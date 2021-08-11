За сутки в России выявили 21,5 тыс. случаев коронавируса В РФПИ оценили эффективность применения «Спутника V» за рубежом 11 августа 2021, 12:34 Текст: Елизавета Булкина

Опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира», – передает его слова со ссылкой на пресс-службу РФПИ РИА «Новости». В ряде стран, где одновременно используются несколько вакцин разных производителей, у «Спутника V» один из лучших показателей безопасности и эффективности. Эффективность вакцины в России составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%. В РФПИ добавили, что по информации министерства здравоохранения ОАЭ «Спутника V» в ходе применения в стране составила 97,8%, вакцина также обеспечивает полную (100%) защиту против тяжелых случаев. Побочных явлений не зафиксировано: не было случаев госпитализации, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита. Минздрав Бахрейна, по данным РФПИ, оценил эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы); при этом 98,6% случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после второго укола, протекали в легкой форме. Фонд также привел данные минздрава провинции Буэнос-Айрес, которые свидетельствуют о том, что применение «Спутника V» позволило выработать антитела у 94% вакцинированных одной дозой и у 100% вакцинированных двумя дозами. При этом у 94% лиц, получивших инъекцию «Спутника Лайт» (однокомпонентный препарат, первый компонент «Спутника V»), сформировались антитела. По данным правительства Венгрии, которые также приводит РФПИ, среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых в стране, у «Спутника V» лучшие показатели безопасности и эффективности. Согласно этой информации, количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч вакцинированных у российской вакцины ниже по сравнению с другими вакцинами (95 – «Спутник V», 177 – Moderna, 356 – Sinopharm, 555 – Pfizer, 700 – AstraZeneca). В Мексике также подтвердили, что «Спутник V» является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране. В РФПИ добавили, что официальные данные минздрава Сербии и департамента здравоохранения Филиппин также свидетельствуют о безопасности и эффективности «Спутника V». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Ранее в Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Израиль назвал дату исключения России из списка запрещенных для посещения стран 9 августа 2021, 11:38 Текст: Евгения Шестак

Власти Израиля планируют с 16 августа исключить Россию из списка запрещенных для посещения стран в период пандемии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны. Уточняется, что ведомство постановило исключить Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии, передает ТАСС. Также в заявлении указано, что министерство утвердило состав «красного» и «желтого» списков государств по уровню угрозы распространения коронавируса. К странам из «красной» зоны относятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, к «желтым» – Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Для посещения «красных» стран будет требоваться разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей). Для «желтых» государств израильтянам необходимо будет изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19. Отмечается, что с 16 августа остальные страны, включая Россию, будут отнесены к «оранжевому» списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина для привиты и переболевших граждан. В мае минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о более смертельном йота-штамме коронавируса 11 августа 2021, 09:09

Фото: NIAID-RML/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости». Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию. Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира. В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом. Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта» 8 августа 2021, 21:52 Текст: Алексей Дегтярев

Для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. «Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», – заявил Максютов в эфире «Россия 1», передает ТАСС. Ранее руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как возможно инфицирование сразу 1,5 тыс. человек. Врач объяснил разницу между легкой и тяжелой формами COVID-19 9 августа 2021, 03:39 Текст: Антон Антонов

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы бывают при легкой и тяжелой формах коронавируса. Сапего заявил, что после прививки риск заражения инфекцией существенно понижается, а в случае болезни симптомы будут легче. Симптомы легкой формы похожи на проявления обычной простуды: «Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik. Тяжелые симптомы – это «одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов». Они обычно встречаются у непривитых людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Сапего также отметил, что «пожилые люди болеют тяжелее» и что «хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни». При этом прививка, даже одна доза, резко снижает вероятность появления более тяжелых симптомов. Напомним, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса 8 августа 2021, 13:59 Текст: Алина Назарова

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США), опубликовавшие результаты исследования в научном журнале ACS Infectious Disease. Вещества, содержащиеся в салициланидах – препаратах от паразитов, – эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, «область» действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма, передает РИА «Новости». Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности. Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. «Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», – рассказал один из авторов работы Ким Джанда. В экспериментах на мышах салициланид №11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 – белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма. Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться. За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса 9 августа 2021, 11:22

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 22 160 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2150, Санкт-Петербурге – 1895, Московской области – 1487. Всего в стране выявлено 6 469 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 769 981 человека, из них 14 474 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 769 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 165 650 человек. Накануне, 8 августа, в России выявили 22 866 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 706. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антисемитский плакат на акции против ковид-пропусков вызвал скандал во Франции 9 августа 2021, 05:27 Текст: Антон Антонов

