ВОЗ заявила об ожидании от России полного пакета документов по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V». Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», – заявил Бенеш, передает ТАСС.

Бенеш обратил внимание, что ВОЗ активно вовлечен в ряд оценочных миссий. «Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», – указал он.

В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.