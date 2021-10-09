|
|
ВАДА отозвала разрешение у московской лаборатории на анализ проб крови спортсменов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отзыве у московской антидопинговой лаборатории права проводить анализ проб крови.
Теперь московская лаборатория не может брать пробы крови на исследование биологических паспортов атлетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ВАДА.
Напомним, деятельность московской лаборатории была временно приостановлена в январе 2020 года.
Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
|
|
Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
|
|
Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.
Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости».
«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.
«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.
Сокамерница показала арестованной Раковой приемы ближнего боя
|
|
Арестованную экс-вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марину Ракову в ИВС поместили в одну камеру с ранее судимой женщиной, которая продемонстрировала Раковой приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.
Меркачева заявила, что Ракова оказалась в «унизительном положении». «Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды», – приводит слова Меркачевой РИА «Новости».
Она сообщила, что Ракова «пять часов провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления». Меркачева рассказал, что «татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом».
Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания, сказала Меркачева. Член московской ОНК также сообщила об обеспокоенности Раковой в связи с тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями.
Напомним, по закону, прибывшие впервые заключенные не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами. Сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в среду. Ракова отказалась признавать вину. Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря. До этого суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина. В пресс-службе Тверского суда сообщили, что Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на проект «Учитель года».
Швеция возложила на Россию вину за кризис на границе Белоруссии и ЕС
|
|
Глава минобороны Швеции Петер Хультквист утверждает, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Литвы якобы «стоит Россия».
Хультквист встретился в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом. После встречи он заявил: «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия». По версии Хультквиста, Москва якобы стремится «дестабилизировать» государства ЕС, «оказать давление» на регион и «на весь Евросоюз», передает ТАСС со ссылкой на TV4
По мнению Хультквиста, Россия «весьма заинтересована в этой ситуации». Он сказал, что «сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте». Хультквист заявил: «Сначала начинается приток мигрантов, затем – крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается». В ответ на вопрос о том, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист призвал «продолжать санкции».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В ходе дискуссии в Европарламенте по поводу миграционного кризиса политики обвинили в напряженном положении Россию, Польшу и прибалтийские страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эндокринолог призвала не запивать творог кофе и чаем
|
|
Пока никто не доказал, что повышенная жирность увеличивает процент усвоения кальция, поэтому рекомендуется употреблять творог 5–9% жирности, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
«Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности – 5–9%», – пояснила Павлова, передает MK.ru.
По ее словам, нет смысла покупать творог повышенной жирности, так как не доказано, что это увеличивает процент усвоения кальция.
Павлова отметила, что если творог запивать чаем или кофе, то это как раз может помешать получению организмом полезных веществ из творога.
«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А», – добавила она.
Кроме того, она посоветовала не добавлять в творог варенье или мед и есть его с овощами и зерновым хлебом. Но если все-таки нужно подсластить, то можно использовать стевию или эритрит.
Ранее диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию. Кроме того, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности творога.
Избившим мужчину в метро Москвы предъявили обвинение в двух преступлениях
|
|
Предъявлено обвинение троим участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и об угрозе насилием представителям власти, сообщили в Следственном комитете России.
«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия.
Конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.
После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Сборная России по футболу обыграла команду Словакии
Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.
Встреча на стадионе «Ак Барс – Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автогол после прострела Арсена Захаряна забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. 11 октября в Мариборе российские футболисты встретятся с командой Словении, передает ТАСС.
В июле РФС назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020. Под руководством Карпина российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра и Мальты.
Лавров рассказал об обновлении Концепции внешней политики России
|
|
Идет работа над обновлением Концепции внешней политики России, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.
Лавров заявил, что им предстоит работать на ответственном этапе российской и мировой истории, учитывая сложность ситуации в мире, но «это только добавляет азарта» и «заставляет мыслить креативно». Министр отметил, что «основное предназначение» российской внешней политики – «обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны», передает ТАСС.
По его словам, «это магистральное содержание Концепции», утвержденной главой российского государства Владимиром Путиным в 2016 году. Сейчас идет «обновление этого стратегического документа». Лавров выразил уверенность, что «каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе».
Он пожелал выпускникам «начинать писать свои «записки», которые будут помогать развивать внешнюю политику на соответствующих направлениях», но «с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы».
Напомним, в 2016 году была опубликована новая Концепция внешней политики России. В ней говорится, что Россия предпринимает все меры по противодействию терроризму, приоритетом своей деятельности считает укрепление международной законности.
Глава Европарламента захотел заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС
|
|
Пришло время рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки выплат из бюджета Евросоюза (ЕС) Польше, где ранее Конституционный суд (КС) констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Сассоли заявил в интервью газете La Repubblica, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши», передает ТАСС.
«Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», – указал он.
По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Ранее КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
Отметим, что разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии.
Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.
Пушков: Нобелевские премии мира дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность
|
|
«Нобелевская премия мира утратила в последнее время свое истинное содержание и превратилась в чисто политический инструмент. Ее выдают тем людям, взгляды которых симпатичны Нобелевскому комитету и в целом западной либеральной элите», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на то, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.
