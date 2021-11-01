Лавров уличил Украину в желании показать «крутость» в Донбассе

Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что дрон был использован, а министр обороны «говорит, что ничего подобного не случилось», передает РИА «Новости».

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней: показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», — сказал Лавров.

Он отметил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в боевые действия в Донбассе. «Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», – сказал он.

Также министр уточнил, что заявления киевских властей о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны. По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом.

«Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом», – напомнил Лавров.

Лавров добавил, что обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины «нечистоплотно и непорядочно».

«Ее разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.