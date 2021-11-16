Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

В ЕС назвали условия диалога с Минском

ЕС готов вернуться к диалогу с властями в Минске и снова обсудить отношения с ними, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами, заявил и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Я рад, что ЕС по многим вопросам проявил большую сплоченность. Мы согласовали критерии для нового санкционного списка... Мы уже работаем над [санкционным] списком, и я исхожу из того, что он в ближайшие дни будет полностью согласован, будет представлен и будут введены соответствующие санкции», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, ЕС «усилит давление на авиакомпании», которые содействуют нелегальному перемещению мигрантов. «На месте мы не видим разрядки, но ситуация, скорее, ухудшается», – заметил он.

«Мы хотели бы, чтобы Минск пошел на уступки. Если это произойдет, то мы в ЕС обсудим, как быть дальше... Если соответствующие сигналы поступят, то мы примем их к сведению. В настоящий момент я слышу заявления из Минска, но не вижу действий. Если с другой стороны пойдут на уступки, то мы будем быстро готовы вернуться к диалогу», – заявил Маас.

Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.

До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.