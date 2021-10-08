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Путин поручил утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года и план по ее реализации, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, рассмотренную на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, и план мероприятий по ее реализации», – говорится в списке поручений.
Уточняется, что необходимо указать источники финансирования соответствующих мероприятий и целевые показатели, характеризующие развитие детско-юношеского спорта, в том числе адаптивной физкультуры и спорта.
Правительству поручено обеспечить использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития.
Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря.
Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык. Он поручил включить плавание в систему образования и создать программу по обучению детей этому навыку.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.
«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Путин призвал соблюдать контрактные обязательства по прокачке газа через Украину
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Президент России Владимир Путин заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, считает Путин.
«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается... Но я прошу этого не делать», – высказался он.
Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Путин: Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях
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Президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Президент также обратил внимание на хорошую динамику жилищного строительства в России. Глава государства попросил профильного замглавы кабмина начать доклад именно с этой темы. «Знаю, что там динамика хорошая, вы не так давно докладывали об этом», – добавил Путин, говоря о жилищном строительстве.
Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.
Пескова спросили о традиции Путина «проставляться» в день рождения
Президент Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, а традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
«Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а в администрации это тем более рабочий день», – передает РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Он также предположил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. По словам представителя Кремля, обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону.
На уточняющий вопрос, дарят ли они главе государства подарки, Песков сказал, что «иногда дарят» – когда происходят «какие-то очные личные встречи». «Сегодня будет по ВКС совещание», – пояснил Песков.
На вопрос, присылают ли в последнее время подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля ответил: «Когда как».
«Я, по крайней мере, сейчас не имею информации на этот счет», – уточнил он.
Ранее мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения.
Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила администрация турецкого лидера.
«Наш президент поздравил по телефону с днем рождения Владимира Путина, обсудив с ним российско-турецкие отношения и региональные проблемы», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и далее способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества. Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.
«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», – заявил он.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане. Рахмон поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.
Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил вклад Путина в укрепление киргизско-российских отношений. Он пожелал президенту России «крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности».
Отмечается, что Жапаров также поздравил главу России с «успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем».
«В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки», – добавили в пресс-службе.
Тем временем глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в поздравлении президенту России отметил, что приднестровский народ признателен Путину за сохраняющийся мир в регионе.
«Ваша без преувеличения многогранная государственная деятельность – пример неустанного служения интересам российского народа, которое сопровождается реализацией масштабных программ и проектов, способствующих развитию страны и повышению ее международного авторитета. Приднестровский народ безмерно признателен Вам за сохраняющийся мир на Днестре», – говорится в поздравлении.
Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября.
«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября.
Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – пояснила пресс-секретарь Белого дома.
В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении. Он также отметил, что саммит пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия) давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики
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«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник.
«Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович.
«Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение».
По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он.
Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения».
«Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он.
Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович.
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент.
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
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Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки.
«Эта практика (европейских партнеров) еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится.
«За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – считает Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
В ходе совещания президент добавил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе – ФРГ – за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. «Это 131,8% к прошлому году», – пояснил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Россия всегда являлась и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, холодная зима привела к нехватке запасов природного газа в европейских хранилищах. «Быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию», – сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Поправивший Путина школьник запустил челленж в день рождения президента
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Школьник Никанор Толстых, поправивший президента Владимира Путина в ходе обсуждения исторической темы на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание», запустил в Сети челленж, призвав школьников рассказать о повлиявших на них наставниках.
«День Рождения! Но с днем учителя поздравили не всех. Хочу запустить челленж: расскажите о своих наставниках, которые вам давали классные уроки не в школе и выложите об этом пост с хештегом: #учителясрединас», – написал Толстых во «Вконтакте».
Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.
Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента.
Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.
Песни популярных исполнителей решили проверить на пропаганду терроризма в России
Лига безопасного интернета направила обращения в МВД и Следственный комитет (СК) с призывом провести проверку песен девяти популярных у детей и подростков музыкантов: в организации считают, что в этой музыке содержится пропаганда терроризма, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Мизулина заявила, что «в ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений», передает ТАСС.
Произведения из представленного списка, по ее словам, слушали «все без исключения преступники, нападавшие на школы».
Мизулина добавила, что в Лиге безопасного интернета считают необходимым ограничить их распространение в России. В то же время не уточняется, о каких именно песнях идет речь.
Ранее Мизулина заявила, что студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, якобы является фанатом рэпера Моргенштерна. По ее мнению, исполнитель – это один из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
За рэпера вступился продюсер Иосиф Пригожин, заявив, что нельзя обвинять музыканта в растлении молодежи, поскольку он не пропагандирует, а культивирует какие-то вещи в своей деятельности.
В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family». Свою вину артист не признал, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В результате суд назначил рэперу штраф в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным, однако артист обжаловал данное решение.
В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского
Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
Путин заявил о долгосрочной устойчивости российской экономики
Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) дают возможность России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых цен на энергоносители, заявил на совещании по вопросам развития энергетики в России глава государства Владимир Путин.
«Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он подчеркнул, что развитие топливно-энергетического комплекса должно быть взвешенным и учитывать национальные интересы.
«Наши решения по развитию топливно-энергетического комплекса нашей страны – России – должны быть взвешенными, должны учитывать наши национальные интересы и потребность наших граждан. И конечно, должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу», – добавил президент.
Ранее Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки.