Путин назвал очевидной политизацию решений Спортивного арбитража в отношении России Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе Путин поручил включить плавание в систему образования 10 сентября 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык. «Когда-то мы еще в советское время рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь, но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно ее разработать с учетом производства отечественных бассейнов. Сейчас это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние времена», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию власти начнут со следующего года, добавил Путин. Кроме того, заявил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. «Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации законодательстве в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования. Задача роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей. А также вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу 1 января 2023 года, но основа для его исполнения - план мероприятия от федерального до муниципального уровня нужно иметь уже в текущем году. Одновременно должна быть принята и концепция развития детско-юношеского спорта», – сказал Путин. По его словам, главная задача – самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. «Учитывая возможности системы образования и ее задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребенка, я прошу правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции, тем более что в ее развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил о необходимости использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так он отметил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке.

Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран 10 сентября 2021, 00:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. «Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости». Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши». Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели. «Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются. Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко. Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко. В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран. Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко. «Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко. «Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер. «Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он. «Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 9 сентября 2021, 21:52

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства. «Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина. «В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер. По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными. «Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента. «В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского 10 сентября 2021, 02:59

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет чрезвычайно сложным, но «нужно идти к нему», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Как заявил министр, «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения» в России, «а это Владимир Путин», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». На вопрос о том, обсуждал ли Киев со странами Запада строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, Кулеба заверил, что данная тема «не обсуждалась и не будет обсуждаться», так как украинские власти «работают не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», передает ТАСС. Кроме того, глава МИД Украины заявил, что Киев «не отбрасывает нормандский формат», а «наоборот, активизировал работу по подготовке нового саммита». Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, сказал Кулеба. Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении». Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией 9 сентября 2021, 21:46

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин. «До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России 10 сентября 2021, 01:24 Текст: Антон Антонов

Белоруссия пока не планирует обращаться к России за новыми кредитами, но просит «отдать сэкономленное», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Говоря о «кредитной поддержке», Лукашенко сообщил: «Я сказал ему (Владимиру Путину) о том, что нам не нужны новые кредиты». При этом Лукашенко обратился с просьбой сохранить за Минском остаток кредитных средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС, если Белоруссия «что-то сэкономит». Как подчеркнул Лукашенко, такая «практика» есть в России и «во всем мире». Лукашенко, по его собственным словам, попросил президента России: «Ты мне отдай сэкономленное в качестве кредита». «Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие и выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», – приводит ТАСС слова главы белорусского государства. Напомним, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов. Названа дата одобрения пакета новых интеграционных документов России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России. «Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Сообщается, что «на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета», после чего документы отправятся на утверждение президентам России и Белоруссии». Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике 9 сентября 2021, 22:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле 9 сентября 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС. Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. «В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – заявил президент России. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин назвал «турбулентной» обстановку в мире 9 сентября 2021, 16:07 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной. «Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что авторитет БРИКС растет, и его роль в международных делах повышается. «Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки», – добавил глава государства. Также он заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты. «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что важно развивать и укреплять многополярность в мире. «Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС», – приводит слова Путина ТАСС. Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии 9 сентября 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, заявил глава российского государства Владимир Путин. Он не исключил такой возможности, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин указал на готовность Запада говорить с талибами, но не с Лукашенко 10 сентября 2021, 00:45 Текст: Антон Антонов

Страны Запада выражают готовность вести диалог с движением «Талибан*» (запрещено в России), но не с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин отметил, что «все хотят разговаривать напрямую» с талибами*, хотя их движение «внесено в список террористических ООН». «Говорят, что да, «Талибан*» (запрещен в России) контролирует территорию, надо с ним разговаривать», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он указал, что Лукашенко «пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования». «Нравится результат кому-то, не нравится – это другой вопрос», – сказал он. Путин заявил: «Но мой ответ такой: «Идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чем». Сам Лукашенко отметил, что «если Европа хочет этих нормальных отношений – пожалуйста», Минск «готов завтра договариваться» и «попросит поддержку России, если это нужно будет». «И будем действовать совместно, но пока такой необходимости нет. Слава Богу, пока нет», – сказал он, заверив, что при необходимости две страны «быстро объединятся» и будут противодействовать всем негативным тенденциям в интересах россиян и белорусов. При этом Лукашенко отметил, что его страна «по санкциям опередила на порядок» Россию. Он поблагодарил Путина за то, что президент России отвечает отказом на просьбы стран Запада оказать давление на Минск из-за ситуации с нелегальной миграцией. По словам Лукашенко, ЕС и другие пытаются решать эту проблему, «предъявляя некие претензии руководству России». Напомним, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши». Путин назвал цену на газ для Белоруссии 9 сентября 2021, 22:17

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, она даже не будет индексироваться на уровень инфляции, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил глава российского государства, на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле удалось достигнуть договоренности «по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители». Путин подчеркнул, что стороны смогли выработать взаимоприемлемые подходы. Так, по словам российского президента, «цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года». Он сообщил, что «на 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов», Москва «даже не индексирует для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», передает ТАСС. Напомним, Путин также анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией. Он сообщил, что Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут соответствующий документ. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным более «предметно» 10 сентября 2021, 10:56 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что ему не хватает времени думать о нем, но его интересует возможность «предметно встретиться» с главой российского государства. «Честно говоря, не хватает времени думать о нем (о Путине). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, какое сейчас у него отношение к президенту России. Кроме того, по словам Зеленского, он рассчитывает, что в случае новой встречи в нормандском формате состоится обмен удерживаемыми лицами. «Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. «Нормандская встреча», возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», – сказал Зеленский. По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. «Я не верю, что будет (обмен) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна. В то же время Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. «Мы можем (полагаться на США), потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО», – заявил Зеленский. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. «Я считаю, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину (в НАТО). Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный», – добавил он. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу. «Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям… Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но (мы) просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет», – заявил Зеленский. В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил преимущества создания общего рынка нефти и газа с Белоруссией 10 сентября 2021, 00:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Создание общего рынка газа может предоставить шанс «Новатэку» и «Роснефти» также поставлять это топливо в Белоруссию», – объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг российский президент Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии. «Эти соглашения не были бы подписаны, если бы не была достигнута договоренность о политической интеграции. Я думаю, в будущем от Белоруссии будет какая-то уступка в политическом вопросе», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Что касается, экономической стороны вопроса, то, по его словам, общий рынок по нефти скорее всего, был создан для того, чтобы отрегулировать, сколько Белоруссия продаст нефтепродуктов на российском рынке. «Также, к декабрю 2023 года в России могут скорректировать законодательство таким образом, чтобы мы могли выплачивать компенсацию белорусским компаниям их потерь из-за нашего налогового маневра», – указал аналитик. Он также спрогнозировал, что в электроэнергетике практически ничего не поменяется, изменения могут в большей степени коснутся газовой сферы. «Сейчас экспортом трубопроводного газа в Белоруссию имеет право заниматься только собственник газотранспортной системы, то бишь – «Газпром». Создание общего рынка может предоставить шанс «Новатэку» и «Роснефти» также поставлять этот энергоноситель в Белоруссию. Однако, думаю, это будет невыгодно для них. Так что, будем ждать, смогут ли сыграть здесь какие-то дополнительные факторы, о которых сейчас мы не знаем», – добавил специалист. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. После встречи российский лидер сообщил, что Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документы по созданию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также рынка электроэнергии. Кроме того, Путин и Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и едином платежном пространстве в рамках Союзного государства, а также ведении единой макроэкономической политики. Помимо этого, в будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также в четверг стало известно, что с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов.