссии
Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу.
«По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.
Ранее стало известно, что белорусские власти намерены размещать беженцев в логистическом центре, находящемся недалеко от границы с Польшей. Белорусские военные будут готовить еду мигрантам, развернуты полевые кухни.
Между тем, мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
-
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