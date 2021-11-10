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Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
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«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.
«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.
По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую
деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.
Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.
Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
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На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине
На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.
Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Зеленский одновременно возглавил президентский рейтинг и антирейтинг на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский возглавил и президентский рейтинг, и антирейтинг, за него готовы проголосовать 18,6% украинцев, против – 29,3% граждан, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Socis.
По данным опроса, на втором месте в президентском рейтинге бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 12,6% жителей Украины. Но при этом 28,8% украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. На третьем месте – сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, за него готовы проголосовать 8,2% граждан, а 25,3% не проголосовали бы ни за что, передает РИА «Новости».
За экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 7,8% опрошенных, против – 16,1% респондентов. Экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова видят президентом 4,5% жителей, при этом 7% граждан не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тыс.респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Социс в сентябре провел аналогичный опрос, тогда Зеленского готовы были поддержать 34% опрошенных.
Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
Госдума одобрила в первом чтении проект о региональной власти
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Госдума одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет.
За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались, передает ТАСС.
Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.
Согласно законопроекту, глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. При этом законопроектом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.
Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, «они могут оставить эти два срока, а могут отменить». Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ.
Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отметил, что глава региона сможет работать «столько, сколько будет указано в уставе конкретного субъекта РФ». «Мы в эти вопросы не вторгаемся, конституция или устав субъекта РФ решают этот вопрос», – сказал он журналистам. По словам депутата, «структуру региональных органов утверждает губернатор». Он заметил, что законопроектом предусмотрено назначение ряда должностных лиц совместно с федеральными органами власти, хотя это предусмотрено и в действующем законодательстве. «Все это было разбросано, мы это объединили в один документ», – добавил он.
Глава каждого региона, согласно законопроекту, теперь будет обязан сформировать правительство. Вместе они будут отвечать за социально-экономическую ситуацию в регионе. Вводится норма о формировании контрольно-счетных органов, которые будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. «Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», – сказал журналистам Володин.
Как отмечали ранее авторы документа, законопроект сохранит систему так называемых регионов-матрешек в России, «ее ломать не будут».
По словам Володина, «именно от согласованных действий всех уровней власти – федерального, регионального и местного – зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом». «Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», – отметил спикер Госдумы.
Согласно законопроекту, «полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются досрочно в случае его смерти, отставки по собственному желанию, отрешения от должности президентом РФ в связи с утратой доверия, в связи с выражением ему недоверия законодательным органом региона, признанием его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, выездом за пределы РФ на постоянное место жительства, прекращением российского гражданства или наличием гражданства (подданства) иностранного государства».
У президента появляется возможность прекращать полномочия глав субъектов в связи с утратой доверия по любым основаниям. Сейчас сделать это можно только в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов. Основанием для прекращения полномочий также является наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Отзыв главы региона возможен в случае нарушения им законодательства или «неоднократного грубого, без уважительных причин» неисполнения своих обязанностей. Факт данных нарушений должен установить суд.
При этом в действующем законе основанием для досрочного прекращения полномочий губернатора является также его отзыв избирателями. Проект нового закона такой нормы не предусматривает.
Законопроектом также предусмотрены гарантии для депутатов региональных заксобраний. В частности, их нельзя будет привлечь к ответственности за высказанное мнение или позицию в рамках исполнения ими своих полномочий. В проекте прописаны и основания для досрочного прекращения полномочий депутатов. Согласно законопроекту, депутаты смогут в рамках регионального законодательства назначать референдумы, оформлять решения о недоверии главе региона, руководителям исполнительных органов, утверждать соглашения об изменении границ субъектов РФ. Законопроекты, внесенные в заксобрание главой региона, рассматриваются по его предложению в приоритетном порядке.
Глава субъекта РФ может распустить законодательное собрание, в том числе в случае принятия конституции или устава региона, законов или нормативных актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, а также если депутаты в течение трех месяцев не проводят заседание. Законопроектом о региональной власти предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности.
Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором
Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
Он заявил, что утверждение об «агрессии» России по отношению к Украине для него неоднозначно.
«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.
По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».
«Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – заявил спортсмен.
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В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте.
На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.
Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину
Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.
Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В Госдуме призвали разобраться в ситуации с отправкой в детдом сироты при живой бабушке
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Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил первому заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации с попытками опеки забрать младенца в детский дом при живой платежеспособной бабушке.