«Нобелевская премия мира предназначалась для людей, которые внесли большой вклад в поддержание мира на планете, в разрешение крупных региональных конфликтов, в предотвращение военных столкновений, спасение тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, которые могли бы погибнуть в результате войны», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Эту премию вручали за успешное проведение переговоров, «которые вели к разрядке напряженности между странами в состоянии военного конфликта». «Я считаю, что те критерии, по которым была присуждена сегодня Нобелевская премия мира, не соответствует ее содержанию. Я не имею в виду персоналии, а считаю, что если Нобелевский комитет намерен поддерживать свободу слова, то надо учреждать специальную премию, иначе Нобелевская премия мира вызывает слишком много вопросов, она слишком политизирована и абсолютно необъективна», – пояснил политик.
Собеседник напомнил о присуждении в 2009 году Нобелевской премии мира 44-му президенту США Бараку Обаме. Тогда даже Лех Валенса, который был награжден этой премией в 1983 году, воскликнул: «А за что? Он еще ничего не успел сделать». «А я вам скажу за что – за либеральную демагогию и фразеологию. Обама не завершил ни одной войны: ни афганскую, ни иракскую. Он начал ливийскую войну, из-за которой погибли тысячи людей. С тех пор Нобелевская премия мира превратилась в исключительно спорную награду», – подчеркнул политик.
По его словам, если исходить из критериев решения Нобелевского комитета о защите свободы слова, «которая необходима для демократии и прочного мира», то «на сегодняшний день есть только один человек, который своей жизнью, деятельностью, разоблачением преступных действий, в том числе военных преступлений против гражданского населения заслужил Нобелевскую премию мира – это Джулиан Ассанж, который находится за свои взгляды и убеждения в тюремном заключении в Англии».
«Нобелевская премия мира как бы исключительная и выходит за рамки. Раз вы говорите, что она вручается за защиту свободы слова, так вот ее заслуживает только Ассанж. Поэтому я считаю, что премия была вручена не по адресу. Но Ассанж, естественно, никогда не получит эту премию, потому что она является политическим инструментом», – подчеркнул сенатор.
Пушков напомнил и о том, что таким же инструментом стала Нобелевская премия по литературе. В 2015 году она была вручена белорусской писательнице Светлане Алексиевич, «не написавшей ни одного романа, который был бы на слуху и известен в мире». «Всем было понятно, что это премия будущему белорусскому майдану. Нобелевские премии, которые имеют отношение к политике, а литература тоже превратилась в политику, очень идеологизированные. Я не могу избавиться от ощущения, что премии дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность и принципы в области защиты слова», – подытожил Алексей Пушков.
В пятницу российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» 59-летний Дмитрий Муратов и 58-летняя филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Их выбрали среди 329 других кандидатов. Как пояснили в Нобелевском комитете, премия присуждена «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». «Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», – заявил глава Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
Он назвал Муратова и Рессу «очень смелыми» и «выдающимися журналистами», подчеркнув: награда иллюстрирует, «что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях».
Ресса является учредителем новостного сайта Rappler, она получила высокую оценку Нобелевского комитета за «разоблачения злоупотребления властью, насилия и растущего авторитаризма в ее родной стране, Филиппинах». В августе филиппинский суд отклонил дело о клевете против Рессы, одного из нескольких исков, поданных против журналиста, который утверждает, что она стала объектом преследования из-за критических репортажей ее новостного сайта о президенте Родриго Дутерте.
Оба победителя получат премию в 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов). Последний раз Нобелевская премия мира вручалась журналисту 86 лет назад. В 1935 году ее получил немец Карл фон Осецкий за разоблачение секретной послевоенной программы перевооружения Германии.
Муратов стал первым в истории современной России деятелем, удостоенным премии мира. До него награду получали правозащитник Андрей Сахаров (в 1975 году, «за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства») и первый президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 году, за «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»).
В разговоре с изданием «Подъем» Муратов признался, что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный». «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие... Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», – отметил он. А в разговоре с телеканалом «Звезда» он отметил, что считает это наградой в первую очередь для всех погибших сотрудников издания, которые боролись за свободу слова и демократию.
В разговоре с РИА «Новости» лауреат заявил, что перечислит часть своей премии в фонд «Круг добра», который оказывает поддержку детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. «Это награда не моя, а газеты», – подчеркнул Муратов.
Сразу после появления новостей из Осло в России начали поздравлять Муратова с премией. В Кремле отметили, что он привержен своим идеалам, талантлив и смел. «Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».
Появилась новая версия происхождения коронавируса
|
|
Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.
Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.
Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
Военная прокуратура начала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после опубликованного видео в Telegram-каналах с избиением человека, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
На кадрах видно, что несколько человек, предположительно, в военной форме избивают молодого человека.
«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», – говорится в сообщении ведомства.
Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие, после чего будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.
В прокуратуре отметили, что будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее в Свердловской области 19-летнего солдата срочной службы воинского ракетного соединения обнаружили мертвым. По предварительным данным, служащий мог покончить жизнь самоубийством. За два дня это была уже вторая смерть военнослужащего в одной и той же части на Урале.
Майор юстиции запаса, член контрольно-ревизионной комиссии Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил газете ВЗГЛЯД, что родителям погибших военнослужащих, которых нашли мертвыми на Урале, следует нанять грамотного юриста и добиться возбуждения уголовного дела в связи с доведением солдат до суицидальных поступков, повлекших смерть.
Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
|
|
Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы
На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.
Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».
Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.
В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.