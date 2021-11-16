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Лукашенко заявил о попытках доставить оружие мигрантам на границе с Польшей
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Беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что в данный момент главное – «главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений», передает «БелТА».
«Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния», – подчеркнул он.
Президент также указал, что на границе соседних государств, в первую очередь в Польше, находятся не только пограничники, но и «наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой».
«Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США», – подчеркнул он, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее в Минске предупредили об опасности конфликта с Варшавой из-за пограничников.
В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент страны Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований
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Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.
Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей
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Ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей, сообщают белорусские СМИ.
«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», – сообщает госиздание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Telegram-канале. Отмечается, что у ограждений на некоторое время образовалась давка.
Издание сообщает, что мигранты продолжают прибывать к белорусскому КПП.
Госагентство «Белта» в своем Telegram-канале сообщило, что «мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки».
«У польского КПП – водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию... Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», – говорится в сообщении.
Между тем Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр
Уточняется, что с польской стороны за колючей проволокой – силовики и водометы.
«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь... Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», – также сообщает агентство.
Как заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к погранпереходу «Брузги» часть людей из лагеря самоорганизовалась. «Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель – в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук.
Между тем официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП «Брузги» на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.
«Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы (из стихийного лагеря), надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации», – сказал Бычковский.
По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
Пушков: Инициативы Польши всегда направлены против России
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«Русофобские инициативы Польши не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. Этот призыв будет, скорее всего, воспринят как новый приступ антироссийской истерии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию из международных организаций.
«Это отдельно взятый призыв наиболее радикального крыла правящей польской элиты, отражающий ее неадекватное восприятие событий и стремление создать из частного кризиса глобальную проблему, чтобы не мытьем, так катаньем привлечь Россию к ответственности», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Как напоминает сенатор, Польша всегда автоматически выступает против всего, что связано с Россией. «Любые инициативы Варшавы направлены против наших интересов, и заявление вице-премьера Глиньского – не исключение. Среди прочего, оно имеет целью создать еще более напряженную атмосферу вокруг «Северного потока – 2». В чем-то это давление на Германию, чтобы она изменила свою позицию. Сорвать его строительство не смогли, теперь пытаются помешать запуску. Банальная, привычная польская политика», – пояснил собеседник.
«Обратите внимание – за весь XXI век Польша не выдвинула ни одной позитивной международной инициативы, все они направлены на разрушение и конфронтацию», – отметил сенатор.
Такая риторика, по мнению собеседника, привела к тому, что предложения Варшавы все воспринимают даже в Европе как продиктованные исключительно ненавистью к России. Поэтому к ним относятся сдержанно. Например, Париж уже открыто заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису. Остальные государства ЕС, не считая стран Балтии, по этому поводу молчат, солидарности с польскими властями они не выражают. И даже немногочисленные сторонники Польши не могут не замечать ее «глубоко предвзятое и враждебное отношение к России», считает Пушков. «Поэтому подобные призывы воспринимают как эмоциональный всплеск, продиктованный спецификой психологии польской элиты и тем историческим наследием, которым Польша по-прежнему живет», – уточнил он.
«Польская элита до сих пор где-то в периоде перед Второй мировой, никак не может забыть о нем. Если бы весь мир жил в состоянии 1930-х годов, то не смог бы развиваться. Но Варшава позволяет себе такой подход, что объясняет многие ее выпады в адрес Москвы. Однако это же и ослабляет их значение, а также степень поддержки со стороны европейских союзников. Заявлениям Польши уже знают цену: многие ее антироссийские инициативы уже не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. И призыв господина Глиньского будет воспринят как часть антироссийской истерии и не будет поддержан большинством государств», – предположил политик.
Заявление о необходимости исключить Россию из международных организаций Пушков назвал смехотворным. «Из ООН или Совбеза ООН никто РФ не станет выдворять. Глиньский даже не смог назвать конкретные международные организации, из которых хотел бы нас исключить. Абсолютная бессмыслица», – сказал сенатор.
«Когда звучат подобные призывы, возникает вопрос: с кем тогда даже плохо относящиеся к нам страны Запада будут решать актуальные проблемы современности? Проблемы нераспространения ядерного оружия и борьбы с глобальным потеплением? С Польшей? Или все-таки с ведущими державами мира, как бы Польша их не ненавидела? Есть объективные потребности современного мира. Это понимают в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, но отказываются понимать в Варшаве. Это означает, что Польша просто стоит на обочине этих процессов», – заключил сенатор.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, отстранить их от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на границе. «Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал вице-премьер изданию Polska Times. Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления».
Глиньский не имеет право высказываться на тему исключения России из международных организаций, поскольку Россия стояла у истоков создания большинства из них, заявил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд
Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка, сообщил представитель полиции Подляского воеводства страны.
«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», – рассказал он РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что журналистов RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, главной темой которого стал миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС, сообщило агентство БелТА.
«Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Кроме того, Лукашенко и Меркель «обсудили детально гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировки мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Лукашенко пересказал разговор с Меркель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.
«Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».
«Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.
Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью
На границе Польши ожидают штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.
«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
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Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
«Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутит, а Минск намерен жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами на границе.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», – передает его слова «БелТА».
Президент республики добавил, что Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому ЕС грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», – сказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, обстановка на границе с Польшей накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.
«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. «Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки», – заявил президент.
Кроме того, Лукашенко предложил отправить мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.
«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – заявил президент республики.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
После драки в Петербурге задержали россиянина и нескольких граждан Узбекистана
В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
«Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.
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Ранее драка со стрельбой произошла в центре Петербурга. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В ЕС назвали условия диалога с Минском
ЕС готов вернуться к диалогу с властями в Минске и снова обсудить отношения с ними, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами, заявил и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
«Я рад, что ЕС по многим вопросам проявил большую сплоченность. Мы согласовали критерии для нового санкционного списка... Мы уже работаем над [санкционным] списком, и я исхожу из того, что он в ближайшие дни будет полностью согласован, будет представлен и будут введены соответствующие санкции», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, ЕС «усилит давление на авиакомпании», которые содействуют нелегальному перемещению мигрантов. «На месте мы не видим разрядки, но ситуация, скорее, ухудшается», – заметил он.
«Мы хотели бы, чтобы Минск пошел на уступки. Если это произойдет, то мы в ЕС обсудим, как быть дальше... Если соответствующие сигналы поступят, то мы примем их к сведению. В настоящий момент я слышу заявления из Минска, но не вижу действий. Если с другой стороны пойдут на уступки, то мы будем быстро готовы вернуться к диалогу», – заявил Маас.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Боррель пообещал не впускать в ЕС мигрантов из Белоруссии
Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны», – сказал Боррель. Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. «Однако он (Макей) отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там», – сказал Боррель.
Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Белоруссия «пользуется поддержкой России» в этой ситуации, поскольку «глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации».
Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.
В прошлую субботу президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и ЕС смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
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