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В Минске предупредили об опасности конфликта с Варшавой из-за пограничников
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Действия польских пограничников, применяющих боевое оружие против мигрантов на границе с Белоруссией, могут привести к конфликту, заявили в госпогранкомитете (ГПК) республики.
«Нами фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.
Польские военные, по данным ГПК, применяют боевое оружие и стреляют «поверх голов» мигрантов. Такие действия, считают в ведомстве, могут привести к пограничному конфликту.
«Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса», – заключили в ГПК.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Там пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Лукашенко назвал условие вовлечения России в пограничный кризис Минска и ЕС
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Если Белоруссия допустит ошибку, это сразу же вовлечет Россию в «водоворот» событий на белорусско-польской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду «Национальной обороны» Игорю Коротченко.
«Мы не задираемся <…>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – приводит фрагмент интервью БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия – «это крупнейшая ядерная держава». «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <…>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – добавил Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
В Польше заявили о готовности расстреливать идущих из Белоруссии мигрантов
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Расстрел нелегалов, по его словам, это адекватный ответ на «попытки взять штурмом границу», заявил генерал в эфире Radio Maryja, передает «Московский комсомолец».
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Между тем в Сети появились кадры, на которых видно, что мигрантам удалось проломить заграждения на границе.
«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», – заявил Полько. По его мнению, ЕС и НАТО должны «жестко ответить» белорусской стороне.
Нагнетанием пограничного кризиса занимается и Москва, уверен польский военный. Ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию без помощи России, заключил он.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Лукашенко заявил о переправляющей через Белоруссию в ЕС беженцев мафиозной структуре
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует некая мафиозная структура, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
«Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах – в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои – поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», – цитирует «БелТА» интервью Лукашенко главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко.
По словам главы Белоруссии, соответствующие услуги транзитеров оплачиваются. «Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу – приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», – сказал Лукашенко.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе
Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в Минобороны Белоруссии из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
«Обвинения Варшавы в адрес Минска насчет причастности белорусских военных к кризису на границе безосновательны. Польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.
Кроме того, в ведомстве заявили, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с крупнокалиберным вооружением.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ранее Лукашенко назвал условие вовлечения Россию в пограничный кризис Минска и ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Лукашенко: Запад закрывает глаза на идущих в ЕС через Украину мигрантов
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Нелегальные мигранты из Афганистана направляются в Евросоюз не только через Белоруссию, но и через Украину, однако Запад на это не реагирует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Белоруссию и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) «своя», они пока помалкивают. Белоруссия – чужая, надо молотить», – передает его слова «БелТА».
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону во вторник ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президенты обменялись <…> мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также главы государств затронули двусторонние вопросы с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества», – отметили в пресс-службе. Лидеры условились и о продолжении контактов, сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
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Белэнерго опровергло прекращение поставок электроэнергии на Украину
Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» опровергло прекращение поставок электроэнергии на Украину, государство продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.
«Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», – говорится в Telegram-канале Белэнерго.
Ранее эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине.
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину
Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.
Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В Берлине потребовали от России не мириться с «торговлей людьми» Минском
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Россия не должна «мириться или даже поддерживать» использование властями Белоруссии нелегальных мигрантов, заявил внешнеполитический эксперт германского Христианско-демократический союза Норберт Реттген.
Реттген призвал ввести дополнительные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и «лишить» его «экономической базы». При этом, как заявил Реттген, «ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит» действия Минска, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Он также считает необходимым наказать страны, «из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС», если их авиакомпании не прекратят перевозить беженцев в Белоруссию. Реттген заявил, что Минск и авиакомпании участвуют в «торговле людьми», таким компаниям нужно запретить работать в ЕС.
Реттген призвал ЕС не поддаваться давлению, так как «именно этого добивается» Лукашенко, «используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу». По словам Реттгена, Лукашенко «хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное».
Напомним, Реттген считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС. Весной он заявил, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Тогда Реттген заявил, что «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет».
МИД Белоруссии заявил о стягивании к границе польской военной техники
Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевыми орудиями крупного калибра, заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По словам министра, на границе Белоруссии с Польшей находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети.
«На линии границы находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра» – приводит слова Макея пресс-служба МИД республики во вторник, передает РИА «Новости».
Ранее минобороны Белоруссии вызвало польского атташе из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз, нападая на Белоруссию, хочет отвлечь внимание от своих собственных проблем.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Премьер Польши призвал Минск отправить мигрантов назад
Белорусские власти сами организовали наплыв мигрантов в страну, теперь они должны отправить нелегалов обратно, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).
Он заявил, что власти Белоруссии якобы намеренно стянули в республику тысячи мигрантов и заставили из массово выдвинуться на границу Евросоюза. По словам Моравецкого, «Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», передает ТАСС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Стало известно, против кого могут быть направлены санкции ЕС в Белоруссии
Санкции Евросоюза против Белоруссии могут коснуться министра иностранных дел республики Владимира Макея, а также 30 юридических и физических лиц, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Ограничения ЕС, в том числе, могут затронуть и авиакомпанию «Белавиа», передает ТАСС.
ЕС намерен распространить санкции на официальных лиц, которые, по его мнению, ответственны за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества.
Решение о новых ограничениях может быть принято уже на следующей неделе.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В ООН призвали соблюдать права собравшихся на границе с Польшей беженцев
ООН призывает на фоне кризиса на границе Польши и Белоруссии соблюдать международное право, в том числе в контексте прав беженцев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он оценил идею поставить стену на польской границе. «Каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но это не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право, в особенности, если это касается беженцев, а также обязанности относиться к людям с уважением и достойно», – передает его слова РИА «Новости».
Дюжаррик добавил, что в ООН хотели бы видеть, что к людям, вынужденным искать лучшей жизни, относились достойно. «Мы не хотим, чтобы мужчины, женщины и дети были использованы в качестве пешек. Если есть политические различия, они должны разрешаться между странами или группами стран так, чтобы достоинство людей не ущемлялось», – сказал он.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.