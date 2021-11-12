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Ренат Акчурин: Чазов был не только первым кремлевским врачом
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«Он был великим и вместе с тем доступным для всех врачей, доброжелательным, не кичился своим высоким положением», – рассказал газете ВЗГЛЯД советский и российский кардиохирург, академик РАМН и РАН Ренат Акчурин, работавший под руководством академика Евгения Чазова.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что на 93-м году жизни скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. За годы работы медиком, он был личным врачом Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина.
«Он был великим и вместе с тем доступным для всех врачей – это факт. Он был доброжелательным, не кичился своим высоким положением – это второй факт. Мне с ним приходилось встречаться в разных обстановках: с больными, без больных, в клинике, не в клинике, он был охотником хорошим, на охоту я с ним выезжал. Это человек, которому ничто человеческое не чуждо, вместе с тем он был потрясающего уровня врачом-кардиологом, который организовал в СССР службу диагностических центров. Причем это было в каждой республике, а их было 15, все они были современными, оснащенными по лучшим образцам оборудованиями, хорошие врачи в них работали», – рассказывает Акчурин.
Более того, он рассказывает, что Чазов являлся не только первым кремлевским врачом, но и организатором и реструктуризатором системы ведомственной медицины, потому что именно по его лекалам работали многие ведомственные учреждения страны.
«Евгений Иванович был хорошим семьянином, у него две дочери, внуки, о которых он заботился, говорил о них не раз. То есть чисто по-человечески он был мягким, хорошим и дедом, и отцом. Обе дочери его достигли высокого положения в обществе, они доктора медицинских наук, причем не благодаря тому, что папа помог, а просто хотели походить на него», – говорит собеседник.
Также он подчеркивает, что в работе Чазов был человеком, который не давил авторитетом, а участвовал вместе с другими в процессе на равных. Во время обсуждения случаев тяжелых больных ему удавалось выслушивать все точки зрения, а решения принимались коллективно.
«Это потрясающие качества для человека такой высоты и такого положения. Думаю, что его школа запомнится всем: и нам, хирургам, которые работали под его началом, поскольку он был директором всего Центра кардиологии, и многим врачам в стране, которые имели счастье соприкоснуться с талантом Евгения Ивановича», – заключил Акчурин.
В Британии завершили рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины
Британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов.
«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид, передает ТАСС.
Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Зеленского о Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказал в допуске украинских врачей к бывшему главе государства Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом просил президент Украины Владимир Зеленский. Гарибашвили заявил, что «о здоровье бывшего президента заботятся профессиональные грузинские врачи высокой квалификации».
Отмечается, что разговор состоялся по просьбе Зеленского.
Гарибашвили сказал, что Саакашвили наравне с другими заключенными – их в Грузии около 10 тыс. человек – «находится под круглосуточным мониторингом и получает необходимую медицинскую помощь». К нему «допускаются адвокаты, члены семьи, депутаты, уже совершено более ста визитов».
Глава правительства Грузии отметил, что во время перевода в тюремную клинику бывший президент Грузии «оказал сопротивление, нанес физическое и моральное оскорбление сотрудникам учреждения и врачам».
Премьер назвал действия Саакашвили «незаконными, провокационными, деструктивными, содержащими угрозу стабильности государства» и отметил, что «неприемлемо вмешательство гражданина Украины во внутренние дела Грузии».
Между тем сторонники Саакашвили продолжают в пятницу митинги в Тбилиси, добиваясь перевода экс-президента в гражданскую больницу.
Напомним, Зеленский попросил допустить к гражданину Украины Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей.
В четверг Тбилисский городской суд назначил на 15 ноября новый процесс над Саакашвили, на этот раз речь идет о растрате госсредств в размере более 2,7 млн долларов.
В среду тот же суд отменил арест бывшего президента Грузии по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам.
Он выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.
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АвтоВАЗ полностью остановил производство
Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов на всех трех сборочных линиях.
Для работников, занятых выпуском машин, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией двух третей зарплаты, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на профсоюз предприятия.
На этой неделе сборка LADA Granta проводилась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно.
При этом завод «LADA Ижевск» продолжает работать в нормальном режиме.
В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»
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«Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.
«Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.
«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.
«Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.
Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.
«Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».
В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
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Американский рэпер Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs сравнил себя с молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что намерен быть «королем культуры в следующие две тысячи лет».
Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды. «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие две тысячи лет», – отметил Уэст, передает Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канале Revolt.
Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.
Ранее рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль в Twitter фотографией с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся дзюдо.
Напомним, 5 июля 2020 года Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. 4 ноября прошлого года Уэст признал поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз.
Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать «нормандский формат»
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений, заявили в кабмине ФРГ.
«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее сообщалось, что президент России провел вторые за два дня телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили проблему с мигрантами на границе Белоруссии, которая обострилась 8 ноября.