Мать ребенка 14 октября умерла при родах. Органы опеки отказываются отдавать малыша родной бабушке из-за отсутствия официального источника заработка и справки о доходах 2-НДФЛ. При этом у бабушки есть свое хозяйство, жилплощадь и необходимые средства для воспитания младенца, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В сложившейся ситуации нужно действовать в интересах новорожденного малыша, и не допустить его попадания в детский дом. Но это частный случай. Чтобы дети, потерявшие родителей, но имеющие ближайших родственников (бабушек, дедушек, братьев и сестер) могли пребывать у них, пока решается вопрос с опекунством, в Думу вносится законопроект по изменению 55 и 13 статей Семейного Кодекса», – сказал Метелев.
«Наш комитет стал соисполнителем, и предложит дополнить «Правила подбора, учета и подготовки граждан, решивших стать опекунами или попечителями над несовершеннолетними» пунктом о возможности предоставлять справку о наличии личного подсобного хозяйства с приусадебным земельным участком. В случае его наличия, Органы опеки могли бы принимать положительное заключение в адрес тех, кто не трудоустроен официально, но готов прокормить ребенка, заменив ему детский дом», – объяснил депутат.
Метелев выразил уверенность, что в случае попадания в учреждение для детей-сирот ребенок получит серьезную психологическую травму. Депутат также настоял на содействии правительства региона в оформлении постоянной опеки бабушки над ребенком.
Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра
Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.
Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, передает ТАСС.
По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре года.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Одновременно с этим Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.
Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
«Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте партии. Сенатор добавил, что главная задача сейчас – максимально оперативно обеспечить принятие законопроекта «в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике».
Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона «облегчит жизнь многим автовладельцам», речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. По словам спикера, для автобусов, грузовиков и такси, участвующих в перевозках, «ничего не изменится - в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр».
Правительство ранее дало положительный отзыв на законопроект. В кабмине при этом указали на то, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В связи с этим там предложили внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.
Одновременно с этим Госдума отклонила альтернативный законопроект, внесенный депутатами-справороссами, он также предусматривал отмену обязательного техосмотра. Данную инициативу профильный комитет Госдумы по транспорту не поддержал, указав в своем заключении на то, что авторы исключили возможность добровольного технического осмотра автомобилей.
Политолог назвал главную цель законопроекта о региональной власти в России
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«Законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект базового закона о региональной власти.
«Современная система власти в России, формировавшаяся долгое время, является достаточно запутанной. Особенно это касается вопросов распределения полномочий между муниципальными и региональными властями», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«Кроме того, за столько лет в законодательство было внесено множество поправок. А каждый уровень власти действовал, руководствуясь своей логикой. Поэтому сейчас необходимо привести все в соответствующий времени и условиям вид. Это как раз и есть основная задача законопроекта», – пояснил он.
Эксперт напомнил, что термин «публичная власть» была четко зафиксирован в принятых на общероссийском голосовании поправках к Конституции 2020 года. «Это новое понятие, которое во многом объясняет принципы функционирования властей всех уровней и уточняет их основную цель – служение на благо народа, – отметил политолог. – В этом смысле универсализация названий глав субъектов федерации – лишь видимая часть задачи. Главное – то, что законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны».
«Законопроект также решает проблему распределения полномочий властей всех уровней и вводит единое правовое пространство для них, чтобы не было условных лебедя, рака и щуки, каждый из которых перетягивает одеяло в свою сторону, – добавил Данилин. – Разные уровни власти должны действовать четко и слаженно. В настоящее время такое взаимодействие оставляет желать лучшего. В этой связи введение электронного документооборота в некоторой степени ускорит и облегчит достижение этой задачи».
«Что касается универсализации наименования глав субъектов, то это тоже шаг вперед, – уверен собеседник. – Неправильно иметь разночтения в названиях глав регионов. Кроме того, президент в стране должен быть один, и все должны понимать, что это главная должность в стране. Главы регионов занимают одинаковую позицию в вертикали власти и называться должны тоже одинаково».
«А вопрос о том, сколько сроков должен работать глава субъекта – пусть решают законодательные власти того или иного региона. При этом важно, что законопроектом регламентируются полномочия глав регионов, вводится мера ответственности за ненадлежащую работу, а также прописываются условия отстранения их от должности», – резюмировал Данилин.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет. За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались.
Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, «они могут оставить эти два срока, а могут отменить». Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ.
Один их авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отметил, что глава региона сможет работать «столько, сколько будет указано в уставе конкретного субъекта РФ».
Глава каждого региона, согласно законопроекту, теперь будет обязан сформировать правительство. Вместе они будут отвечать за социально-экономическую ситуацию в регионе. Также вводится норма о формировании контрольно-счетных органов, которые будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. «Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», – сказал журналистам Володин.
По его словам, «именно от согласованных действий всех уровней власти – федерального, регионального и местного – зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом». «Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», – отметил спикер Госдумы.
РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ
Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).
В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – заявил Легойда.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.