Эстония не смогла найти виновных в порче вакцин на 3 млн евро Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V» 29 июля 2021, 02:24 Текст: Антон Антонов

В Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V», сообщила аргентинская лаборатория Richmond. Прибытие активного вещества для второго компонента вакцины позволит «произвести примерно 760 тыс. доз». Richmond заверила, что произведет их в короткий срок, передает РИА «Новости». Напомним, в Аргентине решили вводить гражданам только первую дозу, а применение второй отложили, чтобы ускорить темпы вакцинации населения. Сейчас Аргентина, которая не закупала вторую дозу, столкнулась с нехваткой препарата. Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента. РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Попова усомнилась в эффективности локдауна 28 июля 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Всероссийского общества «Знание», что локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий. «Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков», – приводит ее слова РИА «Новости». Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. ВВП России вернулся на доковидный уровень 28 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

В июне ВВП достиг уровня 2019 года с исключением сезонности, сообщается в обзоре Минэкономразвития России «О текущей ситуации в российской экономике». В обзоре сообщается, что «ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности)». Прирост, если сравнивать с июнем 2020 года, «составил 8,5% г/г», а по сравнению с июнем 2019 года – плюс 1,9%. «По итогам II квартала 2021 года – 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», – приводит текст документа ТАСС. С апреля на годовую макроэкономическую динамику влияет низкая база 2020 года, вызванная направленными на сдерживание коронавируса мерами, поэтому «годовая динамика в ближайшие месяцы не показательна» и «для оценки восстановления экономики будет также использоваться» сравнение с четвертым кварталом 2019 года, заявило МЭР. МЭР сообщает, что реальные доходы населения по итогам второго квартала 2021 года «продолжили восстановление» и приблизились к уровню второго квартала 2019 года (минус 0,2%, минус 0,7% кварталом ранее). Среднедушевые денежные доходы, если сравнивать с соответствующим периодом 2019 года, показали «небольшой прирост» (плюс 0,2% после снижения на 0,3% в первом квартале). Напомним, главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика восстанавливается от кризиса, связанного с коронавирусом, раньше, чем ожидалось. За сутки в России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса 28 июля 2021, 11:33

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 22 420 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2445, Московской области – 1918, Санкт-Петербурге – 1449. Всего в стране выявлено 6 195 232 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 547 529 человек, из них 20 579 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 178 человек. Накануне, 27 июля, в России выявили 23 032 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 612. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Власти США задумались о частичной обязательной вакцинации 28 июля 2021, 05:46 Текст: Антон Антонов

Для федеральных госслужащих в США вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, такой вариант «рассматривается». Байден заявил: «Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Белый дом еще не принял решения по данному вопросу, но отметила, что «не было заключения, что такое стало бы незаконным». Псаки дала понять, что власти США поддерживают угрозы бизнеса применить штрафные меры к тем, кто отказался от прививок. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», – приводит ее слова ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам. Венгрия разрешила въезд привитым любой вакциной от COVID-19 россиянам 28 июля 2021, 20:00 Текст: Дарья Григоренко

Россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине, заявили в пресс-службе МИД Венгрии. «Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина», – сообщили в МИД Венгрии, передает РИА «Новости». Ранее в МИД Венгрии заявили, что российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию. Халяльными российскими вакцинами от COVID заинтересовались арабские страны 28 июля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Переговоры о применении российских вакцин от коронавируса в настоящее время ведутся со многими арабскими странами благодаря заключению о канонической дозволенности – халяльности препарата, сообщил первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов. «В данный момент ведется активный диалог с государственными ведомствами многих исламских стран мира относительно применения на их территории российских вакцин от COVID-19, и существенный в данной ситуации импульс развития этого диалога придало богословское заключение – фетва нашего Совета улемов о канонической дозволенности, то есть халяльности российских вакцин, и, в частности, «Спутника V», – передает ТАСС слова Аббясова на сессии «Медицина в условиях COVID-19» международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Данное богословское заключение предоставило мусульманам России и их единоверцам за рубежом дополнительный аргумент в пользу вакцинации. В частности, по словам Аббясова, такого мнения придерживается руководство управления по контролю за продуктами и лекарствами крупнейшей мусульманской страны мира Индонезии. Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама. Напомним, в феврале зампредседателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов заявил, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Токио второй день подряд обновил антирекорд по приросту числа заражений COVID 28 июля 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Токио, где проходят Олимпийские игры, превысит 3 тысячи. Как сообщает NHK, таким образом, японская столица второй день подряд обновит антирекорд суточного прироста новых случаев инфицирования за все время пандемии, передает ТАСС. Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя в среду утром ситуацию с распространением вируса в столице, призвала столичную молодежь как можно скорее привиться от нового коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится как раз на возрастные группы от 20 до 40 лет. Губернатор подчеркнула, что число тяжелых случаев среди пожилых людей значительно снизилось, объяснив это продолжающейся вакцинацией. Напомним, во вторник власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за сутки 2848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя. В Кремле не знают о планах допустить в Россию иностранные вакцины от COVID 28 июля 2021, 16:12 Текст: Наталья Ануфриева

Кремль не располагает какими-либо данными о возможности допуска в Россию иностранных вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что «AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет». Так он ответил на вопрос, может ли эта и другие вакцины появиться в России, передает ТАСС. «Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб», – добавил он. Ранее стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Целью исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. Напомним, что в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V». В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение. 21 декабря 2020 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эстония не смогла найти виновных в порче вакцин на 3 млн евро 28 июля 2021, 23:46 Текст: Антон Антонов

