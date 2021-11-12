Ренат Акчурин: Чазов был не только первым кремлевским врачом

«Он был великим и вместе с тем доступным для всех врачей, доброжелательным, не кичился своим высоким положением», – рассказал газете ВЗГЛЯД советский и российский кардиохирург, академик РАМН и РАН Ренат Акчурин, работавший под руководством академика Евгения Чазова.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на 93-м году жизни скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. За годы работы медиком, он был личным врачом Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина.

«Он был великим и вместе с тем доступным для всех врачей – это факт. Он был доброжелательным, не кичился своим высоким положением – это второй факт. Мне с ним приходилось встречаться в разных обстановках: с больными, без больных, в клинике, не в клинике, он был охотником хорошим, на охоту я с ним выезжал. Это человек, которому ничто человеческое не чуждо, вместе с тем он был потрясающего уровня врачом-кардиологом, который организовал в СССР службу диагностических центров. Причем это было в каждой республике, а их было 15, все они были современными, оснащенными по лучшим образцам оборудованиями, хорошие врачи в них работали», – рассказывает Акчурин.

Более того, он рассказывает, что Чазов являлся не только первым кремлевским врачом, но и организатором и реструктуризатором системы ведомственной медицины, потому что именно по его лекалам работали многие ведомственные учреждения страны.

«Евгений Иванович был хорошим семьянином, у него две дочери, внуки, о которых он заботился, говорил о них не раз. То есть чисто по-человечески он был мягким, хорошим и дедом, и отцом. Обе дочери его достигли высокого положения в обществе, они доктора медицинских наук, причем не благодаря тому, что папа помог, а просто хотели походить на него», – говорит собеседник.

Также он подчеркивает, что в работе Чазов был человеком, который не давил авторитетом, а участвовал вместе с другими в процессе на равных. Во время обсуждения случаев тяжелых больных ему удавалось выслушивать все точки зрения, а решения принимались коллективно.

«Это потрясающие качества для человека такой высоты и такого положения. Думаю, что его школа запомнится всем: и нам, хирургам, которые работали под его началом, поскольку он был директором всего Центра кардиологии, и многим врачам в стране, которые имели счастье соприкоснуться с талантом Евгения Ивановича», – заключил Акчурин.