В пресс-службе Кремля отметили, что политики подтвердили важность решения миграционного кризиса. Путин поддержал идею восстановления контактов между Минском и странами ЕС. Также был затронут конфликт на Украине.
Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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Греция призвала НАТО готовиться к длительной борьбе с Россией
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Североатлантическому альянсу следует готовиться к длительной борьбе с Россией, при этом нужно вести диалог для недопущения непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии.
«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав, Москва останется важным игроком, способным вызвать серьезные осложнения», – приводит мнение греческого министра РИА «Новости».
Как указал Панайотопулос, с одной стороны, альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надежный, сбалансированный, пропорциональный» ответ на «агрессию России», поэтому НАТО должна продолжать укреплять свои позиции. «С другой стороны, полное и быстрое выполнение согласованной позиции НАТО по обороне и сдерживанию усилий России … должно дополняться предметным диалогом с Москвой во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации. Диалог необходим, особенно во времена напряженности, подобной той, которую мы переживаем, чтобы повысить предсказуемость, а также ослабить давление или предотвратить региональные и международные кризисы», – сказал Панайотопулос.
По его мнению, расширение НАТО, стран Запада и ЕС усилило у России неуверенность, недоверие, что может приводить к «все более агрессивной» позиции. «Мы должны быть в контакте с Москвой, но также четко обозначить Москве наши красные линии, каковы в конечном итоге наши обязательства», – добавил Панайотопулос. Он считает, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения. «В общем, ни один сценарий наших отношений с Россией не является невозможным или неизбежным. В этом случае миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки «надеяться на лучшее, готовиться к худшему», – полагает он. Министр заявил, что Греция остается надежным союзником в НАТО, вносит вклад в повышение готовности и оперативности альянса, сохраняя оборонные расходы выше порогового уровня 2% ВВП.
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Накануне в Кремле обратили внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Активист антивоенного движения предупредил НАТО об опасности провокаций против России в Черноморском регионе.
В среду в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В тот же день американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
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Украина фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», – приводит слова Немчинова РИА «Новости».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Против брата Нурмагомедова возбудили дело после наезда на полицейского
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Возбуждено уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Османа Нурмагомедова — двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК России.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, 11 ноября 2021 года, примерно в 11 часов 30 минут, на контрольно-пропускном посту «Аэропорт» в Каспийске полицейские специалисты специальной огневой группы ВОГОиП МВД России вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить «Тойоту Камри» под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами.
Автомобиль двигался в направлении аэропорта Уйташ. Водитель требования сотрудников ДПС не выполнил, продолжив движение, сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. В результате сотруднику причинены телесные повреждения.
По информации ТАСС, за рулем автомобиля находился двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Осман.
Ранее спортсмена MMA Османа Нурмагомедова, двоюродного брата бойца Хабиба Нурмагомедова, заподозрили в наезде на полицейского. Управление на транспорте МВД по ЦФО уточнило, не раскрывая имен, что за наезд на сотрудника полиции в Шереметьево задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы.
В ЕК оценили возможность введения санкций против «Аэрофлота»
Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил источник в Европейской комиссии.
«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее – против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», – рассказал он РИА «Новости».
Также он отметил, что санкции из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц, в числе которых чиновники и ответственные за перевозку мигрантов.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Два украинских силовика погибли в результате ответного обстрела ЛНР
Военные Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ. По предварительным данным, в результате конфликта погибли два украинских силовика, сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Ранее представители Луганской народной республики сообщили, что военный Народной милиции погиб во время обстрела села Сокольники киевскими силовиками.
В Народной милиции заявили, что «подобные действия командования украинских боевиков дестабилизируют обстановку», а также нарушают курс мирного решения конфликта в Донбассе.
Меркель призвала ускорить построение «углеродно-нейтрального будущего»
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе выступления на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС заявила о необходимости скорейшего «построения углеродно-нейтрального будущего», сравнив предстоящую большую технологическую трансформацию мировой экономики с великой индустриализацией XIX века.
По словам Меркель, на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были «разные точки зрения» на стратегию борьбы с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), предусматривающие нулевой порог терпимости к вирусу в одном случае и его присутствие в обществе, но без перегрузки системы здравоохранения в другом, передает ТАСС.
«На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает», – сказала канцлер, отметив, что подготовиться к вспышке заранее бывает очень сложно.
«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец <…>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно – это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», – подчеркнула Меркель.
Также в ходе выступления канцлер Германии отметила важность принятых на климатическом саммите в Глазго обязательств мирового сообщества снизить объемы выбросов парниковых газов и подчеркнула необходимость четкого их исполнения для скорейшего «построения углеродно нейтрального будущего». «Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться и саммит экономик АТЭС – это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы», – заключила она.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.