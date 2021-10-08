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В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе.
«Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции.
«Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA.
Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.
Немецкий эксперт: Партия Меркель уничтожила собственного кандидата в канцлеры
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Решение Армина Лашета уйти из руководства Христианско-демократического союза говорит о том, что партия Ангелы Меркель отказалась от надежд сформировать свою коалицию, а новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
«Получилось так, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) уничтожили своего проигравшего кандидата. Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего. В ХДС уверены, что Лашет должен взять на себя ответственность за провал партии», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт указал, что в ХДС избрали популярный путь для тех партий, которые проигрывают выборы. «Мы проиграли и должны уйти в оппозицию, чтобы обдумать стратегию и попытаться через четыре года вернуться к власти» – вот таков план христианских демократов», – заявил политолог.
«На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером. Он понимает, что любое позитивное слово в сторону Москвы будет раскритиковано рядом влиятельных СМИ, которые поддерживают антироссийскую повестку», – пояснил аналитик.
Окончательно вопрос с новым канцлером решится в конце октября, прогнозирует собеседник. «Все хотят власти, в том числе и малые партии. Все готовы идти на компромиссы. А вариаций по составу правительства, по сути, нет. Так что скоро все закончится», – заключил Рар.
Накануне глава ХДС, уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство.
В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера, сообщает Deutsche Welle.
Стоит напомнить, что три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале нынешнего месяца результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.
Карстен Фогт – ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября, ранее рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что при новом канцлере отношения ФРГ и России могут ухудшиться. «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – пояснил политик.
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Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.
Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.
«И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».
Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».
В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.
«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.
Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.
Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.
«Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.
В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
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Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.
«Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.
«Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
Госсекретарь Союзного государства велел ЕП заниматься делами Евросоюза
Европарламент должен рассматривать отношения внутри Евросоюза, а не между Россией и Белоруссией, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой евродепутаты осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Мезенцев в ответ заявил, что резолюция лишь «подчеркивает значимость и масштаб совместных решений» двух стран «по экономической интеграции», передает РИА «Новости».
По его словам, «очевидно», что ЕП «должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений» в рамках ЕС, это «является ответом на современные вызовы и угрозы». Однако, как подчеркнул Мезенцев, «нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи», которые «определяют для себя» Россия и Белоруссия – «независимые и суверенные государства».
Мезенцев считает «недопустимым», чтобы «в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок». Подобные «заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», сказал он.
Госсекретарь Союзного государства упрекнул ЕП в «недостойном примере упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации». Такое поведение евродепутатов, по его словам, «не помогает укреплению доверия к западным партнерам», но «ведет к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции России и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.
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Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
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Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
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КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС
Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.
«Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой», – заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, передает РИА «Новости».
Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а «отличные от принятого решения» мнения высказали двое судей.
С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Между тем, возле КС Польши прошла акция протеста. У здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии «Право и справедливость».
Вместе с тем, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
«Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право - это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами», – добавил Рейнедрс.
Ранее Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики
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«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник.
«Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович.
«Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение».
По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он.
Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения».
«Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он.
Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович.
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент.
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
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В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Первым зараженным COVID-19 на Шпицбергене стал российский моряк
Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.
«Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус», – передает РИА Новости сообщение конторы.
Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсе, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.
Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.
Ранее в Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V».
Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.
Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.