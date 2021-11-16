Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого

Глава РФПИ указал на значительный вклад России в борьбу с пандемией

Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией коронаврируса, российскую вакцину «Спутник V» получили более 10 млн человек в других странах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg.

«Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы «Спутником V» или «Спутником Лайт». Мы предоставили «Спутник» более чем 100 миллионам человек за пределами России. Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm – 200 млн человек за пределами Китая, а Pfizer – 350 млн человек за пределами США и Европы. На «Спутник» приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%», – приводятся его слова в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

Дмитриев добавил, что вакцина «Спутник Лайт» была одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах. «Это очень важно, поскольку, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, «Спутник Лайт» может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах официально признали, что «Спутник Лайт» может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей», – пояснил глава РФПИ.

«Некоторые говорят о крайне высоких показателях заболеваемости в России, в то время как на самом деле в Германии количество случаев заболевания больше, при том, что население Германии в два раза меньше населения России. Поэтому на самом деле следует говорить о том, что Россия применяет «Спутник» очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где «Спутник» помог сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца. Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина «Спутник», – отметил Дмитриев.

При этом, пояснил он, задержки с поставками российской вакцины за рубеж были устранены 3 месяца назад, хотя некоторые СМИ до сих пор пытаются говорить об этом. «На самом деле сейчас нет ни малейших задержек в поставках ни первого, ни второго компонента вакцины», – объяснил Дмитриев.

По его словам, ожидается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину до конца года.

Ранее сообщалось, что Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник лайт» и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей эту вакцину.

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