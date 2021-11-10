В Минске предупредили об опасности конфликта с Варшавой из-за пограничников

Действия польских пограничников, применяющих боевое оружие против мигрантов на границе с Белоруссией, могут привести к конфликту, заявили в госпогранкомитете (ГПК) республики.

«Нами фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.

Польские военные, по данным ГПК, применяют боевое оружие и стреляют «поверх голов» мигрантов. Такие действия, считают в ведомстве, могут привести к пограничному конфликту.

«Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса», – заключили в ГПК.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Там пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.