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Лавров уличил Украину в желании показать «крутость» в Донбассе
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Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что дрон был использован, а министр обороны «говорит, что ничего подобного не случилось», передает РИА «Новости».
«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней: показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», — сказал Лавров.
Он отметил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в боевые действия в Донбассе. «Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», – сказал он.
Также министр уточнил, что заявления киевских властей о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны. По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом.
«Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом», – напомнил Лавров.
Лавров добавил, что обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины «нечистоплотно и непорядочно».
«Ее разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», – подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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Россия поставила условие проведения новой встречи в «нормандском формате»
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Возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как «ширма для выгораживания действий их украинских протеже».
«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.
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В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ
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Ситуация в селе Старомарьевка в Донбассе сложная, в населенном пункте украинские солдаты удерживают 37 российских граждан, сообщили в МИД России.
«По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т. н. фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что сейчас обстановка в селе несколько разрядилась. «У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», – добавили в министерстве.
В сообщении говорится, что МИД продолжит наблюдать за развитием обстановки. Москва призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», – заключили в МИДе.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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В США и Европе заявили о переброске Россией войск к границе с Украиной
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Официальные лица в США и странах Европы выражают обеспокоенность в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной, утверждают источники американского издания The Washington Post.
По версии издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется, передает ТАСС.
Как следует из публикации, неназванные источники из числа официальных лиц «заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021, утверждается в статье.
Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В связи с этим в материале отмечается, что «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства» для нанесения удара в Донбассе.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». В пятницу на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Зеленскому назвали единственный способ «спасти Украину от России»
Президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», – перечислил ошибки Зеленского в статье для интернет-издания «Украинская правда» Луценко.
Луценко также уверен, что России выгоднее видеть на посту украинского президента слабого человека с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. Он также выразил мнение, что скандал с офшорами Зеленского подрывает поддержку президента на Западе.
По его мнению, единственный вариант спасения Украины заключается в том, что президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство.
Ранее Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину
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Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.
«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.
«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.
«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.
По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка
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Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.
Фарион заявила в эфире YouTube-канала Island TV, что Гоголь – это «очень трагическая личность в нашей культуре», передает РИА «Новости».
«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», – указала она.
Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски.
Напомним, Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, в данный момент это село Великие Сорочинцы в Полтавской области Украины. Часть его жизни прошла в обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского, впоследствии эти впечатления отразились в творчестве писателя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Ранее на Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские».
В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за «Байрактаров»
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«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.
«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский. По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.
«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.
«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР. Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.
«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил
, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. «Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».
Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».
Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
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Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.
«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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Зеленский прокомментировал применение Bayraktar в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.
«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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