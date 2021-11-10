Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж

Политолог назвал главную цель законопроекта о региональной власти в России

«Законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект базового закона о региональной власти.

«Современная система власти в России, формировавшаяся долгое время, является достаточно запутанной. Особенно это касается вопросов распределения полномочий между муниципальными и региональными властями», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Кроме того, за столько лет в законодательство было внесено множество поправок. А каждый уровень власти действовал, руководствуясь своей логикой. Поэтому сейчас необходимо привести все в соответствующий времени и условиям вид. Это как раз и есть основная задача законопроекта», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что термин «публичная власть» была четко зафиксирован в принятых на общероссийском голосовании поправках к Конституции 2020 года. «Это новое понятие, которое во многом объясняет принципы функционирования властей всех уровней и уточняет их основную цель – служение на благо народа, – отметил политолог. – В этом смысле универсализация названий глав субъектов федерации – лишь видимая часть задачи. Главное – то, что законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны».

«Законопроект также решает проблему распределения полномочий властей всех уровней и вводит единое правовое пространство для них, чтобы не было условных лебедя, рака и щуки, каждый из которых перетягивает одеяло в свою сторону, – добавил Данилин. – Разные уровни власти должны действовать четко и слаженно. В настоящее время такое взаимодействие оставляет желать лучшего. В этой связи введение электронного документооборота в некоторой степени ускорит и облегчит достижение этой задачи».

«Что касается универсализации наименования глав субъектов, то это тоже шаг вперед, – уверен собеседник. – Неправильно иметь разночтения в названиях глав регионов. Кроме того, президент в стране должен быть один, и все должны понимать, что это главная должность в стране. Главы регионов занимают одинаковую позицию в вертикали власти и называться должны тоже одинаково».

«А вопрос о том, сколько сроков должен работать глава субъекта – пусть решают законодательные власти того или иного региона. При этом важно, что законопроектом регламентируются полномочия глав регионов, вводится мера ответственности за ненадлежащую работу, а также прописываются условия отстранения их от должности», – резюмировал Данилин.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет. За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались.

Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, «они могут оставить эти два срока, а могут отменить». Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ.

Один их авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отметил, что глава региона сможет работать «столько, сколько будет указано в уставе конкретного субъекта РФ».

Глава каждого региона, согласно законопроекту, теперь будет обязан сформировать правительство. Вместе они будут отвечать за социально-экономическую ситуацию в регионе. Также вводится норма о формировании контрольно-счетных органов, которые будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. «Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», – сказал журналистам Володин.

По его словам, «именно от согласованных действий всех уровней власти – федерального, регионального и местного – зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом». «Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», – отметил спикер Госдумы.