Расследование межведомственной комиссии не смогло найти виновных в порче вакцин от коронавируса на 3 млн евро, сообщили СМИ. Вакцины и препараты стоимостью более 3 млн евро «пришли в негодность» из-за «резкого повышения температуры в холодильных отделениях». При этом «системы оповещения о неполадках автоматики не сработали». Первым, кто «обнаружил проблему, оказался уборщик». Указывается, что «одна из этих систем и не была запрограммирована на подачу сигналов тревоги в праздничные дни». «Кто именно менял программу, установить так не удалось», – приводит РИА «Новости» сообщение ERR. Температура не должна была превышать восьми градусов, но поднялась до 15. О случившемся руководство департамента здоровья и министерства социальных дел узнали только через три дня. Было испорчено примерно 250 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов. Департамент надеется, что страховая компания возместит ущерб. В марте страны Балтии призвали ЕС рассмотреть вопрос о перераспределении среди государств – членов сообщества неиспользованных вакцин от коронавируса в целях сдерживания распространения инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России полностью привились от COVID-19 более 21 млн человек 28 июля 2021, 18:42 Текст: Дарья Григоренко

Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошло более 21 млн человек, из них примерно 20 млн россиян вакцинировались «Спутником V», около 1 млн – «Эпиваккороной», порядка 300 тыс – «Ковиваком», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником V» плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации «Эпиваккороной» – около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («Ковиваком» — прим. ВЗГЛЯД), – порядка 300 тыс», – пояснила она в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе, передает ТАСС. Попова добавила, что это данные двух ресурсов Министерства здравоохранения России. Глава Роспотребнадзора также выразила надежду, что в ближайшее время по российским вакцинам будут выдаваться признанные Всемирной организацией здравоохранения ковидные паспорта. «Создание российских вакцин имеет большую историю, это качественные вакцины», – подчеркнула главный санитарный врач страны. Накануне Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией. В Нью-Йорке власти решили платить по 100 долларов прививающимся от COVID 28 июля 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Нью-Йорка с пятницы решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии. «Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре – и получите 100 долларов. Все просто», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Московские торговые сети вакцинировали 60% сотрудников 28 июля 2021, 08:55 Текст: Алина Назарова

Торговые сети Москвы перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он подчеркнул, что благодаря помощи федеральных и местных властей темпы вакцинации работников торговли по всей стране возрастают с каждым днем. В Москве, по словам Караева, обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 млн человек, в Московской области – еще более 200 тысяч, передает РИА «Новости». «Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин и выбрать подходящий препарат для вакцинирования», – добавил председатель президиума АКОРТ. По другим регионам, продолжил он, показатели разнятся – это связано прежде всего с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, не менее 60% работников сферы торговли и услуг до 15 июля должны сделать первую прививку, а к 15 августа – полностью пройти курс вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Попова рассказала в интервью «Знанию» о низкой заболеваемости COVID среди привитых 28 июля 2021, 20:25 Текст: Елена Мирошниченко

Только массовая вакцинация позволит не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, заявила в среду в прямом эфире общества «Знание» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. «Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора. «Знание» продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации. Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности – носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания», – рассказала Попова. «Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора. По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации. В интервью Попова затронула также вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса. «Каждая страна выработала свой алгоритм защиты от новой инфекции. В Китае был полноценный карантин, как при чуме, как при черной оспе. Появился новый термин – локдаун, и некоторые страны уже по 4 раза прошли по этому пути. Значит, это не самое эффективное средство, когда каждый раз приходится все останавливать – это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики. Россия вводила изоляцию только один раз – за это время мы отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что наши меры эффективны», – пояснила она. Глава ведомства рассказала, что для каждой сферы экономики были разработаны специфические рекомендации. Соблюдение предписанных ограничений позволило крупным предприятиям в разных отраслях сохранить здоровье сотрудников и производство, а после появления вакцины – обеспечить вакцинацию и снова сохранить здоровье людей. Также Попова отметила эффективную работу государственной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом. «Главная наша победа – в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования – мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь», – рассказала Попова. В ходе интервью поговорили также о перспективах включения российских вакцин в список рекомендованных ВОЗ. Анна Попова отметила, что это было бы правильным решением – российские вакцины очень качественные и имеют большую историю. Спикер напомнила, что сегодня разработка вакцин в России основана на знаниях советских эпидемиологов, на наследии врачей, благодаря разработкам которых в мире была ликвидирована черная оспа и получены эффективные вакцины от других инфекционных заболеваний. В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников. В ДНР назвали сроки начала вакцинации «Спутником Лайт» 28 июля 2021, 21:32 Текст: Дарья Григоренко

Российскую вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 начнут вводить пациентам в самопровозглашенной Донецкой народной республики с 30 июля, заявил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. В минздраве ДНР сообщили, что партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла из России на территорию республики, передает РИА «Новости». «Сегодня вакцина («Спутник Лайт» – прим. ВЗГЛЯД) будет пересчитана, и завтра с шести утра мы начнем вакцину развозить в лечебные заведения... Это займет примерно четыре – пять дней. Рассчитываем на то, что тем, кому доставят вакцину завтра, начнут вакцинацию в пятницу», – пояснил Оприщенко. Он отметил, что после вакцинирования гражданам будут выдаваться справки российского образца с QR кодом. По его словам, на данный момент через сайт минздрава и через лечебные учреждения мы собрали порядка 140 тыс заявок на вакцинацию. «Но нужно понимать, что 25-30% от этого количества – это заявки от лиц старше 60 лет», – добавил он. Напомним, что в феврале в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса «Спутник V». Кроме того, за день прививки сделали более 200 жителей Донецкой народной республики.