Прокуратура Франции ведет расследование в связи с информацией об антисемитском плакате на акции протеста против санитарных пропусков, сообщили СМИ. В соцсетях распространили фотографию, на которой с этим плакатом запечатлена одна из участниц акции в городе Мец. Международная лига борьбы против расизма заявила, что собирается подать жалобу в связи с «явными проявлениями признаков антисемитизма», передает ТАСС со ссылкой на BFM. Префект департамента Мозель Лоран Туве осудил «появление таких посланий» и сообщил, что полицейскому комиссариату Меца поручено соответствующее расследование. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что «антисемитизм – это преступление» и что личность женщины с плакатом устанавливается. 7 августа больше 150 городов Франции решили присоединиться к акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями из-за ситуации с коронавирусом. Земли в Германии вернут властям более 2 млн доз вакцин от COVID-19 8 августа 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Земли в Германии намерены вернуть федеральным властям не менее 2,3 млн доз вакцин от коронавируса из-за спада спроса на прививки, пишет Welt со ссылкой на собственное исследование. По его данным, 14 федеральных земель (из 16) планируют вернуть препараты и в понедельник предоставить данные о точном количестве в минздрав. О такой мере регионы задумались в связи со спадом спроса на вакцинацию со стороны населения. При этом в первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти дозы будут поставлены в страны, которые испытывают дефицит вакцин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. По последним данным минздрава, в Германии полностью привиты более 45 млн человек, или 54,4% населения. Ранее глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск. Врач назвал методику диагностирования «постковидного синдрома» 8 августа 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

У переболевших коронавирусом пациентов могут наблюдаться определенные симптомы COVID-19 и осложнения, рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» позволяют клинические анализы крови и мочи. «Мы видим в крови определенные изменения – и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что ключевыми показателями при диагностике продолжительного COVID-19 является уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D. При этом она предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью. «Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть», – добавила Лоцманова. Врач посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья. Ранее стало известно, что средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса. Британия решила признать все вакцины для делегатов конференции ООН по климату 9 августа 2021, 23:50 Текст: Антон Антонов

В отношении участников 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго Великобритания признает все вакцины от коронавируса, сообщил офис СОР26. Указывается, что COP26 – это «мероприятие ООН» со «строгими сопутствующими протоколами тестирования и безопасности, связанными с COVID-19». Великобритания «исключительно» для конференции «признает все вакцины от COVID-19 в качестве доказательства статуса вакцинации человека». При этом вакцинированным участник будет считаться через две недели после завершения полного курса вакцинации Лондон и сам предлагает вакцины всем зарегистрированным делегатам. Также планируется облегчить въезд участников в Англию и Шотландию – речь идет о смягчении требований по карантину и самоизоляции, передает РИА «Новости». COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго, участие в ней примут в том числе и мировые лидеры. Их встреча запланирована на 1–2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса 9 августа 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в статье в журнале Spectator выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Как считает ученый, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется, и, как другие коронавирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Вакцины, по мнению Хантера, осложнят его распространение, хотя со временем они станут меньше защищать от инфекции, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти. «COVIDстанет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды», – передает РИА «Новости» слова профессора. Он отметил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой, поэтому можно предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами, однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что штамм «Дельта» может стать конечной точкой вируса. «Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус – это ключ, а его хозяин – то есть мы – замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется», – пояснил Хантер. Профессор высказал предположение, что штамм «Дельта» является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного «всплеска» других вариантов. «Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна «беглая» мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин», – рассказал ученый. По его мнению, худшая часть пандемии - по крайней мере, в Великобритании –- уже позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. «Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются», – заключил он. Ранее российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта». Минздрав Вьетнама решил рассмотреть запрос на импорт вакцины «Спутник V» 8 августа 2021, 14:01 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил министерству здравоохранения страны рассмотреть запрос компании Vimedimex на получение разрешения на импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил вьетнамский портал официальной правительственной информации. В распоряжении Фам Минь Чинь указывается, что Минздрав должен взять на себя ответственность по решению вопроса, а также координировать действия с соответствующими ведомствами при рассмотрении запроса компании Vimedimex, сообщает ТАСС. В Vimedimex сообщили, что в случае получения разрешений, компания закупит 10 млн доз «Спутника V» у базирующейся в ОАЭ корпорации Royal Strategic Partners. Препарат будет использоваться на коммерческой основе. Напомним, производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» стартовала во Вьетнаме, образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества. В Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V» 10 августа 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

У более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли. «Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]», – цитирует ТАСС Кавалли. По его словам, предварительные результаты на основе данных более чем 5 тыс. человек показывают, что после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела. Он подчеркнул, что теперь римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител». Кавалли добавил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). «К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», – сказал он. По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. «Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», – добавил Кавалли. Ранее глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что некие политические факторы влияют на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Руководитель «Сириуса» назвала дискриминацией допуск к занятиям только вакцинированных студентов 9 августа 2021, 19:30 Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению на очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму. «Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов», – сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий. Она добавила, что обсуждаемая позиция, когда студентов хотят пускать в общежития только по справке о вакцинации, исключит из образовательного процесса часть учащихся. При этом, подчеркнула Шмелева, рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты, передает ТАСС. «Давайте на нашей площадке соберем совещание. И я уже разговаривала с Валерием Николаевичем [Фальковым, главой Минобрнауки РФ], они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе», – добавила Шмелева. Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования считает целесообразным перевести не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Меркель назвала условие для нового локдауна в Германии 10 августа 2021, 19:48 Текст: Елизавета Булкина

В Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации, заявила канцлер Ангела Меркель. «Если в группе старше 60 лет 80% получили полную вакцинацию (от коронавируса), то до тех пор, пока у нас не появилась мутация, которая полностью разрушит эффект вакцинации... мы не можем просто сказать, что привитой человек не может реализовать какие-то свои гражданские права. Таким образом, любая ограничительная мера будет структурно отличаться от тех мер, которые были приняты до сих пор», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Меркель, власти ФРГ не допустят перегрузку системы здравоохранения. «Это было бы безответственно», – сказала она. Ранее Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.