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Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого
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Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19
Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.
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На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;
При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.
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При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.
За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода
QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.
«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.
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Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID
Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (...) мы не заметили», передает РИА «Новости».
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Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.
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По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
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Привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Человек без прививки после контакта с больным COVID-19 должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – цитирует документ РИА «Новости».
Также из постановления следует, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.
«Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», – сказано в документе.
Кроме того, Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических правил профилактики коронавируса до 2024 года.
«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», – приводит текст документа ТАСС.
Постановление вступает в силу 17 ноября.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Минтранс обещает распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании
Требование о продаже билетов на авиарейсы и допуска на самолеты по QR-кодам планируется распространять и на зарубежных авиаперевозчиков, заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», – цитирует Богданова ТАСС.
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
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Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».
«Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.
На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.
«При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Американская Pfizer собралась провести в России испытания нового препарата от COVID-19
Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики коронавируса, сообщают СМИ.
Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса, пишут «Ведомости».
В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.
«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», – пишет газета.
Представитель компании пояснил, что в испытаниях участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID
Россияне с 16 ноября могут получать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ), за документом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода – тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на «Госуслугах», либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.
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Ранее стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах.
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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.
По состоянию на 12 ноября от гриппа в России привито более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин предупредил о нарастании проблемы распространения гриппа. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.
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В России выявили 36,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Всего в стране выявлено 9 145 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 257 837 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 846 448 человек.
Накануне, 15 ноября, в России выявили 38 420 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1602.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».
Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
ФМБА передало Минздраву отчет о второй фазе исследований препарата «МИР-19»
Отчет по второй фазе клинических исследований препарата «МИР-19» подан в Минздрав, ФМБА ждет завершения процедуры регистрации, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«Отчет по второй фазе (клинических исследований) подан в министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, «МИР-19» безопасен для человека.
«Препарат безопасен для человека, он не воздействует на организм человека, он влияет только на вирус, он является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом», – сказала Скворцова.
Она добавила также, что препарат от коронавируса «МИР-19» универсален для всей линейки штаммов коронавируса.
«Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным», – сказала Скворцова.
По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации.
Скворцова отметила также, что первая фаза клинических исследований подтвердила хорошую переносимость препарата от коронавируса «МИР-19».
«Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме», – сказала она.
Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».
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Сергей Мазаев заявил о давно назревшей необходимости введения QR-кодов
Требование о предъявлении QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест необходимо было ввести еще год назад, заявил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
«Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на все это», – приводятся его слова в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Мазаев отметил, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а после приводили к положительному результату.
«Вы помните, что в центре Москвы еще несколько лет назад все улицы и тротуары были завалены машинами? Все ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили. Власти нашли способ построить людей. Просто ввели платную парковку, систему штрафов, ввели правила, и эти правила привели к порядку. И все ходят гулять по центру, приезжают из других городов к нам просто походить по центру, стало хорошо и приятно. И здесь будет то же самое. Народ сейчас распоясался, люди некомпетентные, распущенные, ведут себя, как какие-то пьяные большевики. Я считаю, что это мера абсолютно справедливая и правильная, ничего сложного в ней нет. Просто идешь в поликлинику, прививаешься и получаешь QR-код», – сказал музыкант.
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Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Россия решила возобновить авиасообщение с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста–Рикой и Аргентиной, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению штаба, «с 1 декабря принято решение возобновить взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами»: Бангладеш по маршруту Москва – Дакка с частотой два рейса в неделю; Монголия по маршрутам Москва – Улан-Батор с частотой три рейса в неделю, Улан-Удэ – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, передает РИА «Новости».
Также возобновляется авиасообщение с Бразилией по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро с частотой два рейса в неделю; Коста-Рикой – по маршруту Москва – Сан-Хосе с частотой два рейса в неделю; Аргентиной – по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю.
По сообщению оперштаба, Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.
Согласно сообщению, вице–премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», – говорится в сообщении.
«Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно–эпидемиологических требований», – сообщили в оперативном штабе.
Ранее Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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В Минтрансе спрогнозировали принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году
Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы ведомства Кирилл Богданов.
«Закон мы хотим (принять) уже в этом году... Да, в трех чтениях», – ответил он на вопрос о законе о проверках QR-кодов на транспорте, передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в России не позднее февраля 2022 года. По словам Богданова, Минтранс рассматривает субсидии для авиакомпаний, понимая, что у них могут быть трудности из-за закона о QR-кодах.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Глава РФПИ указал на значительный вклад России в борьбу с пандемией
Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией коронаврируса, российскую вакцину «Спутник V» получили более 10 млн человек в других странах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg.
«Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы «Спутником V» или «Спутником Лайт». Мы предоставили «Спутник» более чем 100 миллионам человек за пределами России. Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm – 200 млн человек за пределами Китая, а Pfizer – 350 млн человек за пределами США и Европы. На «Спутник» приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%», – приводятся его слова в Telegram-канале вакцины «Спутник V».
Дмитриев добавил, что вакцина «Спутник Лайт» была одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах. «Это очень важно, поскольку, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, «Спутник Лайт» может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах официально признали, что «Спутник Лайт» может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей», – пояснил глава РФПИ.
«Некоторые говорят о крайне высоких показателях заболеваемости в России, в то время как на самом деле в Германии количество случаев заболевания больше, при том, что население Германии в два раза меньше населения России. Поэтому на самом деле следует говорить о том, что Россия применяет «Спутник» очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где «Спутник» помог сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца. Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина «Спутник», – отметил Дмитриев.
При этом, пояснил он, задержки с поставками российской вакцины за рубеж были устранены 3 месяца назад, хотя некоторые СМИ до сих пор пытаются говорить об этом. «На самом деле сейчас нет ни малейших задержек в поставках ни первого, ни второго компонента вакцины», – объяснил Дмитриев.
По его словам, ожидается, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину до конца года.
Ранее сообщалось, что Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник лайт» и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей эту вакцину.
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